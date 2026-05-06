Mit KI, WM und Erlebniswelt: Telekom eröffnet neuen Anziehungspunkt in der Dortmunder Innenstadt

Die Telekom eröffnet am Westenhellweg 41 einen neuen Flagship Store im Herzen der Dortmunder Innenstadt. In zentraler Ecklage und auf rund 350 Quadratmetern Verkaufsfläche über zwei Etagen entsteht ein moderner Erlebnisraum.

Ein besonderes Highlight zur Eröffnung: Erstmals kommt der KI-Avatar „MIA“ in einem Telekom Shop zum Einsatz. MIA begrüßt Besucherinnen und Besucher im Eingangsbereich und gibt dort erste Informationen zum Shop und zur Stadt Dortmund.

Erleben statt nur informieren

„Der Telekom Shop bietet Erlebnisräume, in denen wir unseren Kundinnen und Kunden für die vielfältigen Möglichkeiten der digitalen Welt begeistern und sie auch immer wieder überraschen”, erklärt Bijan Esfahani, Leiter Telekom Shops. Neben klassischen Telekom-Produkten stehen vor allem Themen wie Glasfaser im Zuhause-Bereich sowie Anwendungen rund um künstliche Intelligenz im Fokus. “Besucherinnen und Besucher können Innovationen direkt vor Ort testen und sich inspirieren lassen. Gleichzeitig bieten wir unseren Kunden eine individuelle und umfassende Beratung”, so Esfahani.

Wer die Fußball-WM sehen will, kommt an Magenta TV nicht vorbei

Zur FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026 bietet die Telekom ein besonderes Entertainment-Erlebnis im Dortmunder Shop: alle 104 Spiele werden über MagentaTV gezeigt, davon 44 exklusiv. Ergänzt wird das Angebot durch interaktive Formate wie Gaming-Events und weitere Veranstaltungen. Unter den WM-Exklusivspielen sind bereits in der Vorrunde Top-Duelle wie etwa Niederlande vs. Japan (14. Juni), Frankreich vs. Senegal (16. Juni) und Schottland vs. Brasilien (25. Juni) dabei. Die Exklusivliste umfasst zudem zwölf Partien in den K.-o.-Runden: Sechs Sechzehntelfinals, drei Achtelfinals, zwei Viertelfinals sowie das Spiel um Platz 3. Auch die drei Gruppenspiele der türkischen Nationalmannschaft laufen exklusiv auf MagentaTV.

Sportfans sind über beliebige Endgeräte hautnah dabei: Vom klassischen Fernseher über Smart TVs, Tablets, Smartphones und Streaming-Sticks bis hin zum Laptop. Mit MagentaTV erleben Zuschauer*innen die Spiele aus den USA, Kanada und Mexiko live und in UHD-Bildqualität mit Dolby Atmos. Und das auf drei WM-Kanälen. MagentaTV-Kund*innen müssen nichts weiter tun oder extra buchen, um die WM zu sehen. Alle 104 Spiele und die begleitenden WM-Sendungen sind ohne Zusatzkosten inkludiert. Auch Sport-Interessierte, die keinen Internet-Anschluss bei der Telekom haben, können MagentaTV buchen. MagentaTV ist für 11 Euro monatlich buchbar. Wer sich neu für MagentaTV entscheidet, erhält bei einem Vertrag über 24 Monate die ersten 6 Monate kostenlos.

Starke Verbindung zur Stadt Dortmund

„Wir investieren gerne in Dortmund und begrüßen die Maßnahmen, die die Stadt im Rahmen des City-Konzeptes zur Steigerung der Attraktivität der Innenstadt umsetzt. Wir freuen uns, als Deutsche Telekom Teil dieser Entwicklung zu sein und einen Ort zu schaffen, der sich gezielt an die Menschen in Dortmund richtet“, betont Simone Carstens, Geschäftsführerin für Operatives Geschäft und Finanzen der Deutsche Telekom Privatkunden-Vertrieb GmbH (PVG).

Auch im Design des Shops spiegelt sich die regionale Verbundenheit wider: Lokale Elemente und gestalterische Details greifen die Identität Dortmunds auf und schaffen eine authentische Atmosphäre.

Eine integrierte Kaffeebar sowie ein Eventbereich im Obergeschoss mit Blick über die Dortmunder Innenstadt laden zum Verweilen ein. Hier finden regelmäßig Workshops und Veranstaltungen statt, bei denen sich Privat- und Geschäftskunden mit Telekom Expertinnen und Experten zu Themen der digitalen Teilhabe austauschen können.

Nachhaltigkeit im Fokus

Nachhaltigkeit spielt bei der Umsetzung des neuen Flagship Stores eine zentrale Rolle. Begrünte Flächen sorgen für ein angenehmes Raumklima, während die Telekom bei den verwendeten Materialien verstärkt auf innovative Recycling-Methoden setzt.

Eröffnung mit besonderen Erlebnissen

Zur Eröffnung am 7. Mai 2026 erwartet Besucherinnen und Besucher im neuen Telekom Shop ein vielfältiges Programm mit attraktiven Angeboten und besonderen Erlebnissen. Exklusive Aktionen und ein humanoider Roboter sorgen für Spannung und Unterhaltung und geben einen Eindruck auf neueste technische Entwicklungen. Reinschauen lohnt sich.

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