Mehr Datenvolumen fürs Tablet: Telekom wertet MagentaMobil Data Tarife auf

Die Telekom wertet zum 1. Juni ihre MagentaMobil Data Tarife auf. Kundinnen und Kunden erhalten künftig in allen drei Tarifstufen mehr Datenvolumen – ohne Mehrkosten. Die reinen Datentarife eignen sich vor allem für mobiles Surfen und Streamen mit Tablet oder Laptop.

Mehr Datenvolumen zum gleichen Preis

MagentaMobil Data S enthält künftig 10 GB für 14,95 Euro monatlich. MagentaMobil Data M bietet 40 GB für 19,95 Euro monatlich. MagentaMobil Data L umfasst 80 GB für 29,95 Euro monatlich. Neukunden profitieren von der Tarifaufwertung ebenso wie Bestandskunden. Wer bereits einen MagentaMobil Data Tarif nutzt, muss nichts tun, um das erhöhte Datenvolumen zu erhalten. Die Aufwertung erfolgt automatisch. Alle Tarife bieten Zugang zum 5G-Netz, EU-Roaming und eine Hotspot-Flat.

Die Tarife sind mit einer Laufzeit von 24 Monaten oder in der Flex-Variante ohne Mindestlaufzeit buchbar. Selbstverständlich lassen sich zu den 24-monatigen Laufzeitverträgen aktuelle Endgeräte über Ratenkauf finanzieren. Wer Endgerät und Tarif bei der Bestellung kombiniert, erhält zusätzlich einen Geräterabatt. Dieser beträgt einmalig im MagentaMobil M 50 Euro und im MagentaMobil L 100 Euro.

Auch der MagentaEINS Vorteil bleibt bestehen. Wer bereits einen Festnetzanschluss bei der Telekom hat, erhält zusätzlich 1 GB Datenvolumen sowie eine Flatrate für Telefonate vom Festnetz in alle deutschen Mobilfunknetze.

Günstiges Datenvolumen fürs Zweitgerät mit Zusatzkarte

MagentaMobil Data Tarife können als eigenständige Mobilfunktarife bei der Telekom abgeschlossen werden. Wer hingegen bereits einen Smartphone-Tarif der Telekom hat oder sich dafür entscheidet, erhält über PlusKarten weitere günstige Möglichkeiten, Tablets oder Laptops mit mobilem Datenvolumen zu versorgen.

Besonders einfach geht das mit der PlusKarte Data. Sie kann für 14,95 Euro monatlich zu einem MagentaMobil Tarif hinzugebucht werden. Sie erhält dieselbe Höhe des Datenvolumens wie die Hauptkarte und kann unabhängig vom Hauptvertrag im Tablet oder Laptop genutzt werden. Im MagentaMobil XS sind das bereits 20 GB. Im MagentaMobil S erhält der Kunde 30 GB und in den Tarifgrößen M und L sind 50 beziehungsweise 100 GB enthalten.

WM-Aktion: Unlimitiertes Datenvolumen sichern

Zusätzlich läuft aktuell eine Aktion, von der Datenhungrige besonders profitieren: Wer bis zum 8. Juni als Neukunde einen MagentaMobil M oder MagentaMobil L abschließt, erhält automatisch unlimitiertes Datenvolumen für 24 Monate und on top 240 Euro Cashback. Damit werden die beiden Smartphone-Tarife besonders attraktiv für alle, die unterwegs viel streamen, arbeiten oder surfen. Das unlimitierte Datenvolumen lässt sich auch auf Zweitgeräten nutzen. Im MagentaMobil M kann dafür eine MultiSIM für 6,95 Euro monatlich hinzugebucht werden. Im MagentaMobil L ist die MultiSIM bereits im Preis enthalten. Wer über die 24 Monate hinaus unbegrenzt weitersurfen möchte, kann seine Liebsten mit einer PlusKarte für 19,95 Euro monatlich versorgen. Damit ist unbegrenztes Datenvolumen dauerhaft für beide Karten freigeschaltet.

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