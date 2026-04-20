Souveränität für den Mittelstand: EDAG Group setzt auf KI- und Cloud-Infrastruktur der Telekom

Die EDAG Group, ein global führender, unabhängiger Engineering-Dienstleister mit Experten in Mobility, Defence, Industry und Public Solutions, wird ihre Industrial Metaverse-Plattform metys auf der T Cloud Public der Telekom betreiben. Damit nutzt einer der führenden Engineering-Dienstleister modernste, souveräne Cloud-Technologie für den Betrieb seiner Plattformlösungen. Zudem setzt EDAG auf die Industrial AI Cloud. Diese ist speziell auf die Anforderungen industrieller KI-Workloads zugeschnitten. Beide Lösungen zusammen sichern Daten- und Betriebssouveränität nach europäischen Standards und erleichtern dem industriellen Mittelstand den Zugang zu modernster Hardware, darunter NVIDIA-Technologien für Hochleistungsrechnen, KI-Training und Simulation.

„Mit unserer Industrial-Metaverse-Plattform metys schaffen wir die Basis für durchgängige digitale Wertschöpfung – von der Entwicklung bis zur Produktion. Die Cloud-Infrastruktur von Telekom bietet uns dafür die notwendige Skalierbarkeit, Sicherheit und Leistungsfähigkeit“, erläutert Harald Keller, CEO der EDAG Group. „Gemeinsam treiben wir so die Transformation der Industrie voran und schaffen spürbaren Mehrwert für den Mittelstand.“

„Eine souveräne, europäische Infrastruktur ist kein Luxusprojekt, sondern ein Wettbewerbsvorteil - gerade für den deutschen Mittelstand“, betont Dr. Ferri Abolhassan, Vorstandsmitglied der Deutschen Telekom und CEO von T-Systems. „Mit der Kombination aus T Cloud Public, Industrial AI Cloud und EDAG bieten wir eine souveräne, leistungsstarke Lösung und erleichtern dem Mittelstand den Einstieg für die Nutzung von KI und Cloud.“

Industrielle Innovation für den Mittelstand

Die Plattform metys verbindet virtuelle Produktentwicklung und physische Produktion zu einem gemeinsamen, digitalen Ökosystem und schafft so die Basis für durchgängige, KI-gestützte Prozesse in der Industrie. Die Plattform, die auf NVIDIA Omniverse-Bibliotheken und OpenUSD basiert, vereint Simulations-, Analyse- und KI-Modelle in einer zentralen Entwicklungsumgebung. Um den industriellen Mittelstand gezielt zu unterstützen, wird EDAG künftig über metys Lösungspakete anbieten, um Kapazitäten in der Industrial AI Cloud zugänglich zu machen, die genau auf die Anforderungen kleiner sowie mittelständischer Unternehmen zugeschnitten sind. Diese Pakete kombinieren modulare KI-, Simulations- und Cloud-Services und ermöglichen so einen schnellen, skalierbaren Einstieg in das Industrial Metaverse – von virtueller Produktentwicklung über Produktionsoptimierung bis hin zu nachhaltigen Fertigungsprozessen. Damit wird digitale Innovation auch für mittelständische Industriebetriebe wirtschaftlich zugänglich und souverän nutzbar.

Konkreter Nutzen für den Mittelstand

Im Fokus der Zusammenarbeit stehen praxisnahe Anwendungen, die gerade für mittelständische Industriebetriebe hohe Relevanz haben:

Effizientere Produktentwicklung: Virtuelle Prototypen reduzieren Materialkosten und Entwicklungszeit.

Produktionsplanung in Echtzeit: Datenbasierte Analysen ermöglichen resiliente Lieferketten und flexible Produktionssteuerung.

Nachhaltige Prozesse: KI-gestützte Simulationen senken Energieverbrauch und Ressourcenbedarf.

Durch die Kombination von EDAGs Engineering-Kompetenz und der souveränen Cloud-Infrastruktur der Telekom-Tochter T-Systems entsteht eine industrieorientierte Innovationsplattform, die digitale Souveränität und Wettbewerbsfähigkeit gleichermaßen stärkt.

Industrial AI Cloud und T Cloud Public – Was steckt dahinter?

Industrial AI Cloud : Hochleistungs-KI-Infrastruktur der Deutschen Telekom in München mit massiv skalierbaren Rechen- und Speicherressourcen speziell für das Training und den Betrieb großer KI-Modelle.

T Cloud Public : Die souveräne Public-Cloud-Plattform der Deutschen Telekom. Sie bietet skalierbare Cloud-Services auf deutschem und europäischem Boden unter vollständiger Einhaltung europäischer Datenschutz- und Sicherheitsstandards. Bis Ende 2026 mit vollständiger Funktionsparität zu US-Hyperscalern.

Über EDAG

Die EDAG Group ist ein global führender, unabhängiger Engineering-Dienstleister mit Experten in Mobility, Defence, Industry und Public Solutions. Das Unternehmen verbindet exzellente Ingenieurskunst mit neuesten Technologietrends und begleitet Kunden ganzheitlich bei der Entwicklung komplexer Produkte, Systeme und Produktionslösungen in einem zunehmend vernetzten Umfeld. Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website der EDAG Group: www.edag.com

Über die Deutsche Telekom : Deutsche Telekom Konzernprofil