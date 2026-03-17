Deutsche Telekom verlängert Partnerschaft mit den Telekom Baskets Bonn

Die Deutsche Telekom verlängert die Partnerschaft mit den Telekom Baskets Bonn bis 2028. Damit setzt sie ihr Engagement beim Bonner Bundesligisten für zwei Spielzeiten fort. Die Vertragsverlängerung basiert auf einer langjährigen, erfolgreichen und vertrauensvollen Zusammenarbeit. Neben der Spitzensportförderung stellt die Telekom insbesondere Fan-Erlebnisse in den Mittelpunkt ihres Engagements. Zudem setzt sie auf Jugendförderung, Schulprojekte und die Stärkung der Sportregion Bonn.

„Wir freuen uns sehr auf die weitere Zusammenarbeit mit den Baskets. Sie ist geprägt von Leidenschaft für den Sport, den Fans sowie gegenseitigem Vertrauen. Durch unser Engagement möchten wir dem Club Planungssicherheit und finanzielle Stabilität geben und dazu beitragen, dass Bonn weiterhin zu einer der ersten Adressen im deutschen Basketball zählt “, erklärt Henning Stiegenroth, Leiter Konzernsponsoring bei der Deutschen Telekom.

Simon Pallmann, Geschäftsführer der Telekom Baskets Bonn, ergänzt: „Bonn ist Basketball! Für uns bedeutet diese Verlängerung weit mehr als reine Planungssicherheit. Sie steht für die gemeinsame Leidenschaft für den Basketball – und für die Stadt, in der er zu Hause ist. Eine solche Partnerschaft ermöglicht es uns, langfristig zu denken, Strukturen weiterzuentwickeln und ambitionierte Ziele mit Augenmaß zu verfolgen. Und sie zeigt, was möglich ist, wenn Vertrauen über so viele Jahre gewachsen ist.“

Langjährige und erfolgreiche Zusammenarbeit

Die Deutsche Telekom ist seit 1995 Partner der Telekom Baskets Bonn. In dieser Zeit konnte der Verein sechs Mal die Deutsche Vizemeisterschaft und den Sieg der Champions League 2023 feiern. „Die langjährige und erfolgreiche Partnerschaft mit den Baskets ist nur selten in der deutschen Sportlandschaft zu finden. Sie geht weit über den sportlichen Erfolg hinaus. Neben unserer Spitzensportförderung sind wir besonders stolz auf Projekte wie ‚Baskets@school‘, mit denen wir aktiv den Nachwuchs fördern und langfristig die Begeisterung für Basketball in der Region stärken“, erklärt Henning Stiegenroth.

In den kommenden Jahren wollen die Telekom Baskets Bonn und die Deutsche Telekom ihre Partnerschaft vertiefen und den Basketball in Bonn sowie darüber hinaus weiter voranbringen und mit weiteren und neuen Partnern auf ein höheres Niveau bringen.

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