Elf Kategorien, elf Siege: Telekom hat Deutschlands bestes Mobilfunknetz

Elf von elf: Die Deutsche Telekom hat bei den Ookla® Speedtest Awards™ sämtliche Auszeichnungen gewonnen, die in Deutschland für das erste Halbjahr 2026 vergeben werden. Kein anderer Netzbetreiber in Deutschland wurde bislang in allen nationalen Kategorien ausgezeichnet. Zu den Titeln zählen unter anderem „Best Mobile Network“, „Fastest Mobile Network“ und „Most Consistent Mobile Network“. Dabei überzeugt das Netz nicht nur bei technischen Messungen, sondern auch die Nutzerinnen und Nutzer. Sie bewerten das Netz der Telekom in der Speedtest-App von Ookla als Deutschlands bestes Mobilfunknetz.



„Elf Speedtest Awards zu gewinnen, ist eine außergewöhnliche Leistung“, sagte Stephen Bye, CEO von Ookla. „Diese renommierten Auszeichnungen stehen für Spitzenleistungen von Mobilfunknetzen unter realen Nutzungsbedingungen und unterstreichen das konsequente Streben der Deutschen Telekom, das beste und zugleich verlässlichste Mobilfunknetz in Deutschland bereitzustellen. Mit zwei Siegen in Folge – im zweiten Halbjahr 2025 und im ersten Halbjahr 2026 – setzt ihre konstant hohe Leistung einen Maßstab für Exzellenz in der Branche. Wir fühlen uns geehrt, sie auf diesem Weg begleiten zu dürfen.“

Dreimal schneller als der nationale Wettbewerb

Die Auswertung des unabhängigen Mobilfunktests zeigt nicht nur, wer vorn liegt, sondern auch wie deutlich. Ein Blick auf die Messwerte beweist: In den entscheidenden Kategorien setzt sich die Telekom mit klarem Abstand an die Spitze. Mit 262 Mbit/s im Median sichert sich die Telekom den ersten Platz in der Gesamtkategorie „Fastest Mobile Network“. Die gemessene Downloadgeschwindigkeit ist damit mehr als dreimal so hoch wie die des zweitplatzierten Anbieters (71 Mbit/s). Auch beim neuesten Mobilfunkstandard liegt die Telekom vorn: In der Kategorie „Fastest 5G Network“ erreicht sie eine mittlere Downloadgeschwindigkeit von 278 Mbit/s – ebenfalls mehr als dreimal so viel wie der zweitplatzierte Anbieter. Auch in den Kategorien rund um Gaming und Video, bei denen Ladezeiten, Latenz oder Jitter berücksichtigt werden, erreicht die Telekom Spitzenwerte.

„Für uns sind die Auszeichnungen ein weiterer Beleg dafür, dass unsere Kundinnen und Kunden die Qualität unseres Mobilfunknetzes im Alltag spüren. Dabei stehen hinter jedem Punkt Vorsprung hohe Investitionen und harte Arbeit unserer Technik-Teams“, sagt Alexander Jenbar, CTO der Telekom in Deutschland. „Wir bieten neben der besten Abdeckung in der Fläche hohe Geschwindigkeiten und verlässliche Stabilität“.

Spitzenwerte, die bei Kundinnen und Kunden ankommen

Die Telekom überzeugt nicht nur in unabhängigen technischen Messungen, sondern auch im Urteil ihrer Kundinnen und Kunden: Sie erhält auch den Award „Top Rated Mobile Network in Germany“, der ausschließlich auf den persönlichen Bewertungen der Nutzerinnen und Nutzer in der Ookla Speedtest-App basiert.

Millionen Messungen aus dem Alltag

Die Ookla® Speedtest Awards™ zählen weltweit zu den renommiertesten Auszeichnungen für Telekommunikationsnetze. Grundlage sind von Nutzerinnen und Nutzern initiierte Speedtests und Hintergrundmessungen. Millionen Datenpunkte werden über die Speedtest-App erhoben und unabhängig ausgewertet. Anders als reine Labortests bilden sie die Netzqualität unter realen Alltagsbedingungen ab.

Die gewonnenen Ookla® Speedtest Awards™ und Testberichte im Überblick

Über Ookla

Ookla, ein Unternehmen von Accenture, ist ein weltweit führender Anbieter von Daten und Analysen zur Konnektivität. Das Unternehmen vereint die anerkannte Expertise von Speedtest®, Downdetector®, Ekahau® und RootMetrics® und liefert so einzigartige Erkenntnisse über Netzwerke und Konnektivität. Durch die Kombination von Daten aus verschiedenen Quellen mit branchenführendem Fachwissen verwandelt Ookla Kennzahlen zur Netzleistung in strategische und direkt umsetzbare Erkenntnisse.

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