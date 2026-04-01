MagentaTV ist auch Heimat der türkischen Fußball-Fans bei der FIFA WM 2026

Die Türkei, Schweden, Bosnien-Herzegowina und Tschechien haben sich für die FIFA WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko über die Relegation qualifiziert, das wertet das Exklusiv-Angebot von MagentaTV enorm auf. Insbesondere die drei Gruppenspiele der türkischen Auswahl gibt es nur bei MagentaTV. Dies sind die Partien gegen Australien (14. Juni), gegen Paraguay (20. Juni) sowie gegen Gastgeber USA (26. Juni). Das zweite Gruppenspiel von Italien-Bezwinger Bosnien-Herzegowina gegen die Schweiz wird ebenfalls exklusiv bei MagentaTV zu sehen sein.

Für die Übertragung der Türkei-Spiele plant MagentaTV ein zusätzliches, umfangreiches Programmangebot speziell für die Fans der türkischen Mannschaft in Deutschland. Mit eigenem Kommentar in türkischer Sprache, Spezial-Gästen und einem Schwerpunkt auf das türkische Team bei Vorberichterstattung und Analyse auf dem WM-Sender TV 3. Das hat es noch nie im TV gegeben.

Zusätzlich laufen die türkischen Spiele in der klassischen Live-Übertragung mit deutschem Kommentar, Analyse und Vorlauf aus dem Studio auf dem WM-Sender TV 1. MagentaTV zeigt alle 104 WM-Partien live. Am entscheidenden dritten Gruppenspieltag zeigt MagentaTV auf den drei WM-Sendern jeweils die beiden parallel stattfindenden letzten Gruppenspiele separat voneinander sowie beide Spiele zeitgleich in der Konferenz. Dort plant MagentaTV für das dritte Türkei-Spiel eine eigene Tonspur mit Kommentar auf Türkisch.

"Wir bieten den Fußball-Fans des türkischen Teams eine Heimat"

„Wir wissen, wie leidenschaftlich türkische Fans in Deutschland Fußball feiern. Deshalb zeigen wir alle drei Vorrunden-Spiele der Türkei exklusiv bei MagentaTV – mit eigenem türkischem Kommentar, Experten und Vorberichterstattung. Das geht direkt ins Herz dieser großartigen Community. Wir bieten damit den Fußball-Fans des türkischen Teams eine Heimat. Zusammen mit unserem Weltmeister-Team der Expert*innen, Kommentator*innen und Moderator*innen und 1.000 Programmstunden machen wir die WM 2026 für alle unvergesslich. Wir empfehlen: jetzt direkt buchen und im Sommer die komplette WM bei uns schauen“, sagt MagentaTV-Chef Arnim Butzen.

Wer dabei sein will, kann schon heute MagentaTV buchen. MagentaTV ist nicht an einen Telekom-Internetanschluss gebunden und kann problemlos mit anderen Internet-Anbietern genutzt werden. Zur WM gibt es eine attraktive Aktion: Neukundinnen und Neukunden erhalten MagentaTV sechs Monate kostenlos (bei Buchung bis 30. April 2026) und zahlen anschließend nur 7 Euro monatlich statt 11 Euro. Alternativ steht ein monatlich kündbarer Flex-Tarif für 11 Euro zur Verfügung – alle WM-Inhalte sind in jedem Tarif vollständig enthalten. Der Link zum Angebot: www.telekom.de/wm

MagentaTV ist erste Adresse für die WM 2026 – mit dem besten Team

Mit insgesamt rund 1.000 Programmstunden, einem hochkarätigen Expertenteam, innovativen Formaten und gezielten Angeboten für internationale Communities schafft MagentaTV ein einzigartiges WM-Erlebnis. Damit ist MagentaTV die zentrale Anlaufstelle für die FIFA WM 2026 in Deutschland – für alle Fans, unabhängig von Herkunft oder bevorzugter Sprache.

Mit Tabea Kemme, Thomas Müller, Jürgen Klopp und Mats Hummels hatte MagentaTV bereits vergangene Woche ein außergewöhnliches Expert*innen-Team vorgestellt. Laura Wontorra, Johannes B. Kerner und Wolff Fuss führen als herausragende TV-Persönlichkeiten eine Top-Reihe von Moderator*innen und Kommentator*innen an.

Note „überragend“ für MagentaTV – technisch schon WM-reif

MagentaTV zeigt als einzige Plattform alle 104 Spiele des Turniers, davon 44 exklusiv. Das exklusive Rechtepaket umfasst dabei nicht nur Gruppenspiele, sondern auch entscheidende K.o.-Partien – darunter sechs Sechzehntelfinals, drei Achtelfinals, zwei Viertelfinals sowie das Spiel um Platz 3.

Als zentrale Plattform für die FIFA WM 2026 bietet MagentaTV ein umfassendes Gesamtpaket aus Live-Spielen, Analysen und innovativen Formaten – verfügbar auf allen Geräten, zu jeder Zeit, linear, auf Abruf und in sozialen Medien.

Drei parallel laufende Fußball-Kanäle sorgen dabei für unterschiedliche Perspektiven: Fußball TV 1 mit klassischen Live-Übertragungen, Fußball TV 2 mit einem datenbasierten Taktik-Feed und Fußball TV 3 als kreativer Kanal mit wechselnden Gästen, Unterhaltung und speziellen Inhalten – darunter auch Angebote für internationale Zielgruppen.

Das Magazin „Connect“ kürte MagentaTV jüngst erneut zum Sieger im IPTV-Test. Erster Platz und die Note „überragend“ dank zahlreicher Detailverbesserun¬gen und technischer Innovationen. Connect schließt seinen umfassenden Test mit der Aussage: “Ihr Lizenz-Deal zur Fußball-WM dürfte MagentaTV ohnehin für viele Fans zur alternativ¬losen TV-Quelle machen.“

Kostenlose Inhalte für alle Fans

Ergänzend stellt MagentaTV ausgewählte Inhalte kostenlos für alle Fans bereit. Dazu gehören das erste Exklusivspiel am 12. Juni, die Partie Tunesien gegen Japan am 21. Juni, eine Gruppen-Konferenz sowie der täglich ausgestrahlte „Breakfast Club“, der die Spiele der Nacht kompakt zusammenfasst.

Diese 20 von 44 Exklusivspielen bei MagentaTV stehen bereits fest:

12. Juni 2026 – Gruppe A (Guadalajara)

Anstoß 04.00 Uhr (MEZ): Südkorea – Tschechien

13. Juni 2026 – Gruppe D (Los Angeles)

Anstoß 03.00 Uhr (MEZ): USA – Paraguay

14. Juni 2026 – Gruppe D (Vancouver)

Anstoß 06.00 Uhr (MEZ): Australien – Türkei

14. Juni 2026 – Gruppe F (Dallas)

Anstoß 22.00 Uhr (MEZ): Niederlande – Japan

15. Juni 2026 – Gruppe F (Monterrey)

Anstoß 04.00 Uhr (MEZ): Schweden – Tunesien

16. Juni 2026 – Gruppe I (New York)

Anstoß 21.00 Uhr (MEZ): Frankreich – Senegal

17. Juni 2026 – Gruppe I (Boston)

Anstoß 00.00 Uhr (MEZ): Sieger Relegation (Irak – Bolivien) – Norwegen

18. Juni 2026 – Gruppe L (Toronto)

Anstoß 01.00 Uhr (MEZ): Ghana – Panama

18. Juni 2026 – Gruppe K (Mexico City)

Anstoß 04.00 Uhr (MEZ): Usbekistan – Kolumbien

18. Juni 2026 – Gruppe B, 2. Spieltag (Los Angeles)

Anstoß 21.00 Uhr (MEZ): Schweiz –Bosnien-Herzegowina

19. Juni 2026 – Gruppe A, 2. Spieltag (Guadalajara)

Anstoß 03.00 Uhr (MEZ): Mexiko – Südkorea

20. Juni 2026 -Gruppe C, 2.Spieltag (Boston)

Anstoß 00.00 Uhr (MEZ): Schottland - Marokko

20. Juni 2026 – Gruppe D, 2. Spieltag (San Francisco)

Anstoß 06.00 Uhr (MEZ): Türkei – Paraguay

21. Juni 2026 – Gruppe F, 2. Spieltag (Monterrey)

Anstoß 06.00 Uhr (MEZ): Tunesien – Japan

21. Juni 2026 – Gruppe H, 2. Spieltag (Atlanta)

Anstoß 18.00 Uhr (MEZ): Spanien – Saudi-Arabien

22. Juni 2026 – Gruppe G, 2. Spieltag (Vancouver)

Anstoß 03.00 Uhr (MEZ): Neuseeland – Ägypten

23. Juni 2026 – Gruppe I, 2. Spieltag (Philadelphia)

Anstoß 02.00 Uhr (MEZ): Norwegen – Senegal

24. Juni 2026 – Gruppe L, 2. Spieltag (Houston)

Anstoß 01.00 Uhr (MEZ): Panama – Kroatien

25. Juni 2026 – Gruppe C, 3. Spieltag (Miami)

Anstoß 00.00 Uhr (MEZ): Schottland – Brasilien

26. Juni 2026 – Gruppe D, 3. Spieltag

Anstoß 04.00 Uhr (MEZ): Türkei – USA

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