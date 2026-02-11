Deutsche Telekom begrüßt Ausblick der T-Mobile US auf Fortsetzung des Wachstumskurses und plant keine Verkäufe von T-Mobile Aktien im Jahr 2026

Die Deutsche Telekom hält aktuell 52,8 Prozent des Kapitals der T-Mobile US. Seit der zuletzt gemeldeten Transaktion am 29. Oktober 2025 hat die Deutsche Telekom keine weiteren T-Mobile-US-Aktien veräußert.

Für das Gesamtjahr 2026 plant die Deutsche Telekom derzeit keine Verkäufe von T-Mobile-US-Aktien aus ihrem Bestand. Dies gilt ausdrücklich auch im Zusammenhang mit dem laufenden Aktienrückkaufprogramm von T-Mobile US.

Der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Telekom, Tim Höttges, sagte dazu: „T-Mobile US hat im Geschäftsjahr 2025 erneut starke Ergebnisse geliefert und ist klar auf Kurs, die beim Capital Markets Day 2024 gesetzten Ziele zu erreichen. Als Mehrheitsaktionärin stehen wir fest hinter der Strategie und der Ausrichtung auf ein starkes und nachhaltiges Ergebniswachstum von T-Mobile US. Wir planen für 2026 nicht, T-Mobile-US-Aktien aus unserem Bestand veräußern, auch nicht in den laufenden Aktienrückkauf hinein. Darüber hinaus prüfen wir fortlaufend Möglichkeiten, unsere Beteiligung weiter zu erhöhen, sofern dies strategisch sinnvoll und finanziell attraktiv ist.“

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