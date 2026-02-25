Telekom und Google Cloud: Agentic AI für bestes Netzerlebnis

Die Deutsche Telekom kündigt gemeinsam mit Google Cloud die Entwicklung und den Einsatz des KI-Systems MINDR (Multi-Agentic Intelligent Network Diagnostics & Remediation) an. Das von der Telekom konzipierte System ermöglicht die autonome Diagnostik und Betriebssteuerung über mehrere Ebenen und Bereiche des Telekommunikationsnetzes hinweg.

Aktuelle Studien der GSMA (Global System for Mobile Communications Association) zeigen: Netzqualität bleibt für Verbraucher*innen ein entscheidender Faktor bei der Wahl eines Netzbetreibers [ GSMA 2025 ]. MINDR verändert den Netzbetrieb grundlegend: Probleme werden nicht mehr reaktiv behoben, sondern vorausschauend und serviceorientiert erkannt, diagnostiziert und gelöst - über das gesamte Netz hinweg. Für Kund*innen der Telekom bedeutet das einen grundlegenden Wandel. Bevor ein Techniker eine gemeldete Störung beheben muss, sorgt MINDR dafür, dass das Netz dem Problem einen Schritt voraus ist: das System leitet Gegenmaßnahmen ein, sobald erste Anomalien auftreten.

Von RAN Guardian zu MINDR

MINDR ist eine Weiterentwicklung des RAN Guardian Agent der Telekom, der bereits im deutschen Netz im Einsatz ist. Der RAN Guardian basiert auf Googles Gemini-Modellen und überwacht das Netzverhalten bei Großveranstaltungen und Lastspitzen, um eine hohe Netzqualität sicherzustellen.

Seit seinem Start im November 2025 hat der RAN Guardian Agent bis Ende des Jahres über 100 Korrekturmaßnahmen bei Weihnachtsmärkten automatisch ausgelöst. Im laufenden Betrieb reduzierte er die Zeit für das Netzmanagement bei Großveranstaltungen von Stunden auf rund eine Minute – eine Verbesserung von über 95 Prozent.

Für 2026 hat das System 237.000 Events identifiziert. Allein während der Karnevalssaison im Februar erkannte der RAN Guardian rund 130 Karnevalsveranstaltungen und Umzüge mit jeweils über 10.000 erwarteten Teilnehmenden. Diese Veranstaltungen wurden von 611 Mobilfunkstandorten versorgt – alle vorab vom RAN Guardian auf Störungen geprüft, die meisten zusätzlich live überwacht. Lediglich fünf Standorte verzeichneten Lastspitzen. Der RAN Guardian reagierte und passte die Parameter der betroffenen Standorte während der Veranstaltung automatisch an.

Nach dem erfolgreichen Start in Deutschland wird der RAN Guardian nun auf die europäischen Landesgesellschaften der Telekom ausgeweitet – den Anfang machen Tschechien und Kroatien.

„Mit dem RAN Guardian Agent haben wir gezeigt, wie KI-Agenten unseren Netzbetrieb verbessern können, um durchgehend die beste Netzqualität zu bieten", sagt Abdu Mudesir, Vorstandsmitglied für Product & Technology bei der Deutschen Telekom. „MINDR erweitert die KI-gestützte Steuerung von einzelnen Bereichen auf das gesamte Netz. So können wir Probleme proaktiv diagnostizieren und beheben, bevor unsere Kundinnen und Kunden betroffen sind. Das ist ein weiterer bedeutender Schritt in Richtung autonomer, selbstheilender Netze."

„Der Weg zu einem vollständig autonomen, selbstheilenden Netz ist nicht nur eine Vision, sondern wird durch unsere strategische Partnerschaft mit der Deutschen Telekom zur Realität“, so Muninder Sambi, VP – Product and Supply Chain, Google Cloud. „MINDR basiert auf Googles Gemini-Modellen und ist die nächste entscheidende Evolutionsstufe. KI-gestützte Intelligenz über das gesamte Netz hinweg sorgt für eine hochgradig belastbare Infrastruktur und ein erstklassiges, individuelles Kundenerlebnis.“

Moderne Telekommunikationsnetze erstrecken sich über zahlreiche Bereiche und Technologien. Teams arbeiten dabei häufig mit fragmentierten Systemen, die die Ursachenanalyse und Fehlerbehebung verlangsamen. Der RAN Guardian Agent konzentriert sich auf das Funkzugangsnetz (radio access network, RAN). MINDR überträgt dieselben Prinzipien für agentische KI auf das gesamte Netz – einschließlich RAN, Transport und Kernnetz.

Multi-Agenten für den Netzbetrieb

MINDR wurde mit dem Autonomous-Network-Operations-Framework von Google Cloud entwickelt und basiert auf Google-Gemini-Modellen auf Vertex AI. Das System korreliert Signale, um servicerelevante Störungen proaktiv zu erkennen. Fehler werden dadurch autonom und nachvollziehbare behoben. Die Telekom hat die Lösung konzipiert, getestet und validiert.

Erste Anwendungen von MINDR gehen dieses Jahr an den Start.

MINDR arbeitet als kollaboratives Multi-Agenten-System und wird künftig das A2A-Protokoll (Agent-to-Agent) zur Koordination der Agenten nutzen. Spezialisierte Agenten erfassen und korrelieren Netzdaten. Sie erstellen ein Echtzeitbild der Service-Performance für das Netz und unterstützen die Ursachenanalyse sowie eine kontrollierte Fehlerbehebung.

Das System erkennt und korreliert Störungen automatisch und leitet nachvollziehbare, KI-gestützte Maßnahmen ein. Dadurch reduziert MINDR die operative Komplexität, beschleunigt Reaktionszeiten und minimiert Serviceunterbrechungen. So kommt die Telekom ihrem Ziel eines vollständig autonomen Netzbetriebs einen weiteren Schritt näher, und sichert damit das beste Kundenerlebnis.

Die Zusammenarbeit von Google und Telekom ist der Beginn einer strategischen Partnerschaft. Der Fokus liegt auf der gemeinsamen Entwicklung und Integration von AI-first-Lösungen für die Produkte und Services beider Unternehmen.

Die Deutsche Telekom auf dem MWC Barcelona vom 2. bis 5. März 2026



Am 3. März von 13:00 bis 13:20 Uhr diskutieren Ahmed Hafez, SVP Network Strategy and Data & AI in Networks bei der Deutschen Telekom, und Muninder Sambi, VP Product and Supply Chain bei Google Cloud, gemeinsam mit Ray Le Maistre, Editorial Director bei TelecomTV, wie die Deutsche Telekom und Google Cloud den autonomen Netzbetrieb mit Agentic AI vorantreiben. Darüber hinaus präsentiert die Deutsche Telekom einen MINDR-Showcase an ihrem Stand.

Live-stream der Paneldiskussion: mwc.telekom.com/2026



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Live aus Barcelona am 2. März von 13.30 bis 15:00 Uhr unter www.telekom.com/medien



Themenspecial MWC

Nähere Informationen zu den einzelnen Themen finden Sie unter www.telekom.com/mwc



Besuchen Sie uns – in Barcelona oder im Netz

Erleben Sie unsere Produkte und Technologien live. Vom 2. bis 5. März 2026 finden Sie die Deutsche Telekom in Halle 3 auf dem Stand 3M31. Wir freuen uns auf Sie. Alle Veranstaltungen werden live gestreamt. Bühnenprogramm und Events: mwc.telekom.com/2026

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