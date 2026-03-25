Europas souveräne Rechts-KI Noxtua zieht in die KI-Fabrik der Telekom

Mit Noxtua zieht ein neuer Kunde in die KI-Fabrik der Telekom in München. Das Unternehmen entwickelt Europas souveräne Rechts-KI für Rechtsexpert*innen in Kanzleien, Unternehmen, öffentlicher Verwaltung und der Justiz. Die auf den juristischen Kontext spezialisierte KI unterstützt insbesondere bei Recherche, Vertragsanalyse sowie Entwurf rechtlicher Texte. Da Jurist*innen mit sensiblen Daten arbeiten, gelten im Rechtsbereich hohe straf-, berufs- und datenschutzrechtliche Anforderungen, weshalb eine sichere Infrastruktur elementar ist. Im Zusammenhang mit dem US-Cloud Act ist dabei besonders die Verarbeitung in souveränen Rechenzentren europäischer Cloud-Anbieter ausschlaggebend. Dazu arbeitet Noxtua künftig unter anderem mit der souveränen Industrial AI Cloud der Telekom zusammen.

„Die Industrial AI Cloud ist für Noxtua ein Baustein zur Skalierung unserer europäischen Rechts-KI: Sie bietet wichtige Rechenpower, erfüllt die hohen Anforderungen an Sicherheit und Compliance und ist eben unter europäischer Kontrolle und damit wichtig für unsere Souveränitätsstrategie. Denn ein unabhängiges Rechtswesen ist Garant für einen unabhängigen Rechtsstaat und damit auch essenziell für unsere Demokratien hier in Europa. Gleichzeitig können wir damit auch verdeutlichen, dass leistungsfähige KI mit europäischen Werten erfolgreich skalieren kann”, erklärt Dr. Leif-Nissen Lundbæk (CEO & Co-Founder Noxtua).

Die Industrial AI Cloud der Telekom bietet Noxtua nicht nur Mehrwert durch GPU-Rechenleistung für KI-Training und Inference – also dem Prozess, bei dem die KI neue, unbekannte Daten analysiert und daraus Vorhersagen, Klassifikationen oder Entscheidungen ableitet –, sondern auch nahtlose Integration in den 'Deutschland-Stack' mit Partnern wie SAP und Siemens sowie höchste Standards in Sicherheit und Compliance.

„Die Industrial AI Cloud steht für europäische Souveränität und Sicherheit. Gerade im juristischen Bereich zeigt sich, wie wichtig es ist die Daten sicher auf einer vertrauenswürdigen Plattform zu betreiben. Mit der Rechenkapazität unserer KI-Fabrik ermöglichen wir Noxtua, komplexe und sensible Rechtsdaten zu analysieren und Prozesse zu beschleunigen – stets im Einklang mit europäischen Werten und ethischen Standards“, betont Dr. Ferri Abolhassan, Vorstandsmitglied Deutsche Telekom und CEO von T-Systems.

Innovativer KI-Anbieter setzt auf KI-Fabrik der Telekom

Das 2017 aus Forschung an der Oxford University und dem Imperial College London in Berlin gegründete KI-Unternehmen Noxtua entwickelt Europas souveräne Rechts-KI, die mit Recherche, Analyse und Dokumentenerstellung die Bandbreite juristischer Textarbeit abdeckt. Dabei erfüllt die rechtskonforme KI die berufs-, straf- und datenschutzrechtlichen Anforderungen für Anwält*innen (§ 203 StGB, § 43e Bundesrechtsanwaltsordnung) und ist unter anderen mehrfach ISO sowie BSI C5 und SOC 2 zertifiziert. In exklusiven Partnerschaften mit führenden europäischen Rechtsverlagen bietet das Tech-Unternehmen die erste Europalizenz für den Rechts-KI-Markt an. In Deutschland entwickelt das Legal-Tech-Unternehmen gemeinsam mit Deutschlands führendem juristischen Verlag C.H.BECK den Legal AI Workspace Beck-Noxtua, basierend auf beck-online, der mit mehr als 60 Millionen Dokumenten umfangreichsten juristischen Datenbank im deutschsprachigen Raum.

Mit der Nutzung der Industrial AI Cloud profitiert Noxtua von hohen GPU-Ressourcen für das KI-Training und Inference. Sie ist EU AI Act-konform und ermöglicht branchenspezifische Compliance (z.B. BaFin, Strafrecht) sowie souveräne, rechenintensive Anwendungen für regulierte Sektoren wie Justiz und Unternehmen.

Über Noxtua

Noxtua ist Europas souveräne Rechts-KI. Die juristisch kompetente KI deckt die Bandbreite juristischer Textarbeit ab – von der Informationsbeschaffung (Research) über die Analyse komplexer Sachverhalte (Understanding) bis zur Dokumentenerstellung (Drafting). Dabei erfüllt die rechtskonforme KI die berufs-, straf- und datenschutzrechtlichen Anforderungen für Anwält*innen (§ 203 StGB, § 43e Bundesrechtsanwaltsordnung) und ist zertifiziert nach BSI C5, TISAX, ISO 27001, 9001, 27018, 27017 und 42001. In exklusiven Partnerschaften mit führenden europäischen Rechtsverlagen bietet das Tech-Unternehmen die erste Europalizenz für den Rechts-KI-Markt an.

Im Jahr 2017 aus Forschung von Dr. Leif-Nissen Lundbæk und Professor Dr. Michael Huth an der Oxford University und dem Imperial College London in der deutschen Hauptstadt gegründet, hat das Legal-Tech-Unternehmen mit langjähriger Erfahrung in der Entwicklung DSGVO-konformer KI-Lösungen mittlerweile Standorte in Paris, Berlin, Zagreb, München und Fribourg. Als strategische Partner investierten u.a. Deutschlands führender juristischer Fachverlag C.H.BECK sowie die führenden Kanzleien CMS und Dentons in der Series B rund 81 Millionen EURO in das europäische Scaleup.

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