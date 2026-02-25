In der Sprache der Kundschaft sprechen: Telekom CoMind definiert KI-gestützte Sprach- und Chatbots für europäische Unternehmen neu

Mit CoMind stellt die Deutsche Telekom eine modulare Conversational-AI-Plattform mit Chat- und Voice-Bots vor, die als digitale Kolleg*innen agieren. Die Plattform ist auf dialogorientierte Kundenkommunikation auf Basis von Unternehmenswissen und -daten ausgelegt. Je nach Bedarf können zusätzliche Komponenten und Services integriert werden. In Europa von der Telekom entwickelt, erfüllt CoMind höchste europäische Datenschutz- und Sicherheitsstandards.

Hochwertige Kundeninteraktionen skalieren – mit Conversational AI

Exzellenter Kundenservice ist ein entscheidender Differenzierungsfaktor. Dennoch fällt es vielen Unternehmen schwer, diesen angesichts von Personalmangel, Nachfragespitzen und steigenden Kosten konsistent sicherzustellen. Conversational AI begegnet diesen Herausforderungen, indem sie skalierbare, effiziente und qualitativ hochwertige Kundeninteraktionen ermöglicht.

KI-gestützte Dialogsysteme verstehen Anfragen von Kund*innen in natürlicher Sprache – über Sprach- und digitale Kanäle hinweg. Sie erkennen automatisch die Intention, rufen relevante Informationen aus angebundenen Systemen ab und liefern in Echtzeit präzise Antworten.

Mit der Conversational-AI-Plattform Telekom CoMind können Unternehmen eine 24/7-Verfügbarkeit praktisch ohne Wartezeiten mit unbegrenzt parallelen Interaktionen bieten. Standardanfragen werden automatisiert bearbeitet, während komplexe Anliegen nahtlos an menschliche Mitarbeitende übergeben werden.

Gleichzeitig unterstützt CoMind als digitaler Assistent Mitarbeitende mit präzisen und aktuellen Antworten auf Basis des Unternehmenswissens. Teams werden von repetitiver Informationssuche und Routineinteraktionen entlastet und können sich auf höherwertige Aufgaben konzentrieren.

KI-gestützter Service, der sich natürlich anfühlt

Schneller, konsistenter Service in hoher Qualität – und in der jeweiligen Landessprache der Kund*innen – ist heute unverzichtbar. Telekom CoMind integriert fortschrittliche Sprach- und Sprachtechnologien von ElevenLabs und ermöglicht so natürliche, menschenähnliche Gespräche in mehreren Sprachen.

Die Lösung ist speziell für Polnisch, Tschechisch, Slowakisch, Kroatisch, Slowenisch, Griechisch, Ungarisch, Deutsch, Englisch und Französisch optimiert und eignet sich damit ideal für Unternehmen, die in entsprechenden Sprachräumen tätig sind. Darüber hinaus stehen mehr als 65 weitere Sprachen zur Verfügung, wodurch ein skalierbarer, mehrsprachiger Kundenservice in internationalen Märkten ermöglicht wird.

Ein stetig lernendes „Extra-Gehirn“ für Kundeninteraktionen

Vor dem Go-live wird das Large Language Model (LLM) hinter Telekom CoMind mithilfe kundenspezifischer Daten auf Basis von Retrieval-Augmented Generation (RAG) trainiert. So werden präzise, kontextbezogene Antworten sichergestellt, die fest im Unternehmenswissen verankert sind. Im Zentrum steht eine dynamische Wissensdatenbank, die sich kontinuierlich parallel zum Unternehmen weiterentwickelt. Dank einer intuitiven Admin-Oberfläche können Inhalte jederzeit aktualisiert werden, sodass Antworten stets aktuell und relevant bleiben.

Monitoring-Dashboards für kontinuierliche Optimierung

Integrierte Analyse- und Monitoring-Dashboards ermöglichen eine fortlaufende Bewertung und Optimierung der Performance – unter anderem hinsichtlich der Genauigkeit der Intent-Erkennung, der Antwortqualität, der Nutzungshäufigkeit sowie der Übergaben an menschliche Agents.

„Mit Telekom CoMind können Unternehmen skalierbare, qualitativ hochwertige Kundeninteraktionen auf Basis vertrauenswürdiger europäischer KI realisieren“, sagt Elvira Gonzalez, Senior Vice President Commercial Growth B2B Europe bei der Deutschen Telekom. „Unternehmen erhalten messbare Nachweise, wie KI die Effizienz im Contact Center steigert und zugleich die Zufriedenheit von Kund*innen und Mitarbeitenden erhöht.“

Nahtlose Integration in Enterprise-Umgebungen

Die modulare Architektur von Telekom CoMind ermöglicht eine nahtlose Integration in bestehende IT-Landschaften und Drittsysteme.

So lässt sich die Plattform sowohl mit historisch gewachsenen Systemen als auch mit modernen Contact-Center- und Kollaborationsumgebungen verbinden. Dadurch werden reibungslose Übergaben zwischen KI und menschlichen Agents inklusive vollständigem Gesprächskontext ermöglicht, echte Omnichannel-Interaktionen unterstützt sowie eine durchgängige Dokumentation und Analytik für Qualitätsmanagement und kontinuierliche Optimierung bereitgestellt.

Durch die Integration mit n8n wird CoMind mit Geschäftsprozessen und Systemen verbunden und ermöglicht eine flexible Orchestrierung sowie Workflow-Automatisierung. Auf diese Weise agiert CoMind als KI-Agent – plant Aufgaben, führt Aktionen aus und trifft Entscheidungen zur Erreichung definierter Ziele – ohne ständige menschliche Anleitung.

Je nach Anwendungsfall und Integrationsgrad skaliert Telekom CoMind somit von einer leistungsstarken Conversational-AI-Lösung zu einer modularen KI-Plattform im Zentrum des Kundendialogs.

Altsysteme konsolidiert und Service Levels auf über 98 Prozent gesteigert – mit Telekom CoMind

Phoenix Pharma – die ungarische Tochtergesellschaft der Phoenix Group, eines führenden europäischen Pharma-Großhändlers – hat sich für Telekom CoMind und Cisco Webex entschieden, um seine Contact-Center-Prozesse in Ungarn mit einem KI-gestützten Sprachassistenten zu modernisieren. In diesem stark regulierten und zeitkritischen Umfeld sind Präzision und Geschwindigkeit essenziell – insbesondere bei der Bearbeitung von Arzneimittelbestellungen für Apotheken im ganzen Land. Contact Center bearbeiten große Mengen manueller Anrufe zu Routineprozessen, was häufig die Verfügbarkeit für komplexe Fälle einschränkt und zu Inkonsistenzen in der Bearbeitung führt.

Phoenix Pharma arbeitete mit Magyar Telekom, Tochtergesellschaft der Deutschen Telekom, zusammen, um seine geschäftskritischen Contact-Center-Prozesse zu transformieren. Im pharmazeutischen Großhandel ist das Contact Center der Umsatzmotor und bearbeitet dringende Sonderbestellungen für Krankenhäuser und Apotheken.

Zuvor waren die Abläufe auf drei separate Altsysteme mit isolierten Sprach- und E-Mail-Kanälen verteilt. Diese Fragmentierung beeinträchtigte die Servicequalität erheblich: Die Service Levels (SL) lagen bei lediglich rund 60 Prozent – ein nicht tragfähiger Wert für Partnerunternehmen, die auf Arzneimittellieferungen angewiesen sind. Um dem entgegenzuwirken, startete Phoenix Pharma eine umfassende technologische Modernisierung auf Basis der Cisco-Webex-Plattform, orchestriert und erweitert durch Telekom CoMind.

Telekom CoMind fungiert dabei als intelligente Schicht, die diese Prozesse vereint. Anstelle klassischer DTMF-Tastenmenüs ermöglicht eine KI-basierte Sprachverifizierung die sofortige Identifikation von Anrufenden anhand ihrer gesprochenen ID. Zudem demonstriert CoMind seine agentischen Fähigkeiten im automatisierten Workflow zur Zurücksetzung von VIP-Portal-Passwörtern: Ein individueller Voice-Bot verifiziert Nutzende und generiert Zugangsdaten, wodurch ein zuvor fünfminütiger manueller Prozess auf unter eine Minute reduziert wird – vollständig ohne menschliches Eingreifen.

Im ersten Quartal 2026 liegt der Fokus der Implementierung auf der CoMind-Knowledge-Base-Funktion. Dieses leistungsstarke interne Support-Tool verarbeitet die umfangreiche Sammlung interner Vorschriften und Schulungsunterlagen von Phoenix. Wenn Mitarbeitende mit komplexen Regularien oder Prozessen konfrontiert sind, können sie über die CoMind-Chatbot-Oberfläche sofort eine Antwort abrufen. So wird sichergestellt, dass die an Apotheken weitergegebenen Informationen zu 100 Prozent korrekt und regelkonform sind – bei gleichzeitig reduzierten Wartezeiten für Kund*innen.

Der geschäftliche Mehrwert der Integration von Telekom CoMind mit Cisco Webex ist messbar: Die Service Levels stiegen von instabilen 60 Prozent auf stabile über 98 Prozent, und durch die Konsolidierung von drei Systemen in einer Plattform wurde vollständige Systemtransparenz geschaffen.

„Wir brauchten keinen reinen Softwarelieferanten, sondern einen Partner, der die kritische Bedeutung der Pharmalogistik versteht. Telekom CoMind vereint KI-Expertise und Integrationsfähigkeit aus einer Hand“, sagt Csaba Marik, IT Director bei Phoenix Pharma in Ungarn. „Die Lösung ermöglichte uns die Transformation von Altsystemen hin zu einem KI-zentrierten Betrieb, steigerte unseren Service Level auf über 98 Prozent und versetzt unsere Mitarbeitende nun in die Lage, jederzeit auf aktuelles Wissen zuzugreifen.“

Über Phoenix Group

Die Phoenix Group ist in 29 europäischen Ländern mit 210 Großhandels- und Pre-Wholesale-Standorten tätig. Darüber hinaus betreibt sie in 15 Ländern ein eigenes Apothekengeschäft mit nahezu 3.200 Apotheken. Phoenix Pharma Gyógyszerkereskedelmi Zrt. ist Marktführer in Ungarn und beschäftigt über 800 Mitarbeitende in sechs Niederlassungen. Das Unternehmen beliefert den Großteil der mehr als 2.000 Apotheken des Landes zweimal täglich mit über 14.000 Produkten.

Die Deutsche Telekom auf dem MWC Barcelona vom 2. bis 5. März 2026

Von Altsystemen zu KI-gestütztem Kundenservice:

Seien Sie dabei am Stand der Deutschen Telekom – vor Ort oder per Livestream – wenn János Horváth Varga vom AI CC Center of Expertise bei Magyar Telekom und Csaba Marik Phoenix’ Weg zu einem KI-gestützten Contact Center vorstellen.

Mittwoch, 4. März um 11:15 Uhr , Livestream: mwc.telekom.com/2026

Pressekonferenz streamen

Live aus Barcelona am 2. März von 13.30 bis 15:00 Uhr unter www.telekom.com/medien

Themenspecial MWC

Nähere Informationen zu den einzelnen Themen finden Sie unter www.telekom.com/mwc

Besuchen Sie uns – in Barcelona oder im Netz

Erleben Sie unsere Produkte und Technologien live. Vom 2. bis 5. März 2026 finden Sie die Deutsche Telekom in Halle 3 auf dem Stand 3M31. Wir freuen uns auf Sie. Alle Veranstaltungen werden live gestreamt. Bühnenprogramm und Events: mwc.telekom.com/2026

Über die Deutsche Telekom : Deutsche Telekom Konzernprofil