Telekom macht Smartphones zum universalen Schlüssel

Aufschließen, abschließen, verschlüsseln, verifizieren und signieren – immer dann, wenn etwas besonders sicher, besonders sensibel oder besonders wertvoll ist, wird das ein Fall für Magenta Security Mobile.ID. Gemeinsam mit Samsung stellt die Deutsche Telekom eine der ersten mobilen Sicherheitsplattformen dieser Art vor. Mit ihr lassen sich digitale Identitäten sicher per Smartphone in sämtlichen nur denkbaren Anwendungsfällen nutzen. Im speziellen Fall von Smartphones von Samsung werden sensible Informationen, Schlüssel, Zertifikate, ja sogar Ausweise auf einem Chip im Gerät gespeichert. An dieses so genannte Secure Element kommt von außen niemand ran. Doch mit jedem hinzugefügten Schlüssel oder Zertifikat kommt dem Smartphone eine noch größere Schlüsselrolle im wahrsten Sinne des Wortes zu.

„Mit Magenta Security Mobile.ID werden wir in Europa dem Begriff digitales Vertrauen noch mehr gerecht“, ist Telekom Sicherheitschef Thomas Tschersich überzeugt. „Sie ist 100 Prozent Daten-souverän und spielt ihre Stärken per Bluetooth oder Nahbereichskommunikation nahezu unbegrenzt aus.“

Testphase hat bereits begonnen

Im Frühjahr testen zunächst Mitarbeiter der Deutschen Telekom Mobile.ID in ihrem Alltag. Überall, wo beispielsweise heute noch eine physische Schlüsselkarte im Einsatz ist, kommt zukünftig das Smartphone zum Einsatz. Die Schranke zur Tiefgarage öffnen, klick. Die Tür zum Bürokomplex öffnen, klick. Am Laptop anmelden, klick. Mails verschlüsseln, klick. Als registrierter Nutzer verifizieren, klick. Wer einen Anruf von ihnen bekommt, sieht an einem grünen Häkchen neben der Nummer, dass der Anruf nicht vorgetäuscht, sondern echt ist. All dies basiert auf dem im Gerät integrierten Secure Element. Damit ersetzt Magenta Security Mobile.ID physische Ausweise, Smartcards und Schlüssel und reduziert Komplexität, Kosten und Sicherheitsrisiken.

Nächster Schritt: Marktstart in Europa

Das Team hinter Magenta Security Mobile.ID hat noch viele Ideen, welche Funktionen in Zukunft hinzukommen können. So könnten beispielsweise Filme oder Bilder eine Art Wasserzeichen erhalten, wenn sie mit einem solchen Smartphone erstellt worden sind. Sie können so nicht mehr als Referenzmaterial für Deepfakes missbraucht werden. „Fortschritt muss uns als Gesellschaft sicherer machen, auf Vertrauen basieren und damit einen echten Mehrwert für unsere Kundinnen und Kunden generieren. Dafür stehen unsere Netze und Produkte und Services heute und in Zukunft“, sagt Vorstand Product & Technology Abdu Mudesir.

Was die Wahl technischer Plattformen angeht, bleibt das Angebot von Magenta Security Mobile.ID nicht auf Samsung beschränkt. Schon bald werden weitere Ökosysteme mit ihrer Funktionsvielfalt abgesichert werden können. Doch der nächste Schritt ist zunächst der Marktstart zusammen mit dem führenden koreanischen Partner.

Noch in diesem Jahr geht die Plattform als Dienst für Geschäftskunden in Europa an den Start, beziehungsweise in der DACH-Region. Kleine, mittelständische oder große Unternehmen? Da das Produkt so leicht zu implementieren ist, richtet sich das Angebot an alle zugleich. Magenta Security Mobile.ID kann Dienste ersetzen, für die man heute noch zusätzliche Hardware oder Smartcards benötigt. Jeder kann so viele Funktionen erhalten, wie er tatsächlich benötigt.

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