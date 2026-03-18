MagentaTV: Zwischen Mord, Millionen und Meisterküche

Welche fatalen Folgen eine schwere Identitätskrise, eine bröckelnde Ehe und zweifelhafte Freundschaften haben können, zeigt die sechsteilige Krimiserie „Coldwater“. Deutlich genussvoller geht es dagegen in der neuen Ausgabe des MagentaTV-Originals „Tim Raue isst!“ zu: Für den Zwei-Sterne-Koch steht diesmal vermutlich das beste Saftgulasch Deutschlands auf der Speisekarte. Und in der bitterbösen Krimikomödie „How To Make A Killing“ gerät das Leben eines Paares nach einem Unfall komplett aus der Spur, denn plötzlich liegen zwei Millionen Euro vor ihnen.

Auf magenta.tv und in der MagentaTV-App (TV, Smartphone, Tablet) können erste sowie aktuelle Folgen ausgewählter Originals, Exclusives und internationaler Top-Serien kostenlos und ohne Registrierung gestreamt werden.

„Coldwater“: Thriller-Serie über ein Neuanfang, der zum Albtraum wird

Die sechsteilige Thriller-Serie „Coldwater“ spielt in einem fiktiven Dorf in Schottland. Andrew Lincoln („The Walking Dead“) spielt John, einen Hausmann, der mit seinem Leben unzufrieden ist. Als er auf einem Spielplatz nicht in eine gewalttätige Situation eingreift, gerät er in eine persönliche Krise. Kurz darauf zieht er mit seiner Familie aus London in das abgelegene Dorf Coldwater.

Dort freundet sich John schnell mit seinem Nachbarn Tommy (Ewen Bremner) an. Tommy ist charmant, selbstbewusst und mit der Pfarrerin Rebecca (Eve Myles) verheiratet. Im Dorf gilt er als wichtige Persönlichkeit und leitet einen Männer-Buchclub. John fühlt sich von ihm angezogen und bewundert ihn. Johns Frau Fiona (Indira Varma) steht Tommy dagegen skeptisch gegenüber. Für sie sollte der Umzug ein Neuanfang sein und ihrer Ehe neuen Schwung geben. Doch je enger die Freundschaft zwischen John und Tommy wird, desto größer wird ihr Misstrauen. Fiona ist überzeugt, dass Tommy etwas verbirgt. Als Johns lange unterdrückte Wut schließlich ausbricht, gerät er immer stärker in Tommys Einfluss. Gleichzeitig häufen sich beunruhigende Ereignisse im Dorf. John beginnt sich zu fragen, wer Tommy wirklich ist.

Die Serie wurde von David Ireland geschrieben. Regie führen Lee Haven Jones und Andrew Cumming.

Ab dem 14. Mai 2026 können MagentaTV Kund*innen die sechsteilige Thriller- Serie, in der ein idyllisches Dorf zum Schauplatz einer gefährlichen Freundschaft wird, exklusiv und ohne Zusatzkosten bei MagentaTV+ streamen. Für alle Interessierten ist die erste Folge auch ohne Login kostenlos auf www.magenta.tv und in der MagentaTV App verfügbar.

„Tim Raue isst!“: Auf der Suche nach Deutschlands besten Gulasch

Zwei-Sterne-Koch Tim Raue begibt sich in München auf kulinarische Spurensuche. Im „Gasthaus Waltz“ im Glockenbachviertel stößt er auf einen Klassiker der alpenländischen Küche: Wiener Saftgulasch. Das Restaurant wird seit 2022 von den Österreichern Markus Hirschler und Stefan Grabler geführt und verbindet traditionelle Wirtshausküche mit moderner alpiner Gastronomie.

Für Raue ist schnell klar, dass hier eines der besten Gulaschs Deutschlands serviert werden könnte. Schon beim ersten Bissen ist er begeistert: ein „aromatischer Walzer auf dem Gaumen“, schwärmt der Berliner Spitzenkoch. Küchenchef Alexander Gaßlbauer zeigt ihm anschließend Schritt für Schritt, wie das Gericht im Gasthaus Waltz zubereitet wird.

Während der Gulasch im Topf schmort, erkundet Raue gemeinsam mit seinen Gastgebern München – vom Viktualienmarkt mit seinen frischen Zutaten bis zum Biergarten am Chinesischen Turm. Am Ende steht die Verkostung. Für Tim Raue steht fest: Dieses Saftgulasch vereint saftiges Fleisch, intensive Paprikanoten und fluffige Serviettenknödel zu einem Gericht, das pure Genussfreude auslöst.

Seit dem 12. März steht die neue Ausgabe von „Tim Raue isst!“ exklusiv und ohne zusätzliche Kosten für alle MagentaTV-Kund*innen bei MagentaTV+ zur Verfügung. Als besonderes Highlight ist die neue Episode unter www.magenta.tv und in der MagentaTV App für alle Interessierten gratis und ohne Login abrufbar.

„How To Make A Killing“: Krimikomödie über einen Plan, der außer Kontrolle gerät

Michels Schock ist groß, als mitten auf der verschneiten Straße plötzlich ein Bär steht. Sein Ausweichmanöver kostet zwei Fremde das Leben, die dort eigentlich nichts zu suchen haben, aber zwei Millionen und eine Pistole im Kofferraum zurücklassen. Zum Glück hat Michels Frau Cathy genug Krimis gelesen: Sie weiß nicht nur, wie man das Geld ausgibt, sondern auch, wie man Leichen verschwinden lässt. Ihre kreative Entsorgung wird nur von der Unfähigkeit der lokalen Ermittler übertroffen. Doch zwei Millionen bleiben selten lange unbemerkt. Ein hoher Bodycount, ein Swingerclub als wackliges Alibi, absurde Twists und jede Menge Honig machen diese rabenschwarze Krimikomödie zu einem herrlich bösen Streaming-Spaß. Und man ertappt sich dabei, den zwei sympathischen Losern beim dilettantischen Spurenverwischen die Daumen zu drücken.

Die bitterböse Krimikomödie über einen Unfall, zwei Millionen Dollar und ein Paar, das plötzlich Spuren verwischen muss, steht MagentaTV Kund*innen ab dem 6. Mai exklusiv und ohne Zusatzkosten zur Verfügung.

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