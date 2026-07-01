Uwe Heckert wird neuer CEO von Detecon

Dr. Uwe Heckert übernimmt mit Wirkung zum 1. Juli 2026 den Posten als Chief Executive Officer (CEO) bei Detecon. Er folgt Jürgen Schäfer, der das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlässt, um sich neuen beruflichen Herausforderungen zu stellen. Schäfer leitete seit Juli 2023 erfolgreich die Management- und Technologieberatung, eine Tochtergesellschaft von T-Systems.

Heckert ist seit Anfang des Jahres Chief Operating Officer (COO) der Healthcare-Sparte von T-Systems und wird zusätzlich CEO von Detecon. Für seine neue Rolle bringt er nicht nur umfangreiche internationale Erfahrung von Telekom und T-Systems mit, sondern auch von Unternehmen wie McKinsey, Philips und Unisys. Er hat erfolgreich Wachstums- und Transformationsinitiativen in verschiedenen Branchen und Märkten geleitet. Mit seiner ausgeprägten Branchenexpertise sowie seiner breiten Go-to-Market- und kommerziellen Erfahrung ist er der ideale Kandidat, um Detecon in die nächste Wachstumsphase zu führen. Er wird zudem die Kompetenzen im Bereich Telekommunikation weiter stärken und den Fokus auf die digitale Transformation von Unternehmen und Institutionen in weiteren Branchen ausbauen.

„Meinen herzlichen Dank an Jürgen Schäfer für sein Engagement und seine Erfolge in den vergangenen Jahren. Unter seiner Führung hat Detecon die Marktposition nachhaltig ausgebaut und den Mehrwert für Kunden weltweit spürbar gesteigert“, so Dr. Ferri Abolhassan, Vorstandsmitglied der Deutschen Telekom und CEO von T-Systems. „Ich freue mich, dass wir Uwe Heckert für diese wichtige Aufgabe gewinnen konnten. Er bringt eine einzigartige Kombination aus Beratungsexpertise, Technologieführung und Branchenerfahrung mit sowie eine nachweisliche Erfolgsbilanz in der Förderung von Transformation und nachhaltigem Wachstum. Uwe Heckert wird neues Mitglied der Geschäftsführung von T-Systems und hat sich in den vergangenen Wochen für eine reibungslose Übergabe bei Detecon intensiv mit Jürgen Schäfer ausgetauscht.“

"Ich bin stolz, Teil dieses Teams zu werden und gemeinsam das nächste Kapitel des Erfolgs von Detecon fortzusetzen: in enger Partnerschaft mit unseren Kunden – transformativ, mit hohen Standards und mit messbarem Mehrwert. Unser Ziel ist klar: Wir wollen unsere Kunden zu Fans machen!", sagt Heckert.

Über die Deutsche Telekom : Deutsche Telekom Konzernprofil