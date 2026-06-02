Sieben Gründe, warum die FIFA WM 2026 bei MagentaTV ein Knaller wird

Die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026 wird größer als jedes Turnier zuvor – und MagentaTV macht daraus das ultimative Fußballerlebnis. Mit exklusiven Spielen, starken Expert*innen, modernster Technik und jeder Menge Entertainment wird MagentaTV zur Heimat der WM. Hier kommen die sieben wichtigsten Gründe, warum Fans das Fernsehspektakel zum Turnier 2026 nicht verpassen sollten.

1. Die komplette WM-Bühne auf MagentaTV

Das Wichtigste vorab: Für MagentaTV-Kundinnen und -Kunden sind alle WM-Angebote bereits in allen Tarifen enthalten und ohne Zusatzkosten nutzbar. Alle Interessierten können MagentaTV bereits ab 11 Euro im Monat buchen. Der Flex-Tarif ist das Schnupper-Angebot für alle, die Lust auf kompetente WM-Berichterstattung rund um die Uhr haben. Dieser Flex-Tarif ist für alle verfügbar, unabhängig davon, welcher Anbieter den Internetanschluss bereitstellt. Der Tarif ist monatlich kündbar und funktioniert über die MagentaTV App auf dem Fernseher, mobilen Geräten oder den MagentaTV-Stick. Für 22 Euro kann also jeder die komplette, knapp sechswöchige WM verfolgen.

Wer neu einen MagentaTV-Vertrag über zwei Jahre abschließt, erhält die ersten sechs Monate MagentaTV kostenlos. Danach kostet MagentaTV Smart 11 Euro monatlich. Hier sind dann auch bereits RTL+ sowie hochkarätige Filme und Serien mit MagentaTV+ inklusive. Diese Aktion läuft bis zum 30. Juni 2026.

2. Die WM bei MagentaTV: Alle Spiele live, 44 Spiele exklusiv, drei Extra-Fußballkanäle, über 1.000 Sendestunden

MagentaTV zeigt die FIFA WM 2026 mit einem riesigen Angebot aus Live-Fußball, Analysen, Talks, Hintergrundberichten und einem erstklassigen Team – über das gesamte Turnier hinweg. Mit drei WM-Kanälen und mehr als 1.000 Sendestunden bietet Magenta TV das umfangreichste Paket für die WM. Alle 104 Spiele der WM gibt es nur bei MagentaTV live zu sehen, davon 44 WM-Partien exklusiv. Darunter sind hochkarätige Duelle bereits in der Gruppenphase sowie zwölf entscheidende Spiele aus der KO-Runde (sechs Sechzehntelfinale, drei Achtelfinale, zwei Viertelfinale und das Spiel um Platz 3). Wichtig für alle Fußballfans ist vor allem die hohe inhaltliche Qualität. MagentaTV setzt auf erstklassige Sportkompetenz – mit erfahrenen Moderatorinnen und Moderatoren, renommierten Expert*innen und analytischer Tiefe.

Johannes B. Kerner und Laura Wontorra übernehmen die Hauptmoderation für die Top‑Spiele der WM. In den Studios ist ein prominentes Line-Up von Expertinnen und Experten für die Analysen zuständig: Star-Trainer Jürgen Klopp sowie die (Ex-)Profis Thomas Müller, Mats Hummels, Jonas Hofmann und Tabea Kemme liefern die Einordnungen. Als Top-Kommentator ist Wolff Fuss für MagentaTV im Einsatz.

3. Fußball trifft Entertainment

Die WM bei MagentaTV wird nicht nur sportlich top, sondern auch unterhaltsam. Mit Persönlichkeiten wie Tom Kaulitz und Micky Beisenherz bekommt die Berichterstattung zum Turnier zusätzliche Show- und Entertainment-Momente. Tom Kaulitz ist bei der WM 2026 für MagentaTV als erster „Fan Experte“ Deutschlands unterwegs. Er begleitet vor Ort Spiele, führt Interviews und vermittelt die Stimmung rund um das Turnier aus Fan Sicht. Micky Beisenherz ist der Morgenshow-Experte der WM. Mit frischem, meinungsstarkem Blick auf Fußballthemen fasst er Spiele zusammen und ordnet das Geschehen rundherum ein. Dazu präsentiert Helene Fischer mit ihrem neuen Hit „Heute Nacht“ den MagentaTV WM Song in den Übertragungen.

4. TV Extra-Highlights

Fußball auf drei Kanälen: Neben den Live-Spielen bietet MagentaTV auf FUSSBALL.TV 2 einen speziellen Taktikkanal, für alle Nerds, die noch tiefer ins Spiel eintauchen wollen.

Auf FUSSBALL.TV 3 gibt es den Überraschungs-Kanal mit wechselnden Promis und Expert*innen. Insbesondere für die türkischen Fans gibt es hier bei den Spielen ihres Teams einen besonderen Service. Alle drei Gruppenspiele der türkischen Nationalmannschaft zeigt MagentaTV exklusiv. Die Partien werden mit eigenem türkischen Kommentar und eigenen Experten angeboten – für noch mehr Nähe und Emotionen bei den Fans.

Wenn in den zwölf Gruppen am dritten Spieltag die Entscheidungen fallen, bietet MagentaTV die Parallelspiele zusätzlich als Konferenz an. Mit allen entscheidenden Szenen und Toren in Echtzeit. Auch das ist einzigartig in Deutschland.

5. Fußball zum Frühstück: „Breakfast Club“ – kostenlos für alle

Für alle, die nachts nicht durchmachen können oder wollen, gibt es auf MagentaTV morgens den „Breakfast Club“. Das Format liefert in der Regel ab 7 Uhr zwei Stunden lang die Highlights der Nacht, Analysen und den Ausblick auf den kommenden WM-Tag – kostenlos und für alle frei empfangbar.

6. Fußball in Bestform: die Weltmeisterschaft in UHD und Dolby Atmos

MagentaTV bringt die WM auch technologisch auf Spitzenniveau: Auf der MagentaTV-Hardware (MagentaTV One, MagentaTV Stick 2. Generation) laufen alle Spiele in UHD-Qualität und mit Dolby Vision in gestochen scharfen Bildern und in brillanten Farben. Der Dolby-Atmos-Sound sorgt für Stadiongefühl im Wohnzimmer – mit beeindruckendem 3D-Klang. Dolby Atmos macht aus dem TV ein immersives Erlebnis: Jubel, Pfiffe und Kommentare wirken, als stünde man mitten im Stadion.

7. Perfekt für Fans vor Ort: Das Telekom-Roaming-Angebot

Wer die WM live in den USA, Mexiko oder Kanada erleben darf, profitiert von Telekom-Roaming-Angeboten für Fans vor Ort. Kostenlose Datenpässe stehen ab Anfang Juni für Telekom Kund*innen in der MeinMagenta App zur Verfügung. Solange der Vorrat reicht – und damit kein WM-Moment verloren geht. Fans können sich die 20 Gigabyte Datenvolumen für die drei WM-Länder in der MeinMagenta App reservieren. Bei der Datennutzung in einem der drei Turnierländer ab WM-Beginn startet das Extra-Datenvolumen dann automatisch.

Kundinnen und Kunden, die einen aktuellen MagentaMobil Tarif haben, verfügen grundsätzlich über ein weltweites Jahresdatenvolumen für zahlreiche Länder außerhalb der EU. Selbstverständlich auch für die USA, Mexiko und Kanada. Pro Jahr sind je nach Tarif bis zu 50 Gigabyte inklusive.

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