Deutsche Telekom und Palo Alto Networks stellen datensouveränen Cyber Defence Managed Service vor

Deutsche Telekom (XETRA:DTE) und Palo Alto Networks (NASDAQ:PANW) bringen Sovereign Cortex with T Security auf den Markt: Ein gemeinsames Angebot, das marktführende KI-Cybersicherheit mit einer daten-souveränen Architektur kombiniert, die speziell für Europa entwickelt wurde. Das Produkt richtet sich an Branchen mit hohen regulatorischen Anforderungen wie Gesundheitswesen, öffentlicher Sektor, Finanzdienstleistungen und an Betreiber kritischer Infrastruktur. Es ist darauf ausgelegt, europäische Compliance-Anforderungen für kritische Infrastrukturen zu erfüllen, inklusive DORA, NIS-2 und DSGVO.

In der heutigen Bedrohungslage gehen Angreifer vom Erstzugriff in nur 72 Minuten zur Datenexfiltration über – viermal so schnell wie noch vor einem Jahr. Um damit Schritt halten zu können, benötigen Organisationen und Unternehmen Cloud-basierten, KI-gestützten Schutz. Gleichzeitig sehen europäische Vorschriften eine nachweisbare Kontrolle über Daten, ihre Verschlüsselung und Zugriffsberechtigungen vor.

Sovereign Cortex with T Security kombiniert die mit KI-Agenten arbeitende SOC-Plattform von Palo Alto Networks mit der Cybersicherheitsexpertise der Deutschen Telekom. Um eine gemeinsame Lösung für europäische Compliance und Qualitätsansprüche zu liefern. Die Sovereign Cortex-Lösung von Palo Alto Networks wird auf der Sovereign Google Cloud Plattform der Deutschen Telekom betrieben. Und T Security stellt SOC- und Identitätsmanagement-Dienste, sowie die Verschlüsselungstechnik über eigene Rechenzentren zur Verfügung.

Während die meisten souveränen Angebote bei der Datenresidenz aufhören, verwaltet diese Architektur jede Schicht der Kundendatenumgebung: Alle Kunden- und Systemdaten – einschließlich Telemetrie und Threat Intelligence – werden ausschließlich innerhalb Europas gespeichert, verarbeitet und abgerufen. Die Verschlüsselung wird vollständig von der Deutschen Telekom gesteuert, die den External Key Manager von Google Cloud nutzt. Die Deutsche Telekom verwahrt und verwaltet den Key-Encryption-Key (KEK) außerhalb der Reichweite von Palo Alto Networks sowie Google und behält die alleinige Autorität über den Datenzugriff.

Diese Tiefe der Kontrolle beruht auf der Rolle der Deutschen Telekom als europäischer Vertrauensanker dieses Angebots. Sie bringt jahrzehntelanges europäisches Vertrauen, einen paneuropäischen SOC-Verbund sowie tiefgehende Expertise in regulierten Branchen und den öffentlichen Sektor mit ein. Die Deutsche Telekom hält die Key-Encryption-Keys, führt eine unabhängige Prüfungsaufsicht, bietet Identitätsdienste an und betreibt den Service vollständig innerhalb Europas. Dadurch wird Souveränität zu einer strukturellen Eigenschaft des Dienstes und nicht lediglich zu einer vertraglichen Absicherung.

"Europäische Organisationen – von öffentlichen Stellen bis hin zu Betreibern kritischer Infrastruktur – haben uns klar gesagt: Sie brauchen Echtzeit-KI-gesteuerte Sicherheit und überprüfbare Datensouveränitäts-Kontrollen, und sie sollten sich nicht zwischen diesen entscheiden müssen. Das haben wir gehört. Dies ist unsere direkte Antwort auf das, was Kunden und Regulierungsbehörden in ganz Europa fordern – einen Service, der Europas Souveränität respektiert, die Sicherheitseffizienz und modulare Plattformisierung, auf die unsere Kunden angewiesen sind, aufrechterhält und das Vertrauen widerspiegelt, das sie uns entgegenbringen." (Helmut Reisinger, CEO EMEA, Palo Alto Networks)

"Unser gemeinsames Angebot ist derzeit in Europa auf diesem Qualitätsniveau einzigartig. Wir erfüllen die Compliance-Anforderungen von NIS-2, DORA und KRITIS in Bezug auf Datensouveränität – ohne von unseren Kunden zu verlangen, bei der Wirksamkeit ihrer Cyberverteidigung Kompromisse einzugehen." (Thomas Tschersich, CEO Deutsche Telekom Security GmbH und CSO Deutsche Telekom AG)

Sovereign Cortex with T Security wird zunächst europäischen öffentlichen Organisationen, Betreibern kritischer Infrastruktur und stark regulierten Branchen zur Verfügung gestellt. Das Angebot wird später ausgeweitet.

Weitere Informationen dazu finden Sie hier oder im Webinar „Datensouveränität und Cybersicherheit für das Gesundheitswesen“ am 16. Juni.

Über Palo Alto Networks

Palo Alto Networks (NASDAQ: PANW), der globale Marktführer im Bereich KI-Cybersicherheit, schützt unsere digitale Lebensweise mit einem umfassenden Portfolio von Cybersicherheitslösungen und -plattformen in den Bereichen Netzwerk, Cloud, Sicherheitsoperationen, KI und Identität. Von 70.000+ Kunden vertraut und von Unit 42 Threat Intelligence angetrieben. www.paloaltonetworks.com

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