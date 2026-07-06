Imtest-Festnetztest 2026: Telekom bietet Deutschlands bestes Festnetz

Die Telekom bietet Deutschlands bestes Festnetz. Mit der Gesamtnote 1,22 („sehr gut“) belegt das Unternehmen Platz eins im bundesweiten Vergleich von Imtest. Der unabhängige Test bestätigt eine Netzleistung, die sich im Alltag bewährt: stabile Verbindungen, zuverlässige Telefonie und eine konstant hohe Leistung, auch bei hoher Auslastung.

Leistung durch kontinuierliche Weiterentwicklung

„Netzqualität entsteht im täglichen Betrieb“, betont Alexander Jenbar, Technikchef (CTO) der Telekom Deutschland. „Entscheidend ist, dass Verbindungen auch dann stabil bleiben, wenn Millionen Menschen gleichzeitig streamen, arbeiten oder spielen. Dafür investieren wir kontinuierlich in Kapazität, Redundanz und eine leistungsfähige Netzinfrastruktur.“

Verlässliche Qualität für Privat- und Geschäftskunden

Die Qualität eines Festnetzes beweist sich im Alltag. Besonders deutlich zeigt sich die Spitzenposition der Telekom in der Testkategorie Datenübertragung: „Erstmals überhaupt erreichte der diesjährige bundesweite Testsieger Telekom hier die Bestnote 1,0“, schreibt Imtest. Ob Videokonferenz im Homeoffice, Streaming auf mehreren Geräten oder datenintensive Cloud-Anwendungen: Das Netz bleibt stabil und liefert konstant hohe Datenraten, auch bei hoher Last.

Unternehmen profitieren ebenfalls von stabilen Verbindungen für Cloud-Anwendungen, Online-Meetings und digitale Geschäftsprozesse. Gerade in Zeiten wachsender Datenmengen wird Netzqualität zu einem entscheidenden Standortfaktor.

Die Technik hinter Deutschlands bestem Festnetz

Hinter dem Spitzenplatz stehen kontinuierliche Investitionen in das Festnetz. Die Telekom setzt auf eine Netzarchitektur mit hoher Stabilität, Redundanz und ausreichenden Kapazitätsreserven. Alternative Übertragungswege und ein leistungsstarkes Kernnetz, das regionale Netze miteinander verbindet und Daten auch über große Entfernungen transportiert, sorgen dafür, dass das Netz auch unter hoher Last stabil funktioniert.

Im Netz der Telekom haben 13,4 Millionen Haushalte und Unternehmen die Möglichkeit, Glasfaser-Tarife mit Geschwindigkeiten von bis zu 2.000 Mbit/s zu nutzen. Über 37 Millionen Haushalte können mit mindestens bis zu 100 Mbit/s surfen, für rund 33 Millionen Haushalte davon sind bis zu 250 Mbit/s verfügbar.

Imtest-Festnetztest 2026: So wurde getestet

Der „Test der Festnetz-Internetanbieter“ von Imtest, dem Verbraucherportal der Funke Mediengruppe, zählt zu den umfangreichsten Netztests in Deutschland. Dafür untersuchten Imtest und der Messdienstleister zafaco GmbH zwischen Ende April und Ende Mai 2026 neun Festnetzanbieter anhand von rund 3,8 Millionen Einzelmessungen. Grundlage der Untersuchung waren fünf Leistungsdimensionen und 76 Qualitätsmerkmale. Anders als reine Geschwindigkeitstests erfasste Imtest das gesamte Nutzungserlebnis: Stabilität, Telefonie, Datenübertragung, Surfen und Streaming.

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