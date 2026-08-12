Telekom bringt Telefon-Box für klassische Telefonanschlüsse

Die Telekom stellt Kundinnen und Kunden mit klassischen Telefonanschlüssen eine neue Anschlussvariante zur Verfügung. Im Mittelpunkt steht die Telefon-Box „Call Connect via Funk“. Sie ermöglicht Telefonie über das Mobilfunknetz. Das bisherige Festnetztelefon kann in der Regel weiter genutzt werden.

Hintergrund ist die schrittweise Ablösung älterer Anschlusstechnik. Sie erfordert eine Umstellung der reinen Telefonanschlüsse auf moderne Technik. Rund 1,3 Millionen Anschlüsse werden deshalb auf geeignete Alternativen umgestellt. Dazu zählen Mobilfunk-, FTTH- und DSL-Lösungen.

Die Telefon-Box richtet sich an Menschen, die ihren Anschluss vor allem zum Telefonieren nutzen. Das Gerät wird in eine Steckdose gesteckt und die Verbindung dann nicht mehr über die bisherige Telefonleitung, sondern über Mobilfunk (4G / LTE) hergestellt. Die Installation ist einfach und unkompliziert und kann vom Kunden selbst oder einer vertrauten Person vorgenommen werden. Das Einsetzten einer SIM-Karte ist nicht erforderlich. Das Telefon wird, wie beim herkömmlichen Anschluss, in die mittlere TAE-Buchse eingesteckt. Die Einrichtung und die Übernahme der bestehenden Rufnummer läuft anschließend automatisch und ist in der Regel nach 15 Minuten abgeschlossen. Die Festnetz-Rufnummer bleibt vollständig erhalten und kann so für ankommende und abgehende Gespräche weiter genutzt werden.

Die Telefon-Box kostet monatlich 3,95 € oder einmalig 99,99 €.



Mit „Call via Funk“ bietet die Telekom zwei Tarifvarianten an. Call Basic via Funk und Call Comfort via Funk sind neue Festnetz-Tarife auf Mobilfunkbasis, die keine Internetnutzung enthalten. „Call Basic via Funk“ enthält 120 Freiminuten und ist für monatlich 22,95 € erhältlich. „Call Comfort via Funk“ bietet eine Flatrate ins deutsche Festnetz und kostet 32,45 € im Monat.

Für viele Menschen ist das Telefon ein wichtiger Teil ihres Alltags. Deshalb begleitet die Telekom die Umstellung sorgfältig. Das Ziel ist eine einfache Lösung, die zuverlässig funktioniert und die vertraute Nutzung erhält.

Besonders wichtig ist der Telekom eine verständliche und individuelle Beratung. Vor einer Umstellung wird geprüft, ob die passende Lösung am Standort verfügbar ist. Außerdem werden die Gegebenheiten und Besonderheiten vor Ort geklärt. Dazu zählen Sonderdienste wie Hausnotruf, Alarmanlagen oder weitere angeschlossene Geräte. In solchen Fällen müssen Kundinnen und Kunden die Funktionsfähigkeit mit dem jeweiligen Anbieter abstimmen.

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