Ausverkauftes splash!: Telekom macht Europas HipHop-Highlights für alle erlebbar 

Seit fast 30 Jahren prägt das splash! Festival die europäische HipHop-Kultur. Vom 2. bis 4. Juli ist das ausverkaufte splash! kostenlos bei MagentaTV auf dem Moments TV Sender zu sehen, ergänzt durch Social Livestreams auf TikTok und ausgewählte Inhalte als Video-on-Demand. Für eine leistungsstarke Mobilfunkversorgung vor Ort stellt die Telekom zusätzliche Netzkapazitäten bereit.

„Das splash! Festival ist seit Jahren ein fester Teil der Hip-Hop Kultur in Europa. Dass es wieder ausverkauft ist, zeigt, welche Bedeutung es für die Community hat. Uns als MagentaTV geht es darum, diese Energie nicht nur vor Ort erlebbar zu machen. Mit MagentaTV bringen wir das Festival zu den Fans in ganz Europa – kostenlos und für alle. So wird aus einem starken Live-Moment ein Erlebnis, das weit über Ferropolis hinausreicht.“, sagt MagentaTV-Chef Arnim Butzen.

Internationale Stars und Stimmen der Szene

Mit Gunna, Quavo, Ken Carson, Destroy Lonely, Pashanim und RIN vereint das splash! in diesem Jahr Top-Stars des internationalen HipHop und Deutschrap.

Darüber hinaus bleibt das splash! Plattform für neue Talente und progressive Strömungen. Artists wie Ikkimel, Souly, Jazeek, Beyazz, Mariybu oder Yungpalo stehen für eine Generation, die HipHop kontinuierlich weiterentwickelt – zwischen Trap, Rage, Hyperpop, Drill und experimentellen Sounds.

Ein Festival mit Strahlkraft

Mit seiner fast 30-jährigen Geschichte zählt das splash! Festival zu den Institutionen der europäischen HipHop-Kultur. Hier trifft sich die Szene, hier entstehen Verbindungen und hier werden die Impulse sichtbar, die HipHop und Urban Culture längst bewegen. Ferropolis ist dabei weit mehr als eine Kulisse. Zwischen monumentalen Industriedenkmälern und der Halbinsel im ehemaligen Tagebau entsteht Jahr für Jahr die einzigartige Atmosphäre, für die das splash! bekannt ist und die Fans aus ganz Europa anzieht. Die Energie des Festivals, die Musik und die besondere Umgebung verschmelzen zu einem Erlebnis, das in dieser Form einzigartig ist.

Der Livestream bei MagentaTV eröffnet zusätzlichen Zugang zu den Höhepunkten des Wochenendes – auch über die Grenzen des Festivalgeländes hinaus. Ausgewählte Konzerte werden live bei MagentaTV zu sehen sein und stehen anschließend als Video-on-Demand zur Verfügung.

Sonderversorgung für bestes Netz auf dem splash!

Damit Fans ihre Festivalerlebnisse jederzeit teilen und die Live-Momente in Echtzeit erleben können, erweitert die Telekom die Mobilfunkkapazitäten auf dem Gelände deutlich.

Zusätzlich zur bestehenden Versorgung kommen beim splash! vier mobile Mobilfunkstandorte zum Einsatz. Sie schaffen zusätzliche Kapazitäten direkt auf dem Festivalgelände. So können die rund 30.000 Besucherinnen und Besucher auch bei hoher Auslastung telefonieren, surfen, streamen und Inhalte teilen. Beim splash! im vergangenen Jahr wurden rund 36.000 Gigabyte Daten über das Telekom Netz übertragen.

Telekom Privatkundinnen und -kunden können vor Ort über die MeinMagenta App kostenlos einen Unlimited Pass aktivieren und das Netz während des Festivals ohne Datenlimit nutzen. So lassen sich unvergessliche Festivalmomente direkt teilen – von der Lieblingsperformance bis zum spontanen Video für Freundinnen und Freunde zuhause.

Und wer auch nach dem Festival nicht auf unbegrenztes Datenvolumen verzichten möchte, profitiert von einem attraktiven Angebot: Kundinnen und Kunden unter 28 Jahren erhalten den Tarif MagentaMobil XL Young im Aktionszeitraum bereits für 34,95 Euro monatlich. Das Angebot ist exklusiv online erhältlich.

KI-gestützte Netzoptimierung für Open-Air-Events

Die Telekom entwickelt ihr Netz kontinuierlich weiter. Der RAN Guardian Agent unterstützt das Netzmanagement dabei, öffentliche Veranstaltungen zu erkennen, die zu erwartende Netzlast zu bewerten und passende Optimierungsmaßnahmen vorzubereiten.

Zusätzlich helfen automatisierte Netzfunktionen dabei, hohe Auslastungen frühzeitig zu erkennen und Netzressourcen effizient zu verteilen. So kombiniert die Telekom klassische Eventplanung mit moderner Netzautomatisierung.

In diesem Jahr analysiert die Telekom bundesweit rund 1.750 Open-Air-Events, die von automatisierten Optimierungen profitieren können.

Über MagentaTV

MagentaTV vereint Fernsehen, Streaming-Dienste und exklusive Inhalte auf einer Plattform. Nutzerinnen und Nutzer können aus bis zu 180 TV-Sendern wählen, davon 160 in HD-Qualität. MagentaTV ist unabhängig vom jeweiligen Internetanbieter buchbar und zuhause sowie unterwegs auf zahlreichen Geräten nutzbar. Weitere Informationen unter www.magentatv.de .

Über MagentaMusik

MagentaMusik bündelt das langjährige Musikengagement der Telekom unter einer starken Marke und bringt Live-Musik mit digitalen Angeboten und exklusiven Inhalten direkt zu den Fans. Darüber hinaus profitieren Kundinnen und Kunden im Treueprogramm Magenta Moments innerhalb der MeinMagenta-App von Vorteilen rund um Musik und Live-Entertainment – darunter Ticketverlosungen sowie bevorzugter Zugang zu Prio-Tickets ausgewählter Konzerte.

Über die Deutsche Telekom : Deutsche Telekom Konzernprofil



