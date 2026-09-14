MagentaTV zeigt die Verleihung der 78. Primetime Emmy Awards live

MagentaTV begleitet auch 2026 die 78. Primetime Emmy Awards mit einer eigenen deutschsprachigen Berichterstattung. Die Verleihung findet in der heutigen Nacht vom 14. auf den 15. September 2026 statt und wird ab 1 Uhr live und exklusiv bei MagentaTV auf dem Sender Moments TV übertragen – der sogar auch ohne Abo und ohne Anmeldung auf magenta.tv sowie in der MagentaTV App empfangbar ist. Laura Karasek und Hanna Huge führen live aus Köln durch die Emmy-Nacht und schlagen charmant die Brücke zwischen Serien-Expertise und nahbarer Zuschauerperspektive.

Die eigene Berichterstattung versteht sich dabei bewusst als Ergänzung zum internationalen Live-Event. Sie schafft Kontext zu Nominierten, Gewinner*innen, Serien und den relevanten Geschichten des Abends und nutzt die Unterbrechungen der US-Übertragung, um das Geschehen unmittelbar einzuordnen und zu analysieren.

Wer die Live-Übertragung in der Nacht verpasst hat oder die Höhepunkte noch einmal erleben möchte, kann ein Best-Of der Verleihung am Vormittag des 15. September 2026 jederzeit bei MagentaTV abrufen oder die Wiederholung am Abend auf dem Sender Moments TV anschauen. Auch die Highlights und die Wiederholung stehen kostenlos für alle auf magenta.tv sowie in der MagentaTV App zur Verfügung.

Mit der Live-Übertragung bringt MagentaTV erneut eines der wichtigsten TV- und Serienevents des Jahres nach Deutschland. Die Emmy Awards zeichnen jedes Jahr die herausragenden Leistungen des internationalen Fernseh- und Streaminggeschäfts aus und gelten als eine der renommiertesten Auszeichnungen der Branche.

Dazu Arnim Butzen (TV-Chef der Telekom): „Die Emmy Awards sind der Maßstab für bestes Entertainment. Hier erleben Serienfans live und hautnah, wie herausragendes Storytelling und kreative Exzellenz zusammenwirken. Mit MagentaTV bringen wir dieses besondere Event auch in diesem Jahr live nach Deutschland. Wer große Serienmomente in Echtzeit erleben möchten, kommt mit uns erneut frei zugänglich in den Genuss dieser bedeutenden Show.“

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