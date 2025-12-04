Alle Jahre wieder: Telekom bestätigt Spitzenposition mit zahlreichen Testsiegen

Die Deutsche Telekom bleibt auch 2025 der Qualitätsmaßstab der Branche. Unabhängige Fachmedien und Prüfinstitute vergeben erneut Auszeichnungen für Mobilfunk, Festnetz, TV, Service und Shops. Für Kundinnen und Kunden heißt das: stabile Netze, schnelles Tempo und ein Service, der Probleme verlässlich löst. Die Telekom nutzt die erneute Erfolgsbilanz zum Jahresende für eine breit angelegte Testsieger-Kampagne.

Rodrigo Diehl, Deutschland-Vorstand der Telekom, ordnet die Ergebnisse ein: „Die Testsiege belegen unseren Anspruch: Das beste Netz, Top-Service und Produkte, die unseren Kundinnen und Kunden das Leben erleichtern. Schnell, stabil, einfach. Dafür investieren wir, dafür modernisieren wir. Qualität entsteht, wenn wir konsequent nach unserem Versprechen handeln: Wir verbinden Deutschland.“

Bestes Mobilfunknetz: Telekom behauptet souverän den Spitzenplatz

Die großen Netztests von Connect, Chip, Computer Bild und Imtest sehen das Mobilfunknetz der Telekom ganz vorn. Sie loben kurze Rufaufbauzeiten, eine hohe Datenperformance und die stabilste Versorgung im ganzen Bundesgebiet. Connect vergibt die Note “überragend”, Chip bewertet das Netz als “exzellent”, Computer Bild attestiert rasantes 5G in Stadt und Land und Imtest bestätigt die beste 5G-Erfahrung. Mit über 36.000 Mobilfunkstandorten bietet die Telekom Deutschlands größtes Netz und versorgt mehr als 99 Prozent der Bevölkerung mit LTE und 5G.

Festnetz und Internet: Stark bei Geschwindigkeit und Stabilität

Auch in den anderen Bereichen setzt sich die Telekom deutlich vom Wettbewerb ab. Die aktuellen Festnetz- und Internet-Tests zeigen ein klares Leistungsbild: Connect vergibt den Testsieg, Imtest bestätigt hohe Geschwindigkeiten, niedrige Latenzen und eine stabile Qualität über alle Regionen. Über 37 Millionen Haushalte können im Netz der Telekom einen Tarif mit bis zu 100 Mbit/s buchen. Davon erhalten über 31,8 Millionen Haushalte sogar bis zu 250 Mbit/s. Mehr als zwölf Millionen Haushalte haben bereits die Möglichkeit, einen Glasfaseranschluss mit Geschwindigkeiten von bis zu 2.000 Mbit/s zu buchen. Kundinnen und Kunden profitieren von flüssigen Videokonferenzen, schnellen Cloud-Diensten und Bandbreiten, die auch unter Last konstant hoch bleiben.

MagentaTV: Bestnoten für Bild, Ton und Vielfalt

Connect und Imtest bestätigen die Spitzenposition bei MagentaTV. Die Fachmedien heben die klare Bild und Tonqualität, die intuitive Bedienung und das breite Angebot hervor. Nutzerinnen und Nutzer erhalten Zugriff auf mehr als 180 TV-Sender, davon über 160 in HD, sowie auf eine große Auswahl an Serien, Filmen, Dokus und Shows über MagentaTV Plus. Funktionen wie die übergreifende Suche, Timeshift, Restart und Sieben Tage Replay erhöhen den Komfort und machen Fernsehen und Streaming auf einer Plattform besonders einfach. MagentaTV ist zudem unabhängig vom Internetanschluss buchbar und auf Geräten zuhause wie unterwegs nutzbar und bietet somit ein komfortables Fernseherlebnis aus einer Hand.

Überragender Service: Schnell, kundennah und verlässlich

Im Servicebereich bestätigen der TÜV Rheinland, Chip und Connect den Vorsprung der Telekom. Ob im Shop, an der Hotline oder digital in der MeinMagenta App: Der Service der Telekom steht für schnelle Problemlösungen fachkundige und freundliche Beratung sowie überragende Qualität.

Alle Jahre wieder

Die ausgezeichneten Erfolge nimmt die Telekom nun zum Anlass und startet heute eine breit angelegte Kommunikationskampagne. Sie verdeutlicht damit gegenüber den Verbraucherinnen und Verbrauchern die Wettbewerbsvorteile. Dabei stellt das Unternehmen die Qualität seiner Leistungen in den Fokus. Das Kampagnenmotiv zeigt einen Weihnachtsbaum, stimmungsvoll gestaltet aus einer Auswahl der vielen Auszeichnungen. Passend dazu lautet die Botschaft: „Alle Jahre wieder.“ Das Motiv wird in Tageszeitungen und Publikumszeitschriften, in sozialen Medien, über Out-of-Home und in den Telekom Shops zu sehen sein.

Weitere Informationen zu den aktuellen Testsiegen gibt es unter www.telekom.de/auszeichnungen

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