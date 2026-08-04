4. Telekom Starkick bietet Fußball-Spektakel der Extraklasse

Legenden treffen Creator, Fußball trifft Entertainment – der Telekom Dome in Bonn wird zur großen Bühne mit einzigartiger Atmosphäre: Der Telekom Starkick geht 2026 in die vierte Runde! Am 15. November verwandelt sich der Telekom Dome erneut zur Spielstätte eines Hallenturniers, bei dem packende Duelle, emotionale Spielszenen und Stars zum Anfassen im Mittelpunkt stehen. Besucherinnen und Besucher erwartet ein Nachmittag voller Fußball-Action, persönlicher Begegnungen und Entertainment, das weit über klassischen Hallenfußball hinausgeht.

Im diesjährigen Line-up der Superlative stehen unter anderem FC-Bayern-Ikonen wie Giovane Élber, Paulo Sérgio, Roy Makaay und Diego Contento auf dem Platz. Dazu gesellen sich die bekanntesten Creator und Persönlichkeiten aus der digitalen Unterhaltungswelt, darunter ViscaBarca, Fiago, Julyanpohl und AlexV. Ebenfalls angekündigt sind Sebastian Rudy, Tim Reitz, Bogoku25, WhyGuy, Jonny.45n, Matchfitsoccer, NiklasNeo, Billybobbbrahcergk, Max Giesen, Niklas Szeleschus, Pascal und Marcel Gurk sowie Ex-Profi Ailton . Die endgültigen Kader werden zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht.

Fußball-Action, große Emotionen und Gänsehautmomente

Wenn vier teils gemischte Teams aus Fußball- und Creatorstars im Telekom Dome um die Telekom Starkick Trophäe kämpfen, sind Spannung, Dynamik, spektakuläre Tricks und beste Sicht von jedem Platz garantiert. Gespielt wird auf Kunstrasen mit Rundumbande. Auf dem Programm stehen 12-Minuten-Partien zunächst im Modus „Jeder gegen Jeden“, bevor es mit Halbfinals, dem Spiel um Platz 3 und dem großen Finale um die Starkick-Trophäe geht.

Eine spektakuläre Einlaufshow, Autogramm- und Selfie-Möglichkeiten sowie die besondere Atmosphäre in der Halle sorgen dafür, dass die Fans ihren Fußballhelden und Creator-Stars ganz nah kommen. So wird der Telekom Dome zur großen Bühne für Fußball-Action, Entertainment und einzigartige Gänsehautmomente für die ganze Familie. „Der Telekom Starkick zeigt, wie Fußball Menschen zusammenbringen kann – mit großen Persönlichkeiten auf dem Platz, unmittelbaren Erlebnissen für die Fans und einem klaren sozialen Anspruch. Genau diese Verbindung macht das Format so besonders“, sagt Hiro Kishi, Leiter Sponsoring Deutsche Telekom.

Gemeinsam Gutes bewegen

Auch in diesem Jahr dient der Telekom Starkick einem guten Zweck: Die Erlöse fließen an Organisationen aus dem Fußballumfeld, die sich für benachteiligte Kinder und Jugendliche einsetzen. Die Spendensumme von 60.000 Euro bei der vergangenen Ausgabe ist auch in diesem Jahr wieder das Ziel.

Jetzt Tickets mit 30 Prozent Rabatt sichern!

Jedes gekaufte Ticket trägt dazu bei, die Spendensumme wachsen zu lassen. Der Ticketverkauf hat bereits begonnen: Early-Bird-Tickets gibt es mit 30% Rabatt bereits ab 7 Euro! Nach derzeitigem Stand ist die Hallenöffnung für 12:30 Uhr geplant, der Eventstart für 13:30 Uhr, das erste Spiel für 14:00 Uhr, Ende des Events ist gegen 17:15 Uhr.

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