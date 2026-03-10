Bildung im Umbruch: Bildungsreport gibt Antworten auf die Herausforderungen für Deutschlands Schulen

Künstliche Intelligenz verändert Lernen. Digitale Kompetenz ist eine Schlüsselqualifikation. Gleichzeitig steckt das deutsche Bildungssystem vielerorts im Reformstau. Wie kann Bildung unter diesen Bedingungen zukunftsfähig werden? Und warum kommt Deutschland beim Wan-del seines Bildungssystems nur langsam voran?

Antworten darauf sucht der neue Bildungsreport der Deutschen Telekom, der jetzt zum dritten Mal erscheint. Der Report versammelt Stimmen aus Politik, Wissenschaft, Wirtschaft und Pra-xis – und zeigt, wo Deutschland beim Thema Bildung steht und was sich ändern muss.

„Bildung war schon immer der Raum, in dem Menschen über das Hier und Jetzt hinaus Zukunft gestalten“, sagt Stefanie Kreusel, Herausgeberin des Reports und Konzernbeauftragte Digitale Bildung und Schule der Deutsche Telekom AG. „Gerade in Zeiten großer technologischer Um-brüche müssen wir neu darüber nachdenken, wie Lernen funktioniert – und wie wir Bildungssys-teme fit für die Zukunft machen.“

Für die Deutsche Telekom ist Bildung ein zentrales Zukunftsthema. „Als Unternehmen haben wir uns in den vergangenen Jahrzehnten selbst immer wieder neu erfinden müssen“, sagt Kreu-sel. „Diese Lernreise zeigt: Fortschritt entsteht dort, wo Menschen Raum haben zu denken, zu fragen und Neues zu entwickeln.“

Report greift zentrale Fragen auf

Der Report verbindet Analysen, Interviews und Praxisbeispiele. Er zeigt inspirierende Projekte – und benennt zugleich Hindernisse, die Veränderungen im Bildungssystem bremsen.

Reformstau im Bildungssystem : Die ehemaligen Bundesminister Peer Steinbrück und Thomas de Maizière sprechen im Interview über strukturelle Probleme und notwendige Veränderungen.

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Der Bildungsreport versteht sich bewusst als Impuls für eine breitere Debatte über die Zukunft von Bildung in Deutschland.

Hier geht es zur Online-Version des Bildungsreports .

Wir sind auch auf der Didacta:

Sie finden uns auf dem Gemeinschaftsstand des Bündnis für Bildung (Halle 6.1., Stand F.011).

Mehr Infos dazu hier .

Über die Deutsche Telekom : Deutsche Telekom Konzernprofil