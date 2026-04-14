Stadtwerke setzen auf souveräne KI-Lösungen der Telekom

Stadtwerke stehen vor spezifischen strukturellen Herausforderungen, die sich aus ihrer Rolle in der kritischen Infrastruktur ergeben. Sie verarbeiten hochsensible und komplexe Daten – etwa aus Netzbetrieb, Kundenmanagement und regulatorischen Prozessen. Gerade vor diesem Hintergrund gewinnt digitale Souveränität an zentraler Bedeutung: die Fähigkeit, Daten, Systeme und Wertschöpfungsketten selbstbestimmt, sicher und nachvollziehbar zu steuern.

Angesichts dessen hat die Thüga AG nun einen Rahmenvertrag mit der Deutschen Telekom für die kommunalen Energie- und Wasserdienstleister in ihrem Netzwerk geschlossen, die gezielt auf diese Anforderungen einzahlt. Im Kern stehen GPT-Anwendungen für Unternehmen speziell für die Verarbeitung sensibler Daten. Diese sogenannten Enterprise-GPT-Lösungen sollen die Stadtwerke bei der Automatisierung repetitiver Standardaufgaben unterstützen. Die Datenverarbeitung erfolgt dabei ausschließlich im europäischen Rechtsraum, unter anderem auf der souveränen deutschen T Cloud Public. Die Lösungen sind datenschutzkonform, revisionssicher und halten die Daten im Unternehmen. Wissen fließt nicht nach außen ab.

“Stadtwerke gehören zur wichtigsten Infrastruktur unseres Landes. Der Schutz ihrer sensiblen Daten hat oberste Priorität. Unsere Enterprise GPT-Lösungen garantieren digitale Souveränität – mit maximaler Sicherheit, Transparenz und Datenverarbeitung, die ausschließlich in Europa erfolgt. Wie alle unsere Lösungen, von T Cloud bis zu unserer KI-Fabrik”, sagt Ferri Abolhassan, Vorstandsmitglied Deutsche Telekom AG für T-Systems und CEO T-Systems.

Von schneller, automatisierter Kommunikation zu automatisierten Prozessen

Damit sich nicht jedes Stadtwerk eigenverantwortlich um die Integration von KI in ihren Systemen kümmern muss, stellt die Thüga über den Rahmenvertrag zentrale und souveräne KI-Lösungen zur Verfügung. Die Beschäftigten können diese Enterprise GPTs in natürlicher Sprache befragen und Aufgaben automatisieren. Das bedeutet: Die Large-Language-Modelle haben Zugriff auf internes, unternehmensspezifisches Wissen. Das Enterprise GPT steht so seinen menschlichen Kollegen jederzeit als Branchenexperte zur Seite. Es unterstützt als Fachlexikon für die Stadtwerke, außerdem bei der intelligenten Dokumentenverarbeitung oder der Analyse von Daten. So werden Beschäftigte von repetitiven Standaufgaben entlastet und gewinnen Zeit, um sich auf komplexere Aufgaben zu konzentrieren.

Vorteile für Stadtwerke

Die Lösungen lassen sich für eine Vielzahl von Aufgaben für die angeschlossenen Stadtwerke nutzen:

Wissensassistenz : Chat zu Arbeitsanweisungen, Betriebsdokumentation, Zusammenfassungen langer Dokumente inklusive Quellenverweisen

: Chat zu Arbeitsanweisungen, Betriebsdokumentation, Zusammenfassungen langer Dokumente inklusive Quellenverweisen Schreib-Assistenz : Entwürfe für interne Dokumente, Bescheide, Antwortentwürfe für Kundenkommunikation, Pressemitteilungen

: Entwürfe für interne Dokumente, Bescheide, Antwortentwürfe für Kundenkommunikation, Pressemitteilungen Backoffice : Leistungsbeschreibungen, Konzepterstellung, Angebotsvergleiche, Schulungsunterlagen, FAQ, Kundenprofile

Die Thüga mit Sitz in München ist ein kommunaler Energie- und Wasserdienstleistungskonzern. Sie ist mit rund 100 Stadtwerken das größte Netzwerk kommunaler Dienstleister in Deutschland und agiert als Dienstleister für die angeschlossenen Stadtwerke. Seit 2026 ist T-Systems offizieller Partner der Thüga-Gruppe.

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