Exklusiv bei der Telekom: Das neue Leica Leitzphone powered by Xiaomi

Die Telekom ist in Deutschland exklusiver Vermarktungspartner für das neue Leica Leitzphone powered by Xiaomi. Das innovative Smartphone richtet sich an professionelle Fotograf*innen, Content Creator und anspruchsvolle Enthusiast*innen, die höchste Ansprüche an mobile Fotografie stellen. Verkaufsstart in Deutschland ist am 2. März.

Herzstück des Leica Leitzphone powered by Xiaomi ist das von Leica entwickelte Triple-Kamera-System: Die 1-Zoll-Hauptkamera mit 50 Megapixeln und 23mm äquivalenter Brennweite liefert einen außergewöhnlich hohen Lichteinfall und authentischen, „fotografischen“ Look. Ergänzt wird sie durch ein Ultraweitwinkelobjektiv mit 50 Megapixeln und 14mm Brennweite – ideal für Landschafts- und Architekturaufnahmen – sowie das 200 Megapixel Periskop-Teleobjektiv mit optischem Zoom (75–100mm), das auch weit entfernte Motive gestochen scharf einfängt.

Zentrales Element ist der mechanische Kameraring am Gerät, der frei belegbar ist und eine schnelle, intuitive Steuerung von Zoom, Fokus und Belichtung ermöglicht – für maximale Kontrolle und Spontaneität, weit über klassische Smartphone-Menüs hinaus.

Dank der apochromatischen „Leica APO“-Linsentechnologie werden Farbsäume minimiert und Kontraste messerscharf abgebildet. Der hochmoderne LOFIC-HDR-Sensor (Lateral Overflow Integration Capacitor), sorgt für ausgewogene Belichtung selbst in schwierigen Lichtsituationen und ermöglicht große Dynamik in Foto und Video.

Aber auch technisch setzt das Leica Leitzphone powered by Xiaomi neue Maßstäbe: Mit dem leistungsstarken Snapdragon 8 Gen 5 Elite-Prozessor (3nm-Technologie) bietet das Gerät höchste Performance für anspruchsvolle Anwendungen, Gaming und KI-gestützte Bildbearbeitung. Das große 6,9 Zoll LTPO-AMOLED-Display überzeugt mit brillanter Darstellung, einer adaptiven Bildwiederholrate von 1 bis 120 Hz und einer Spitzenhelligkeit von bis zu 3.500 Nits – optimal für jede Lichtsituation. Der 6.000 mAh Silizium-Carbon-Akku sorgt für ausdauernde Nutzung und lässt sich mit bis zu 90W kabelgebunden oder 50W kabellos besonders schnell laden. Mit dem neuen Betriebssystem Xiaomi HyperOS 3 auf Basis von Android 16 ist das Smartphone bestens für den vernetzten Alltag aufgestellt.

Das Leica Leitzphone powered by Xiaomi ist über die Telekom in Kombination mit attraktiven Vertragsangeboten verfügbar. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 1.999 Euro. Im Tarif MagentaMobil L mit Ratenkauf über 36 Monate zahlen Telekom Kund*innen für das Gerät 1.479 Euro (299 Euro Anzahlung, 33,00 Euro monatlich, Schlussrate 25 Euro). Das Leica Leitzphone powered by Xiaomi ist ab dem 2. März in der Farbe Black mit einem Terabyte Speicher im Kundenservice, online auf telekom.de, im Telekom-Shop sowie im Fachhandel erhältlich.

Exklusiver Magenta Moments Vorteil: Xiaomi 17 Ultra Photography Kit Pro geschenkt

Nach dem Kauf des neuen Leica Leitzphone powered by Xiaomi bei der Telekom erhalten Kund*innen über Magenta Moments in der MeinMagenta App das Xiaomi 17 Ultra Photography Kit Pro im Wert von 199,90 Euro geschenkt – solange der Vorrat reicht. Dafür einfach vom 02. – 09. März 2026 einen Code in Magenta Moments sichern. Das Xiaomi 17 Ultra Photography Kit Pro liefert durch den Akkugriff mit 2000mAh und 90W HyperCharge-Support zusätzliche Power. Mit den anpassbaren Funktionstasten und dem professionellen Grip liegt es perfekt in der Hand, zudem ist es IP54 staub- und wasserbeständig.

Die Deutsche Telekom auf dem MWC Barcelona vom 2. bis 5. März 2026

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Live aus Barcelona am 2. März von 13.30 bis 15:00 Uhr unter www.telekom.com/medien

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Erleben Sie unsere Produkte und Technologien live. Vom 2. bis 5. März 2026 finden Sie die Deutsche Telekom in Halle 3 auf dem Stand 3M31. Wir freuen uns auf Sie. Alle Veranstaltungen werden live gestreamt. Bühnenprogramm und Events: mwc.telekom.com/2026

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