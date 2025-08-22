Digitalisierung trifft Spitzenfußball: Telekom und FC Bayern verlängern Hauptpartnerschaft bis 2032

Die Deutsche Telekom und der FC Bayern München haben ihre langjährige Partnerschaft vorzeitig um sieben Jahre bis 2032 verlängert. Damit setzen beide Seiten auf eine enge Zusammenarbeit, die über klassisches Sponsoring hinausgeht und insbesondere Technologie, digitale Fan-Erlebnisse sowie gesellschaftliche Verantwortung in den Mittelpunkt stellt.

Die Kooperation umfasst eine Ausweitung des Rechteportfolios. Neben der weiter starken Präsenz im Stadion gehören jetzt auch Aktivierungsrechte im Jugendfußball und im eSports dazu. Zudem wurden Namens-, Werbe- und hochwertige Medienrechte für Freundschaftsspiele vereinbart. Die Werbepräsenz mit Einzelspielern und auf Social-Media-Plattformen wird ausgebaut. Auch die Partnerschaft mit dem FC Bayern Basketball wird fortgesetzt und intensiviert.

Verlässlicher Partner des FC Bayern

„Die wertvollste deutsche Marke und der erfolgreichste deutsche Fußballverein gehören zusammen. Diese starke Partnerschaft setzen wir noch kraftvoller fort. Das T auf dem Trikot steht für “Telekom”, für “Tore” und für “Technologie”. Wir stehen eng an der Seite des FC Bayern München, wenn es um Spitzenleistung in der Digitalisierung geht,” sagt Rodrigo Diehl, Vorstandsmitglied der Deutschen Telekom und Sprecher der Geschäftsführung Telekom Deutschland. „Unsere Zusammenarbeit bedeutet für Fans mehr als Sponsoring – sie schafft innovative Fan-Erlebnisse und stärkt die Verbindung zwischen Sport und Digitalisierung.“

Auch der FC Bayern München sieht sich in der langjährigen Zusammenarbeit bestätigt. Jan-Christian Dreesen, Vorstandsvorsitzender des FC Bayern: „Die Deutsche Telekom ist seit 23 Jahren ein verlässlicher Partner des FC Bayern – auch dank ihr begann eine neue Zeitrechnung unserer Erfolge. Das ,T‘ auf unserer Brust symbolisiert für uns Tradition, Teamgeist und zahlreiche gemeinsame Titel. Diese Partnerschaft ist eine der beständigsten der Bundesliga und ein Paradebeispiel für Glaubwürdigkeit im Profisport. Sie gibt uns seit über 20 Jahren Stabilität; wir teilen Werte wie Zusammenarbeit, Wachstum und Innovationsgeist – und wir freuen uns sehr, diese auch in Zukunft mit Leben zu füllen.“

Technologie im Fokus

„Unsere Partnerschaft steht für viel mehr als das T auf der Brust. Gemeinsam bringen wir zwei der stärksten Marken zusammen und führen diese erfolgreiche Zusammenarbeit fort. Wir vertiefen die Verbindung der führenden Telekommunikationsmarke mit der größten Fußballmarke Deutschlands und setzen neue Impulse in den Bereichen Technologie, Innovation und gesellschaftliches Engagement”, sagt Michael Hagspihl, SVP Global Strategic Projects und Marketing Partnerships bei der Deutschen Telekom.

So verstärkt die Deutsche Telekom mit der Fortführung der Partnerschaft bis 2032 ihre technologische Zusammenarbeit mit dem FC Bayern insbesondere in den Bereichen Mobilfunk, Telekommunikation und Entertainment. Bereits seit 2020 sorgt die Telekom mit Highspeed-5G und WLAN für erstklassige Mobilfunkversorgung im Stadion – mit weiteren Verbesserungen bei der EURO 2024. Zukünftig werden innovative digitale Lösungen für Fans und Stadionbesucher entwickelt.

Markenstärke und Reichweite

Die T-Marke hat aktuell den Bestwert in ihrer 30-jährigen Unternehmensgeschichte erreicht. Sie ist die wertvollste Telekommunikationsmarke der Welt sowie die wertvollste Unternehmensmarke Europas. Mit einem Markenwert von 85,3 Milliarden US-Dollar steht das Unternehmen an der Spitze. Gleiches gilt für den FC Bayern München. Der Verein ist mit Abstand die wertvollste und stärkste Fußballvereinsmarke in Deutschland und rangiert weltweit unter den Top-6-Club-Marken. (Quelle: Brand Finance, 2025)

Durch die sportlichen Erfolge des FC Bayern und die damit einhergehende hohe Sichtbarkeit und große Reichweite wird die Marke Telekom weiter gestärkt. Sie profitiert von der täglichen Berichterstattung sowie den Social-Media-Aktivitäten des FC Bayern und seiner Spieler. So warb das Unternehmen gemeinsam mit FC Bayern-Stars im Rahmen der erfolgreichen Unlimited-Kampagne für unbegrenztes mobiles Datenvolumen. Diese Form der Zusammenarbeit wird intensiviert und die Reichweite der Social-Media-Kanäle des FC Bayern genutzt.

Gemeinsam „Gegen Hass im Netz“ und für „Rot gegen Rassismus“

Beide Partner bekennen sich weiterhin zu gemeinsamen Initiativen für Vielfalt, Toleranz und soziale Inklusion. Beispiele sind die Telekom-Kampagne „Gegen Hass im Netz“ und die FC Bayern-Initiative „Rot gegen Rassismus“. Auch die „Inklusion durch Sport“-Projekte der Telekom werden weiterhin von der Partnerschaft profitieren. Die Begegnungen und gemeinsamen Aktionen mit Special Olympics- oder Paralympics-Athletinnen und -Athleten sowie den Profis des FC Bayern werden auch in Zukunft stark in der Partnerschaft aktiviert.

Teil der Vereinbarung sind zudem attraktive Freundschaftsspiele und eigene Veranstaltungen der Telekom. In diesem Rahmen fand beispielsweise der diesjährige Telekom Cup zwischen dem FC Bayern und Tottenham Hotspur in der Allianz Arena statt. Das Spiel wurde live und kostenlos bei MagentaTV übertragen. Zudem findet bereits zum dritten Mal der Telekom Starkick im Telekom Dome in Bonn statt. Am 30. November 2025 treten Bayern-Legenden gegen Top-Influencer an – ebenfalls live auf MagentaTV zu sehen.

Mit MagentaMoments aufs Fan-Sofa am Spielfeldrand

Über das Treueprogramm MagentaMoments bietet die Telekom ihren Privatkund*innen darüber hinaus besondere Erlebnisse rund um den FC Bayern: von Fanwochenenden über Ticketgewinnspiele bis hin zu Backstage-Einblicken und exklusiven Plätzen auf dem Fan-Sofa direkt am Spielfeldrand in der Allianz Arena. Dadurch erleben die Fans die Marke T in einem emotionalen Umfeld hautnah. So entstehen Verbindungen, die bleiben.

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