Telekom und Rock am Ring starten Partnerschaft

Vorhang auf für eine der bedeutendsten Musik-Entertainment-Partnerschaften des Jahres: Die Telekom wird neuer Partner von Rock am Ring. Vom 5. bis 7. Juni 2026 bringt sie das legendäre Festival live zu den Musikfans – vor Ort am Nürburgring und digital über ihre Kanäle. So können alle Fans das bereits in Rekordzeit ausverkaufte Festival mit MagentaMusik im kostenlosen Livestream auf MagentaTV exklusiv erleben – und Top-Acts auf den beiden Hauptbühnen in bester Qualität mitverfolgen. Während über 90.000 Besucherinnen und Besucher die Auftritte von Linkin Park, Iron Maiden, Limp Bizkit und vielen mehr vor Ort feiern, wird die Telekom zudem auf dem Gelände für stabile Mobilfunk-Verbindungen sorgen. Die Partnerschaft ist zunächst bis einschließlich 2028 angelegt und knüpft an die erfolgreiche Zusammenarbeit aus den Jahren 2017 bis 2019 an.

„Wir bringen das einzigartige Festivalgefühl von Rock am Ring direkt zu den Menschen – live, intensiv und voller Emotionen“, erklärt Telekom TV-Chef Arnim Butzen. „Gemeinsam mit unserem Partner schaffen wir nicht nur unvergessliche Momente vor Ort, sondern verbinden Fans digital miteinander. Dieses besondere Erlebnis aus Live-Atmosphäre und digitaler Nähe gibt es so nur bei der Telekom.“ Zusätzlich zum kostenlosen Livestream bringt die Telekom weitere exklusive Inhalte über ihre digitalen Kanäle direkt zu den Fans. Mit attraktiven Live-Formaten, spannenden Interviews mit Künstler*innen und exklusiven Blicken hinter die Kulissen macht sie Rock am Ring so für alle erlebbar.

„Rock am Ring ist eine der stärksten Festivalmarken Europas. Mit der Telekom gewinnen wir einen Partner, der unsere Ambition teilt, das Erlebnis vor Ort mit digitaler Reichweite intelligent zu verbinden. So schaffen wir eine Plattform, die sowohl live am Nürburgring als auch im Stream höchste Qualität bietet“, sagt Marc Seemann, Chief Talent & Partnership Officer bei PRK DreamHaus.

Monumentales Line-up

Rock am Ring ist eines der größten und traditionsreichsten Rock- und Pop-Festivals Europas. Nach dem restlos ausverkauften Jubiläumsjahr 2025 und einer Produktion, die neue Maßstäbe in LED- und Sounddesign gesetzt hat, führt Rock am Ring seine Erfolgsgeschichte 2026 mit einem monumentalen Line-up fort. Mit Linkin Park, Iron Maiden, Volbeat, Limp Bizkit, Papa Roach, Bad Omens, Electric Callboy, Sabaton, The Offspring und vielen mehr stehen absolute Schwergewichte der internationalen Rock- und Alternative-Szene auf der Bühne.

Mit ihrem kontinuierlichen Netzausbau sorgt die Telekom in Deutschland für ein ausgezeichnetes Mobilfunkerlebnis. Unabhängige Netztests wie die von Connect, Chip, Computer Bild und Imtest sehen das Mobilfunknetz der Telekom vorne. Auch bei Rock am Ring wird das Unternehmen für stabile Mobilfunk-Verbindungen sorgen. Neben der bestehenden Grundversorgung kommen zusätzliche temporäre Mobilfunkstandorte zum Einsatz, um der hohen Nachfrage auf dem Festivalgelände gerecht zu werden. So schafft die Telekom zusätzliche Kapazität für die über 90.000 Besucherinnen und Besucher, damit Telefonieren, Surfen und das Teilen von Festivalmomenten auch bei hoher Auslastung gut funktionieren.

Über MagentaTV

MagentaTV bündelt klassisches Fernsehen und Streamingdienste auf einer Plattform. Immer kostenlos dabei ist MagentaTV+. Hierbei handelt es sich um eine riesige Auswahl an Serien, Filmen, Dokus und Shows auf Abruf. Zusätzlich stehen über 180 TV-Sender, davon mehr als 160 HD-Kanäle, zur Auswahl. Funktionen wie die übergreifende Suche, über MagentaTV+ Inhalte aber auch über alle Streaming-Dienste, Timeshift, Restart und Sieben-Tage-Replay bieten einen einmaligen Komfort. MagentaTV ist unabhängig vom Internetanschluss buchbar, auch im EU-Ausland nutzbar und kann zuhause und unterwegs über die Telekom-eigene TV-Box MagentaTV One, den MagentaTV Stick sowie über Smart TVs, Streaming-Sticks, Smartphones, Laptops und Tablets genutzt werden.

Über Magenta Musik

Die Telekom ist seit vielen Jahren ein starker Partner der Musik. Sie bündelt ihr Musikengagement unter MagentaMusik und bietet optimal auf die Bedürfnisse der Musikfans zugeschnittene Angebote. Mit ihrem technologischen Know-how schafft sie digitale Verbindungen und bringt Live-Erlebnisse zu den Fans – in bester Qualität auf MagentaTV und im kostenlosen Livestream über www.magentamusik.de. Zudem bietet sie ihren Kundinnen und Kunden über ihr Treueprogramm Magenta Moments innerhalb der MeinMagenta-App viele Vorteile wie beispielsweise ein exklusives Ticket-Vorkaufsrecht für ausgewählte Konzerte.

Über die Deutsche Telekom : Deutsche Telekom Konzernprofil