Drehstart für Doku-Serie „Wontorras World Cup – Vater. Tochter. WM.“

In drei Monaten startet die größte FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft aller Zeiten: Teams aus 48 Nationen gehen ab dem 11. Juni 2026 in den USA, Kanada und Mexiko an den Start. Als einziger deutscher Anbieter überträgt MagentaTV alle 104 WM-Partien live – 44 davon exklusiv.

Vor Ort dabei ist auch Moderatorin Laura Wontorra. Sie wird aus dem MagentaTV-Studio in New York und von den Top-Spielen direkt aus den Stadien berichten. Vorab nimmt sie das Publikum mit auf eine Reise durch die Gastgeberländer: Dort haben jetzt die Dreharbeiten zu der vierteiligen Doku-Serie „Wontorras World Cup – Vater. Tochter. WM.“ begonnen. Die erste Folge gibt es am 14. Mai exklusiv bei MagentaTV zu sehen.

Wie es der Titel andeutet, hat Laura Wontorra bei dem MagentaTV Original prominente Verstärkung an ihrer Seite: ihren Vater Jörg Wontorra. Er hat als Sportjournalist selbst zahlreiche Weltmeisterschaften begleitet. Somit ist „Wontorras World Cup – Vater. Tochter. WM.“ auch ein Aufeinandertreffen zweier Generationen Sportfernsehen. Eines haben Vater und Tochter Wontorra aber in jedem Fall gemeinsam: die Leidenschaft für Fußball.

Die Dreharbeiten zu „Wontorras World Cup – Vater. Tochter. WM.“ finden in den US-amerikanischen Städten Houston, Dallas, Los Angeles, Charlotte und Winston-Salem statt. Darüber hinaus stehen Mexiko-Stadt und Querétaro in Mexiko sowie das kanadische Vancouver auf dem Drehplan. Jörg und Laura Wontorra widmen sich dem aktuellen fußballerischen Geschehen in den Gastgeberländern und wagen einen Blick in die Zukunft des Fußballs und dessen medialer Inszenierung. Darüber hinaus gibt es Erinnerungen an historische WM-Momente und persönliche Geschichten aus dem Familienleben der Wontorras, beispielsweise durch private Fotos und Homevideos.

Außerdem treffen sie eine Reihe von namhaften Gesprächspartnern wie DFB-Ehrenspielführer Jürgen Klinsmann. Er hat als Trainer sowohl die deutsche als auch die US-amerikanische Nationalmannschaft betreut. Geplant sind auch Besuche bei Eishockey-Profi Leon Draisaitl und Fußball-Weltmeister Thomas Müller, die beide für kanadische Klubs auf Torejagd gehen.

Erste Zusammenarbeit von MagentaTV und Doc.Banijay

Bei „Wontorras World Cup – Vater. Tochter. WM.“ kommt es erstmals zur Zusammenarbeit zwischen MagentaTV und Doc.Banijay, dem Doku-Label von Banijay Productions.

„Wir begleiten das Großereignis FIFA-WM 2026 mit einer exklusiven und hochqualitativen Berichterstattung. Nur wir zeigen alle Spiele des Turniers, kommentiert vom Nationalteam der Experten. Dazu passt, dass wir nun im Vorfeld ein Wontorra-Doppelpack aufbieten“, sagt Arnim Butzen, MagentaTV-Chef der Telekom. „Ich freue mich sehr, dass wir Laura nicht nur als WM-Moderatorin, sondern auch als Protagonistin dieses spannenden WM-Doku-Formats gewinnen konnten. Sie bildet mit ihrem Vater Jörg ein ebenso hochkarätiges wie erfahrenes Sportjournalisten-Duo. Ich bin schon sehr gespannt, welche Eindrücke sie uns aus den drei Gastgeberländern mitbringen werden.“

„Die Zusammenarbeit mit MagentaTV ist für Banijay Productions ein wichtiger Schritt“, erklärt Arno Schneppenheim, Managing Director bei Banijay Productions. „Dass wir erstmals für den TV- und Streaminganbieter produzieren, unterstreicht unser Profil als Partner für hochwertige, relevante Inhalte im Sport- und Doku-Bereich. ,Wontorras World Cup‘ ist ein starkes Projekt zum Auftakt dieser Zusammenarbeit. Mit Laura und Jörg Wontorra haben wir nicht nur Tochter und Vater, sondern auch zwei unterschiedliche Generationen des Sportjournalismus auf Reisen geschickt. Das ist ebenso einzigartig wie vielversprechend.“

Die Banijay Productions GmbH wurde 2018 als unabhängige TV-Produktionsfirma mit Sitz in Köln gegründet und gehört zum Verbund der Banijay Germany. Sie produziert sowohl für alle Sender als auch für Streaminganbieter. Zu den Genres zählen Doku, Reality, Comedy und Show mit Produktionen wie „Kampf der Realitystars“ (RTL2), „Hast du Töne?“ (SAT.1), „Chris du das hin?“ (ProSieben) und „Temptation Island“ (RTL).

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