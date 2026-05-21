CHIP zeichnet Telekom erneut als besten Internet-Anbieter Deutschlands aus

Die Deutsche Telekom hat den CHIP-Festnetztest 2026 erneut für sich entschieden. Mit der Gesamtnote 1,5 erhält die Telekom erstmals die Auszeichnung „sehr gut“ und setzt sich im nationalen Ranking gegen alle bundesweit aktiven Wettbewerber durch. Besonders stark schneidet die Telekom in den Kategorien Vertragserfüllung, Netzverfügbarkeit und Anwendungen ab. Zusätzlich gewinnt die Telekom drei der fünf neu eingeführten Geschwindigkeitsklassen: 250 MBit/s, 500 MBit/s und 1.000 MBit/s.

„Das Testergebnis zeigt: Unsere Kundinnen und Kunden können sich auf die Telekom verlassen. Unser Ziel ist es, ihnen immer das beste Erlebnis zu bieten“, sagt Alexander Jenbar, Chief Technology Officer der Telekom Deutschland. „Dafür investieren wir jeden Tag in ein Netz, das im Alltag überzeugt. Qualität und Stabilität sind für uns nicht verhandelbar. Die Note ‚sehr gut‘ bestätigt diesen Anspruch.“

CHIP: „Der Sieger ist wie im letzten Jahr die Deutsche Telekom“

CHIP bewertet die Telekom in den wichtigsten Kategorien des Tests jeweils auf Spitzenplätzen. In der Kategorie Vertragserfüllung erzielt die Telekom die Note 1,46 und liefert damit besonders zuverlässig die versprochenen Up- und Downloadgeschwindigkeiten. Auch bei der Netzverfügbarkeit liegt die Telekom vorne: Laut CHIP treten an Telekom-Anschlüssen die wenigsten Probleme auf, zudem ist die Zeit zwischen zwei Ausfällen im Durchschnitt am größten.

Spitzenwerte bei Anwendungen und Stabilität

Erstmals flossen auch verschiedene Anwendungsszenarien in die Bewertung ein – darunter Web-Browsing, Videostreaming und Online-Gaming. Hier erreicht die Telekom Bestwerte bei Webseiten-Aufrufen und im Interactivity-Benchmark für reaktionskritische Anwendungen wie Gaming oder Videokonferenzen. CHIP hebt besonders hervor, dass die Telekom in zentralen Disziplinen wie Web-Browsing und Interaktivität die meisten Punkte erzielt.

Testsieger in den Geschwindigkeitsklassen 250, 500 und 1.000 MBit/s

Premiere im diesjährigen CHIP-Test: Erstmals bewertet das Magazin die Anbieter zusätzlich getrennt nach Geschwindigkeitsklassen. Die Telekom gewinnt dabei die Klassen 250 MBit/s, 500 MBit/s und 1.000 MBit/s. Damit bestätigt CHIP die starke Leistung der Telekom insbesondere bei schnellen Internetanschlüssen.

Mehr als 27 Millionen Messungen für den Festnetztest

Für den Festnetztest hat CHIP gemeinsam mit dem Messpartner NET CHECK die Ergebnisse von 1.203 mit Raspberry-Pi-Messcomputern ausgestatteten Anschlüssen ausgewertet. Hinzu kamen über 104.000 valide Speedtests von speedtest.chip.de. Insgesamt flossen rund 27 Millionen Einzelmessungen in die Bewertung ein.

Die nationale Auswertung berücksichtigt ausschließlich die vier bundesweit aktiven Anbieter Deutsche Telekom, Vodafone, 1&1 und O2. Bewertet wurden unter anderem Vertragserfüllung, Netzverfügbarkeit, Geschwindigkeit, Preis-Leistung sowie die Qualität typischer Internetanwendungen.

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