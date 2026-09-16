MagentaTV: Zwischen Thrill und Genuss

Die gefeierte US-Serie „The Hunting Wives“ mit Malin Åkerman („Billions“) und Brittany Snow („Pitch Perfect“) kehrt mit einer zweiten Staffel zurück. Für die kulinarischen Highlights sorgt derweil Spitzenkoch Tim Raue, der sich für das MagentaTV Original diesmal auf eine Reise in die schwedische Hauptstadt Stockholm macht.

Auf magenta.tv und in der MagentaTV-App (TV, Smartphone, Tablet) können erste sowie aktuelle Folgen ausgewählter Originals, Exclusives und internationaler Top-Serien auch ohne Abo und ohne Anmeldung gestreamt werden.

„The Hunting Wives”: Neue Staffel der gefeierten US-Dramaserie nach Bestseller-Vorlage

Die Erfolgsserie „The Hunting Wives“ geht in die zweite Runde. Sophie (Brittany Snow) und Margo (Malin Åkerman) stehen erneut im Mittelpunkt. Nach den dramatischen Ereignissen der ersten Staffel ist ihre einst enge Beziehung jedoch schwer belastet. Ein neuer mysteriöser Fall zwingt sie dazu, ihre Differenzen beiseitezulegen und wieder zusammenzuarbeiten.

Während Margo an der Seite ihres politisch ambitionierten Ehemanns Jed Banks (Dermot Mulroney) eine neue gesellschaftliche Bühne betritt, sorgt ein Mordfall für Unruhe. Geheimnisse, Machtspiele und gefährliche Allianzen bringen Sophie und Margo erneut in Bedrängnis. Auch neue Gesichter mischen sich ein – darunter John Stamos in einer überraschend düsteren Rolle.

Staffel 2 der fesselnden Dramaserie steht für MagentaTV-Kundinnen und Kunden – neben der ersten Staffel – ab dem 27. November 2026 exklusiv und kostenlos bei MagentaTV+ zum Streaming bereit. Als besonderes Highlight ist die erste Episode zum Start unter www.magenta.tv für alle Interessierten frei verfügbar.

„Herr Raue reist!”: Tim Raue feiert in Stockholm seine Skandinavien-Premiere

In der neuen Folge des MagentaTV Originals „Herr Raue reist! So schmeckt die Welt“ geht es für den Berliner Zwei-Sterne-Koch Tim Raue erstmals nach Skandinavien. Sein Ziel ist Stockholm. Dort will er herausfinden, wie Schweden jenseits von Möbelhaus- und Bullerbü-Klischees wirklich schmeckt.

Los geht es mit schwedischen Köttbullar im Traditionsrestaurant „Kvarnen“. Im Zwei-Sterne-Restaurant Aira trifft Raue danach auf Spitzenköchin Emma Wixner und probiert ihre Interpretation der skandinavischen Küche. In der Markthalle Östermalms Saluhall entdeckt er Spezialitäten von Rentier bis Elch und verliebt sich in den schwedischen Wrångebäck-Käse: „Einer der besten Käse ever.“ Auch Lakritzeis, das ABBA-Museum und die Stockholmer Schären stehen auf dem Programm. Dort trifft Raue Local „Jejje“, versucht sich beim Angeln und wagt schließlich die größte Mutprobe: eine Dose Surströmming. Zurück in Berlin macht Raue aus seinen Eindrücken ein eigenes Schweden-Menü mit Skagen-Toast, Köttbullar, Lachs und natürlich seinem neuen Lieblingskäse.

Die neue Folge von „Herr Raue reist“ gibt es seit dem 10. September exklusiv bei MagentaTV und ist für alle Interessierten auch ohne Abo und ohne Anmeldung auf magenta.tv und in der MagentaTV-App zu sehen.

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