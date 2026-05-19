Telekom CR-Bericht: Nachhaltigkeit stärkt Geschäft und Resilienz

Die Deutsche Telekom hat nachhaltiges Wirtschaften konsequent entlang aller ESG-Dimensionen in ihrem Kerngeschäft verankert. ESG steht für Environmental, Social und Governance - also Umwelt, Soziales und Unternehmensführung. Als führendes digitales Telekommunikationsunternehmen verbindet der Konzern technologische Innovation mit gesellschaftlicher und ökologischer Verantwortung. Einen wichtigen Meilenstein ihrer Klimastrategie hat die Deutsche Telekom erst kürzlich erreicht: Seit Ende 2025 arbeitet der Konzern im eigenen Betrieb bilanziell klimaneutral. Nachhaltiges Wirtschaften ist als fester Bestandteil von Wertschöpfung und Unternehmensstrategie etabliert: „Nachhaltigkeit ist keine parallele Agenda neben unserem Kerngeschäft. In Zeiten von Polykrisen sehen wir Nachhaltigkeit als Beitrag zur Stärkung langfristiger Relevanz, Resilienz und unternehmerischer Handlungsfreiheit“, sagt Robert Metzke, Vice President Group Corporate Responsibility, Deutsche Telekom AG.

Meilenstein auf dem Weg zur Klimaneutralität über die gesamte Wertschöpfungskette

Gegenüber 2017 konnte der Konzern seine Scope 1 und 2 Emissionen um mehr als 94 Prozent reduzieren. Die verbleibenden sechs Prozent werden über hochwertige CO₂-Entnahmeprojekte ausgeglichen.

Auch entlang der gesamten Wertschöpfungskette macht das Unternehmen deutliche Fortschritte: Die Emissionen (Scope 1 - 3) sanken im Vergleich zu 2020 um 38 Prozent. Damit ist die Telekom auf Kurs, ihr von der Science Based Targets initiative ( SBTi ) validiertes Zwischenziel von minus 55 Prozent bis 2030 zu erreichen. Der Klimatransitionsplan beschreibt den Weg zur Klimaneutralität entlang der gesamten Wertschöpfungskette bis 2040.

Mehr Effizienz trotz wachsender Datenmengen

Trotz stark steigenden Datenverkehrs verbessert die Telekom kontinuierlich ihre Energieeffizienz. Ziel ist es, den Energieverbrauch bis 2027 gegenüber 2023 mindestens konstant zu halten (ohne T-Mobile US). Die Energieintensität sank 2025 um rund 16 Prozent auf 48 kWh pro Terabyte. Grundlage dafür sind Investitionen in moderne Infrastruktur, intelligente Steuerungssysteme und gezielte Einsparmaßnahmen. Im Mobilfunk reduzieren sogenannte Power-Saving-Funktionen den Energieverbrauch automatisch bei geringer Auslastung. Gleichzeitig werden veraltete Technologien konsequent abgeschaltet. Auch die Rechenzentren werden effizienter: Der durchschnittliche PUE-Wert (PUE steht für “Power Usage Effectiveness”) lag bei weltweit 1,53. Die neue KI-Fabrik in München erreicht sogar Werte von unter 1,2.

Ausbau erneuerbarer Energien und Batteriegroßpeicher

Erneuerbare Energien sind ein zentraler Hebel zur Emissionsreduktion. Seit 2021 nutzt die Telekom konzernweit zu 100 Prozent Grünstrom aus erneuerbaren Quellen. Ende 2025 bezog die Telekom 31,7 Prozent dieses nachhaltigen Stroms über langfristige Lieferverträge ( Power Purchase Agreements, PPA ) mit Energieversorgern. Diese Verträge sichern über viele Jahre stabile Energiepreise und fördern zugleich den Ausbau neuer Solar- und Windparks. Die Eigenproduktion erneuerbarer Energie stieg deutlich auf 13,9 GWh. Das entspricht dem jährlichen Strombedarf von etwa 4.000 bis 4.500 Haushalten. Ergänzend setzt die Telekom auf Batteriegroßspeicher mit einer Gesamtleistung von 16 MW. Sie speichern überschüssigen Grünstrom und stellen ihn wieder zur Verfügung, wenn wetterbedingt weniger Energie erzeugt wird. Damit leisten sie einen Beitrag zur Netzstabilität und Versorgungssicherheit.

KI als Treiber für nachhaltige Lösungen

Ein neuer Schwerpunkt des CR-Berichts liegt auf konkreten Anwendungen von Künstlicher Intelligenz im Kerngeschäft. Sie zeigen, wie digitale Technologien, die die Telekom entwickelt und einsetzt, messbar zur Nachhaltigkeit beitragen.

Energieeffizienz : KI steuert Netze und Gebäude dynamisch – mit Einsparpotenzialen von bis zu 20 Prozent beim CO₂-Ausstoß.

: KI steuert Netze und Gebäude dynamisch – mit Einsparpotenzialen von bis zu 20 Prozent beim CO₂-Ausstoß. Rechenzentren : KI-basierte Kühlsteuerung hebt Effizienzpotenziale von bis zu 33 Prozent.

: KI-basierte Kühlsteuerung hebt Effizienzpotenziale von bis zu 33 Prozent. Industrie und Logistik : Von der Telekom designte digitale Plattformen wie „Cloud4Log“ ermöglichen den papierlosen Austausch von Transportdokumenten und sparen jährlich bis zu 800.000 Seiten Papier ein.

: Von der Telekom designte digitale Plattformen wie „Cloud4Log“ ermöglichen den papierlosen Austausch von Transportdokumenten und sparen jährlich bis zu 800.000 Seiten Papier ein. Gesundheit : Die Telekom begleitet Partner bei der Entwicklung KI-basierter Anwendungen zur Unterstützung medizinischer Diagnosen.

: Die Telekom begleitet Partner bei der Entwicklung KI-basierter Anwendungen zur Unterstützung medizinischer Diagnosen. Sicherheit : Bei der Telekom erkennt KI Cyberangriffe in Echtzeit bei Milliarden analysierter Datenpunkte täglich.

Damit wird deutlich: KI ist nicht nur Wachstumstreiber, sondern kann ein Hebel für Klimaschutz und gesellschaftlichen Mehrwert sein. Gleichzeitig setzt die Telekom konsequent auf „Greening of AI“ – etwa durch energieeffiziente Infrastruktur, optimierte KI-Modelle und die Umsetzung ihrer Green-AI-Principles .

Mehr Klimaschutz durch Digitalisierung

Die digitalen Lösungen der Telekom ermöglichen erhebliche CO₂-Einsparungen bei Kundinnen und Kunden. Der Enablement-Faktor lag 2025 in Deutschland bei 6,09. Das bedeutet: Durch Telekom-Produkte können mehr als sechsmal so viele Emissionen eingespart werden, wie im eigenen Betrieb entstehen. Das entspricht einem potenziellen Klimaeffekt von rund 23,5 Millionen Tonnen CO₂e.

Fortschritte bei E-Mobilität

Auch die Transformation der Fahrzeugflotte zeigt Wirkung:

Rund 14.000 Tonnen CO₂ wurden eingespart.

40 Prozent der Geschäftsfahrzeuge fahren bereits elektrisch.

Der Anteil elektrischer Antriebe stieg bei Dienstfahrzeugen auf 10 Prozent.

Der Kraftstoffverbrauch sank insgesamt um rund 11 Prozent.

Weltweit betreibt die Telekom mehr als 2.700 Ladepunkte.

Kreislaufwirtschaft für nachhaltigen Ressourceneinsatz

Bis 2030 will die Telekom ihre IT-, Netztechnik und Endgeräte nahezu vollständig kreislauffähig machen. Mit dem Telco Circularity Score (TCS) führt das Unternehmen zudem ein eigenes Steuerungsinstrument ein, das Kreislauffähigkeit entlang des gesamten Lebenszyklus – vom Produktdesign bis zum Lebensende – mess- und steuerbar macht. Perspektivisch könnte der TCS damit auch als Branchenstandard dienen.

2025 wurden in Deutschland und Europa rund 700.000 Mobilgeräte und 4,9 Millionen Festnetzgeräte zurückgenommen. Ein großer Teil wurde wiederaufbereitet und erneut genutzt. Zudem konnten in Deutschland rund 1.200 Tonnen Kupfer aus Altinfrastruktur zurückgewonnen werden. Inklusive T-Mobile US wurden konzernweit rund 10,5 Millionen mobile Endgeräte zurückgenommen.

Digitale Teilhabe stärken

Neben Umweltschutz fokussiert die Telekom gezielt gesellschaftliche Teilhabe und eine inklusive digitale Gesellschaft. 2025 engagierte sich der Konzern mit rund einer Milliarde Euro in sozialen Maßnahmen. Von unserem sozialen Engagement konnten unter anderem etwa 41 Millionen Menschen direkt profitieren.

Eng verbunden mit dem Kerngeschäft liegt der Telekom Schwerpunkt auf digitaler Teilhabe: Dazu gehören spezielle Tarifangebote für Bildungseinrichtungen, Programme wie „Telekom@School“ sowie Initiativen zur Förderung von Medienkompetenz für Kinder, Eltern sowie Seniorinnen und Senioren. Mit Angeboten wie Bildungsflatrates erhalten Schülerinnen und Schüler Zugang zu digitalen Lerninhalten, während Trainings und Informationsangebote den sicheren Umgang mit digitalen Technologien stärken. Zusätzlich stellte das Unternehmen mehr als 1,8 Millionen Euro für Katastrophenhilfe bereit und zahlreiche Mitarbeitende engagierten sich mit über 215.000 Stunden ehrenamtlich.

Verantwortung als Leitprinzip

Transparenz, Integrität und verantwortungsvolles Handeln bilden die Grundlage der Unternehmensführung bei der Telekom. Entlang der Lieferkette setzt sich das Unternehmen für den Schutz von Menschen und Umwelt ein. Gleichzeitig bleiben Datenschutz und IT-Sicherheit zentrale Bestandteile der Markenidentität. Der CR-Bericht 2025 zeigt: Nachhaltigkeit bedeutet für die Telekom nicht nur Verantwortung, sondern ist auch ein zentraler Wettbewerbsvorteil im digitalen Zeitalter.

Hier geht es zum CR-Bericht 2025:

deutsch : bericht.telekom.com/cr-bericht/2025

englisch : report.telekom.com/cr-report/2025

Im Telekom-Geschäftsbericht 2025 findet sich die Nachhaltigkeitserklärung:

deutsch : Deutsche Telekom Geschäftsbericht 2025

englisch : Deutsche Telekom Annual Report 2025

Über die Deutsche Telekom : Deutsche Telekom Konzernprofil