Abdu Mudesir verlässt die Deutsche Telekom

Der Aufsichtsrat hat der einvernehmlichen Auflösung seines Vertrags zugestimmt. Die Deutsche Telekom dankt Abdu Mudesir für seinen Einsatz in den vergangenen acht Jahren und wünscht ihm für seinen weiteren Weg alles Gute.

Bis ein Nachfolger für ihn gefunden ist, übernimmt Dr. Christian Illek zusätzlich zu seiner Funktion als Finanzvorstand übergangsweise die Aufgaben von Abdu Mudesir. Damit ist die Kontinuität in einem für den Konzern zentralen Bereich sichergestellt. Die strategische Ausrichtung der Deutschen Telekom bleibt unverändert. Die Umsetzung der Prioritäten im Bereich Produkte und Technologie wird nahtlos fortgeführt.

Christian Illek verfügt über langjährige Erfahrung in der Telekommunikationsindustrie. Der Technik- und der Finanzbereich sind durch das Thema „Einkauf“ eng miteinander verbunden. Dadurch ist Christian Illek heute schon sehr stark in Technikthemen eingebunden.

Über die Deutsche Telekom : Deutsche Telekom Konzernprofil