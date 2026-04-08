Breitband aus dem All: Telekom startet Starlink-Service für Geschäftskunden

Upgrade für die Business-Welt: Die Deutsche Telekom erweitert ihr Business-Angebot um modernste Satellitentechnik. Der neue Service „Satellite Internet Access by Starlink“ (SIA) stärkt die Ausfallsicherheit der Breitbandanbindungen für Großkunden und Organisationen des öffentlichen Sektors. SIA sichert die Konnektivität an Standorten, wo Glasfaser und Mobilfunk noch nicht vollständig verfügbar sind oder zusätzliche Redundanz gefragt ist. Als bundesweit einziger Netzbetreiber bietet die Telekom das satellitengestützte Business-Breitband ab sofort als vollständig verwalteten Service an.

Stabile Netzabdeckung durch Satelliten-Breitband

Die Satellitenverbindung bleibt unabhängig von der lokalen Netzinfrastruktur stabil, auch wenn terrestrische Leitungen ausfallen. Fällt die Primärversorgung aus, kann mithilfe von SIA eine nahtlose Versorgung hergestellt werden. Davon profitieren besonders zeit- und geschäftskritische Prozesse, für die jede Minute Ausfall zählt.

„Verlässlichkeit ist unser Anspruch: Mit Starlink wird der Himmel zur Backup-Leitung. Das Angebot sichert Erreichbarkeit genau dort, wo sie für den Betrieb unerlässlich ist: auf Großbaustellen, in abgelegenen Regionen oder im Krisenfall“, sagt Klaus Werner, Geschäftsführer Geschäftskunden Telekom Deutschland. Auf den regionalen Digital X Veranstaltungen können Unternehmen SIA live erleben und sich direkt mit Expertinnen und Experten austauschen.

Managed Service: Vom Aufbau bis zum Support

Im Gegensatz zum Eigenerwerb bietet die Telekom mit SIA ein vollständig schlüsselfertiges Gesamtpaket aus einer Hand. Als zentraler Ansprechpartner übernimmt sie Montage, Netzanbindung und Service. Priorisierte Business-Kapazitäten gewährleisten eine stabile Verbindung – auch bei hoher Auslastung. Auf Wunsch begleiten erfahrene Systemspezialisten den laufenden Betrieb und stehen bei Bedarf direkt vor Ort zur Verfügung. Die Abrechnung läuft dabei einfach und transparent über die Telekom-Rechnung.

Satelliten-Breitband als Brückenlösung

Mit SIA bleiben geschäftskritische Bereiche wie Kassensysteme, Logistik-Terminals oder Produktions- und Anlagensteuerungen zuverlässig verbunden. Dass die Lösung in der Praxis funktioniert, zeigt ein aktuelles Pilotprojekt: Eine führende Brauereikette bindet mit SIA einen neuen Standort in Ostdeutschland an, während der Glasfaserausbau dort noch läuft. Auch in Ausnahmesituationen wie bei Katastrophen oder Naturereignissen sorgt das satellitengestützte Breitbandnetz für verlässliche Konnektivität.

Highspeed aus dem All: Die Technik hinter SIA

Satellite Internet Access by Starlink nutzt das Satellitennetz von SpaceX mit >10.000 Satelliten

Einsatz hochmoderner Phased-Array-Antennen mit elektronischer Ausrichtung, wartungsarm

Bis zu 400 Mbit/s Download und 40 Mbit/s Upload (abhängig von Netzlast) bei 20-60 ms Latenz

Flexible Datenpakete (50 GB–10 TB); Zugriff über öffentliche, dynamische IP-Adresse

Lösung für Standorte ohne terrestrische Anbindung

≥99,9 Prozent Verfügbarkeit der Satellitenverbindung laut Starlink

Weitere Informationen zu SIA

Interessenten erhalten alle Details zum satellitengestützten Breitbandangebot unter dem Stichwort „SIA“ per E-Mail an satellite-internet-access@telekom.de . Bestandskunden der Telekom können SIA direkt über ihren persönlichen Ansprechpartner im Geschäftskundenvertrieb buchen.

SIA und D2D: Wo liegt der Unterschied?

Satellite Internet Access by Starlink (SIA) ist eine stationäre Breitbandlösung für Geschäftskunden der Telekom. SIA dient als temporärer Ersatz und Absicherung für Unternehmensstandorte wie Büros, Filialen oder Baustellen, insbesondere dort, wo keine terrestrische Anbindung verfügbar ist. Die Lösung nutzt moderne Panel-Satellitenantennen und ermöglicht Bandbreiten von bis zu 400 Mbit/s im Download und 40 Mbit/s im Upload. Damit sind auch anspruchsvolle Anwendungen wie VPN-Verbindungen oder die vollständige Standortvernetzung möglich. SIA ist seit Frühjahr 2026 für Geschäftskunden der Telekom Deutschland verfügbar.

Satellite-to-Mobile (D2D) (auch Direct-to-Device oder Direct-to-Handset genannt) erweitert die Mobilfunkabdeckung für die persönliche Erreichbarkeit per SMS, Telefonie und Datendienste in Gebieten ohne Netz. Der Dienst ist als Ergänzung für unterwegs konzipiert und soll das Überall-Netz ab 2028 vervollständigen. Kompatible Smartphones verbinden sich bei fehlender Netzabdeckung im Freien ohne zusätzliche Hardware direkt mit Satelliten.

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