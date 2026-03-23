Mit KI: Telekom erleichtert Pflegekräften die Arbeit

Die Telekom stellt auf der DMEA (21- 23. April), Europas führendem Event für Digital Health, eine neue KI-basierte Lösung für die Pflegedokumentation vor. Pflegekräfte in Krankenhäusern können künftig direkt am Patientenbett die notwendigen Informationen über die Behandlung in ein iPad diktieren. Die Sprache wird automatisch in klare, strukturierte Pflegeberichte umgewandelt – verarbeitet in der souveränen T Cloud Public , vollständig in deutschen Rechenzentren. „Wir machen Dokumentation so einfach wie Sprechen“, sagt Uwe Heckert, COO Health T-Systems. „Die Pflege wird entlastet. Die Daten bleiben in Deutschland.“ Zielgruppe sind Krankenhäuser, die die Telekom-Lösung iMedOne nutzen.

Die Pflegekräfte diktieren in ihrem gewohnten Pflegejargon. Internationale Teammitglieder profitieren von automatischen Korrekturen bei Grammatik und Terminologie. Die Erfassung erfolgt sofort nach der Leistung – ohne Umwege über PC-Arbeitsplätze. „Wir unterstützen die Pflegekräfte, ohne ihnen Kontrolle zu nehmen“, betont Heckert. „Die KI hilft. Die Pflege entscheidet.“

Sichere Verarbeitung in der souveränen T Cloud Public

Alle Daten werden verschlüsselt übertragen und ausschließlich im Arbeitsspeicher verarbeitet. Nach Abschluss des Berichts werden sie gelöscht. Die technische Architektur umfasst Datenlokalität in deutschen Hochsicherheitsrechenzentren, ein Gateway für medizinische Spracherkennung und flexibel skalierbare Rechenressourcen.

Während des Diktats zeigt iMedOne Mobile alle erkannten Daten an. Korrekturen werden unmittelbar sichtbar – etwa bei Dosierungen. Aus den finalen Daten erzeugt das System automatisch einen strukturierten Bericht. Die Pflegekraft validiert das Ergebnis und speichert es im KIS. „Transparenz ist entscheidend“, sagt Heckert. „Die Mitarbeitenden sehen jeden Schritt und behalten die volle Kontrolle.“

Mehr Qualität. Weniger Aufwand. Höhere Sicherheit.

Die Lösung verbessert die Dokumentationsqualität deutlich. Die Revisionssicherheit wird erhöht. Die Entlastung ist im Alltag sofort spürbar. Internationale Fachkräfte werden leichter integriert. Kliniken profitieren von präzisen, abrechnungsrelevanten Nachweisen.

Die KI-Lösung senkt Prozesskosten und entlastet fixe Vorhaltebudgets. Sie verbessert die Qualität der Leistungsnachweise und reduziert Risiken bei Prüfungen und Qualitätskontrollen des Medizinischen Dienstes. Kliniken sichern dadurch Kapazitäten – selbst bei Personalmangel.

Telekom präsentiert Gesundheits-Lösungen auf der DMEA (21. - 23. April)

Die Telekom wird die Lösung auf der DMEA (21. - 23. April) in Berlin in Halle 3.2, Stand A-103 präsentieren. Am Stand des Bonner Telekommunikationskonzerns stehen unter dem Motto „Smart Health for better Care - powered by Data &AI“ neben Sicherheits- auch Künstliche Intelligenz-, Hyperautomatisierungs- und Datenanalytik-Anwendungen sowie moderne, sichere Telematikinfrastruktur und digitale Identitäten im Fokus.

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