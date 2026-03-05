Deutsche Telekom: Wie aus Bildung Zukunft wird

Die Deutsche Telekom ist am Gemeinschaftsstand des „Bündnis für Bildung“ auf der Didacta in Halle 6.1, Stand F.011 vertreten. Dort stehen digitale Lösungen für den Schulalltag im Mittelpunkt. Praxisnah, interaktiv und zukunftsorientiert.

Vom 10. bis 14. März 2026 wird Köln wieder zum Treffpunkt der Bildungswelt. Auf der didacta, Europas größter Fachmesse für Bildung und Weiterbildung, kommen Lehrkräfte, Schulleitungen, Bildungsträger sowie Entscheider aus Politik und Wirtschaft zusammen.

Nah am Schulaltag: Entlastung, Effizienz und pädagogischer Mehrwert

Künstliche Intelligenz ist eines der zentralen Themen. Im Panel Talk „KI im Schulalltag“ am Dienstag, den 10.03.26 um 12:15 - 13:00 Uhr auf der Fläche des „Bündnis für Bildung“, Halle 6.1. (Gang F) diskutieren Expertinnen und Experten auch von der Telekom über Chancen, Grenzen und konkrete Einsatzmöglichkeiten. Im Fokus stehen Entlastung, Effizienz und pädagogischer Mehrwert.

Ein weiterer Programmpunkt ist der Vortrag „CyberXperience – alle reden über digitale Gefahren – wir geben Lehrenden und Lernenden die Werkzeuge an die Hand.“ Am 11. März 2026 um 11:00 Uhr im Congress-Centrum Nord zeigt die Telekom, wie Schulen digitale Risiken besser verstehen und souverän damit umgehen können. Sicherheit und Medienkompetenz stehen dabei im Mittelpunkt.

Mit Transcribby AI wird eine KI-gestützte Lösung für Echtzeit-Übersetzung vorgestellt. Sie unterstützt Barrierefreiheit und erleichtert die Dokumentation von Unterrichtsinhalten. Mehr dazu .

Der Teachtoday Medienkompetenztest bietet Lernenden und Familien eine strukturierte Standortbestimmung. Er liefert so konkrete Impulse zur Weiterentwicklung digitaler Kompetenzen. Mehr dazu .

Am Stand stehen darüber hinaus weitere Informations- und Austauschangebote bereit. Besucherinnen und Besucher erhalten Einblicke in Lösungen, die Lernen und Lehren einfacher, sicherer und effizienter machen.

Weitere Informationen zum Messeauftritt der telekom auf der Didacta finden sich hier .

Digitale Bildung und die Deutsche Telekom: Ein gutes Gespann

Die Telekom verfolgt einen mehrschichtigen Ansatz: Sie baut Basis-Infrastrukturen aus, fördert innovative Lerntechnologien und stärkt konsequent Medienkompetenz sowie Digitalisierung aller Akteure im System. Dabei bedeutet Digitale Bildung mehr als nur Technik: Es geht auch um Kompetenzen und Verantwortung für die mediale Gesellschaft der Zukunft.

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