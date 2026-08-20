Telekom startet Kampagne „Not A Passenger“ mit Rhian Teasdale von der Grammy-prämierten Band Wet Leg.

Die Telekom startet heute ihre neue internationale Gen Z-Kampagne „NOT A PASSENGER“. Mit emotionalen Bildern und einer kraftvollen Botschaft möchte der Spot junge Menschen dazu inspirieren, digitale Selbstbestimmung zu leben und ihre eigene Identität selbstbewusst zu entwickeln. In Zeiten ständiger Reizüberflutung mit digitalen Inhalten erinnert die Kampagne daran, auf die eigene innere Stimme zu hören und ihren eigenen Weg zu gehen, unabhängig von den Erwartungen anderer oder den Mechanismen digitaler Plattformen. Denn wer seine Identität selbst gestaltet, übernimmt das Steuer und ist nicht bloß Mitfahrer im digitalen Leben. Die Kampagne findet in acht Telekom-Ländern statt.

„Als Marke glauben wir an die vielen Möglichkeiten und Chancen, die die digitale Welt zu bieten hat. Entscheidend ist jedoch, Technologie für sich selbst zu nutzen – und nicht sich von ihr bestimmen zu lassen", sagt Ulrich Klenke, Markenchef bei Deutsche Telekom. "Wir wollen der Generation Z sagen: hört auf Euer Gefühl und geht Euren eigenen Weg. 'NOT A PASSENGER' macht dazu Mut, mit Inhalten, die über reine Botschaften hinausgehen und Relevanz schaffen.“

Eine multidimensionale Kampagne

Kern der Kampagne ist der 60-sekündige Spot. Der Film zeigt, wie Rhian Teasdale in einer wilden Fahrt unbeirrt den auf sie einprasselnden Hindernissen ausweicht und symbolisch „in der Spur“ bleibt. Sie entscheidet sich, keine Mitfahrerin zu sein, sondern entschlossen einen selbstbestimmten digitalen Weg zu nehmen. Der Kampagnentitel "NOT A PASSENGER“ ist Haltung und Aufforderung zugleich: Sei kein Mitfahrer, übernimm das Steuer für Dein Leben. Die Erzählung der Kampagne wird durch die Grammy-prämierte britische Indie-Rock-Band Wet Leg verankert. Bekannt für ihren unverwechselbaren Humor, ihren pointierten Texten und ihrer selbstbewussten Haltung verkörpert die Band perfekt den selbstbestimmten Geist der Kampagne. Frontfrau Rhian Teasdale übernimmt die Hauptrolle im Kampagnenfilm, der auf reichweitenstarken Plattformen starten wird und den Auftakt für eine internationale Aktivierung über Social Media, Out-of-Home-Medien (OOH) und interaktive Live-Erlebnisse bildet. Die Kampagne wird derzeit in acht europäischen Märkten eingeführt: Österreich, Kroatien, Tschechien, Ungarn, Montenegro, Nordmazedonien, Polen und der Slowakei.

Spot auf Youtube

Exklusives Telekom Electronic Beats Event mit Headliner Wet Leg in Berlin

Am 26. August veranstaltet das Musik- und Kulturprogramm der Deutschen Telekom, Electronic Beats, eine 1.000 Personen fassende Veranstaltung "NOT A PASSENGER" in einer ehemaligen Werkstatt in Berlin-Kreuzberg. ( www.electronicbeats.net/events/wet-leg )

„Ich liebe es, in einer Band zu sein, und ich liebe es, Musik zu machen. Aber wir schreiben das Jahr 2026, was bedeutet, dass ich auch ein paar Social-Media-Accounts betreibe – und damit geht ein ständiger Strom von Meinungen über mich, meine Freunde und die Musik, die wir machen, einher“, sagt Rhian Teasdale, Wet Leg. „Ganz gleich, ob diese Meinungen supernett und ermutigend oder diskriminierend und voller Frauenfeindlichkeit sind – für mich ist es wichtig, sie ausblenden zu können und mir selbst treu zu bleiben. Deshalb hat mich die Botschaft von "NOT A PASSENGER" so sehr angesprochen. Uns allen wird im Internet ständig von Fremden vorgeschrieben, wer wir sein sollen. Das Leben ist zu kurz, um das Ruder nicht selbst in der Hand zu haben“.

Ticket-Schatzsuche mit dem „NOT A PASSENGER“-Filmauto

Telekom Electronic Beats bringt die Kernbotschaft der Kampagne direkt auf die Straße: Am 22. August startet eine interaktive, stadtweite Schatzsuche durch Berlin. Das ikonische Auto aus dem Kampagnenfilm wird an geheimen, lokalen Orten in ganz Berlin auftauchen. Wet Leg und Telekom Electronic Beats werden in den sozialen Medien Tipps geben, wie Fans das Auto aufspüren können, um sich Tickets für einen Besuch zu zweit für das exklusive Berliner Event zu sichern.

Das Lebensgefühl der Gen Z

Die Generation Z ist die erste Generation, die vollständig in der digitalen Welt aufgewachsen ist. Digitale Kommunikation ist ihre Muttersprache, der Zugang zu Wissen, Kreativität und Vernetzung nahezu grenzenlos. Diese Online-Landschaft ist aber auch geprägt von Algorithmen, einer ununterbrochenen Informationsflut und widersprüchlichen Meinungen. Dies erschwert Orientierung und Selbstfindung, viele beobachten vor allem das Leben anderer, statt ihr eigenes aktiv zu gestalten. 21 % junger Menschen stimmen der Aussage zu: "Die vielen Möglichkeiten sozialer Medien überwältigen mich oft (JIM-Studie 2025).“ „NOT A PASSENGER“ drückt genau dieses Lebensgefühl aus und unterstützt den neuen Trend, sich bewusst vom digitalen Dauerrauschen etwas zu lösen und sich in der eigenen Lebenswelt zu orientieren: Laut YouGov (2025) versuchen 47 % der unter 30-Jährigen aktiv, ihre Bildschirmzeit zu reduzieren – gegenüber 32 % der älteren Erwachsenen. Gleichzeitig sind die Suchanfragen nach "Digital Detox”-Ideen in diesem Jahr um 72 % gestiegen.

"NOT A PASSENGER“ ist Teil des langfristigen Engagements der Deutschen Telekom für die Generation Z. Sie möchte junge Menschen dabei unterstützen und darin stärken, ihr Online-Leben mit mehr Selbstvertrauen, Handlungsfreiheit und Kontrolle zu gestalten – ganz im Sinne des Markenversprechens „Connecting Your World“. www.electronicbeats.net/ownyourworld

Credits

Kreatives Konzept: INGO, Stockholm

Regie: Charlie Engman

Talent: X&Berlin - Universal Music Publishing Group, Berlin/London

Über Wet Leg

Wet Leg ist eine Grammy-prämierte britische Indie-Rock-Band von der Isle of Wight, bekannt für ihren gesprächigen Gesang und ihren scharfen Witz. Mit zwei #1-Alben und einer Geschichte als Headliner großer globaler Sommerfestivals schreibt die Band weiterhin das Regelwerk der modernen alternativen Musik neu. https://wetlegband.com/

Über Telekom Electronic Beats:

Electronic Beats ist das internationale Musik- und Kulturprogramm der Deutschen Telekom und ist seit seiner Einführung im Jahr 2000 eine der führenden Plattformen Europas für elektronische Musik und Popkultur. Die Initiative verbindet Musik mit Kunst, Design, Mode und aufkommenden Technologien und arbeitet mit Künstlern wie Billie Eilish, Gorillaz, VTSS und FKA Twigs zusammen. Neben Live-Events und Clubnächten produziert Electronic Beats redaktionelle Inhalte, Podcasts, Videos und Social-Media-Formate, die sich auf zeitgenössische Club- und Popkultur konzentrieren. Mehr als eine Musikmarke fungiert Electronic Beats als kulturelle Community-Plattform, die aufkommende Szenen hervorhebt, kreativen Austausch fördert und Publikum in ganz Europa verbindet. www.electronicbeats.net

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