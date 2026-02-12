Constantia Flexibles: Globale Netzwerk-Modernisierung

Constantia Flexibles, ein weltweit führender Hersteller flexibler Verpackungen mit Hauptsitz in Wien, setzt für seine Digitalisierung und globale Expansion auf eine SD-WAN Netzarchitektur von HPE Aruba. Die Deutsche Telekom hat für das Unternehmen ein sicheres und skalierbares Unternehmensnetzwerk aufgebaut, das alle Standorte weltweit verbindet. Das intelligente SD-WAN gewährleistet automatische Priorisierung und Stabilität geschäftskritischer Prozesse. Modernste Sicherheitslösungen schützen Daten und ermöglichen die zuverlässige Einbindung von Cloud-Services und mobilen Arbeitsplätzen. Betrieb, Monitoring und Weiterentwicklung des Netzwerks weltweit liegen in der Hand der Telekom. Constantia Flexibles kann neue Standorte schnell und kosteneffizient einbinden – das Netz wächst mit dem Unternehmen.

Wachstum erfordert flexible und skalierbare Netzwerklösungen

Constantia Flexibles bietet Verpackungen aus Folien, Aluminium und Papier für Produkte wie Getränke, Milchprodukte und Pharma-Erzeugnisse. Durch seine Wachstums- und Akquisitionsstrategie hat sich das Unternehmen als ein führender Anbieter in Europa etabliert und beschäftigt rund 8.800 Mitarbeitende an 37 Standorten in 18 Ländern. Die bestehende Netzinfrastruktur mit unterschiedlichen Providern und komplexen Vertragsbedingungen stieß an ihre Grenzen. Die Netzwerktechnologie Multiprotocol Label Switching (MPLS) mit ihren vorgefertigten, zwar zuverlässigen, aber starren Routen für Datenübertragung sorgte für hohe Kosten. Das uneinheitliche Netz erschwerte Transparenz, Verwaltung und Fehleranalyse und bot kaum Flexibilität für die Anbindung von Cloud-Diensten oder von mobilen Arbeitsplätzen.

SD-WAN für optimierte Datenrouten und Cloud-Integration

Die neue Lösung ersetzt das teure MPLS-Netz durch ein hybrides Netzwerk mit redundanten Internet- und MPLS-Anbindungen als SD-WAN auf Basis von HPE Aruba und mit Secure Service Edge (SSE). Dies ermöglicht schnelle, nahtlose und sichere Datenkommunikation sowie Cloud-Integration. Ein SD-WAN, ein Software-Defined Wide Area Network, also ein softwaregesteuertes Firmennetz, legt für eine intelligente Datenleitung eine softwaregesteuerte Schicht (Overlay) über bestehende physische Verbindungen (Underlay). Das Underlay entspricht der rohen Infrastruktur, vergleichbar mit Straßen, Gleisen und Wasserwegen im Transportwesen. Das Overlay wirkt wie eine softwaregesteuerte Verkehrsleitzentrale, die Datenpakete automatisch per Mobilfunk, Breitband- oder Direktverbindung über die schnellste Route leitet und Staus umgeht, sprich nach dem schnellsten Weg priorisiert. Anhand von Schwellwerten und laufenden Messungen schaltet das SD-WAN bei Bedarf auf eine andere Verbindung um und schafft so durchgehend ein virtuelles Hochgeschwindigkeitsnetz.

Umfassend versorgt mit passgenauem, zuverlässigem Netzwerkkonzept

„Die Cloud ist ein zentraler Treiber für die digitale Transformation und die langfristige Wettbewerbsfähigkeit von Constantia Flexibles“, erklärt Karl Neumann, SVP Group IT, Constantia Flexibles. „Um diesen Wandel zu unterstützen, benötigen wir eine sichere und hochverfügbare Netzwerkinfrastruktur, insbesondere für unsere sensiblen Produktions- und Lieferprozesse. SD-WAN bietet genau das: starke Performance, integrierte Ausfallsicherung und die Flexibilität, mit unserem Geschäft zu wachsen.“

„Jede Transformation ist einzigartig. Mit einem maßgeschneiderten Konzept für ein sicheres Unternehmensnetz und Managed Services für Betrieb, Monitoring und Weiterentwicklung ermöglichen wir Unternehmen, sich ganz auf Innovation und Wachstum zu konzentrieren“, sagt Klaus Werner, Geschäftsführer Geschäftskunden Telekom Deutschland.“

Moderne Sicherheitsarchitektur für das Firmennetz

Die Ablösung teurer MPLS-Lösungen durch SD-WAN und Internetanbindungen reduziert die Betriebskosten signifikant und sorgt für Flexibilität. An kritischen Standorten bleibt die MPLS-Anbindung zusätzlich zu den neuen Internetanbindungen bestehen. Alle anderen Standorte wurden flexibel und sicher via mindestens zwei leistungsfähiger Internetleitungen angebunden. Klassische Sicherheitslösungen wie Firewalls vor Ort genügen nicht mehr, wenn viele Mitarbeiter aus der Cloud und von überall arbeiten. Das gesamte SD-WAN wurde mit einer Secure-Service-Edge-Lösung (SSE) ergänzt, und so eine sichere SASE-Architektur für Constantia Flexibles etabliert.

Über die Deutsche Telekom : Deutsche Telekom Konzernprofil