Mit der FIFA WM 2026 zum Hattrick: MagentaTV gewinnt zum dritten Mal in Folge den Deutschen Fernsehpreis

Der lupenreine Hattrick ist perfekt: MagentaTV wurde am gestrigen Abend für die Berichterstattung zur FIFA WM 2026 zum dritten Mal in Folge mit dem Deutschen Fernsehpreis in der Kategorie „Beste Sportsendung“ ausgezeichnet. Damit würdigte die Jury die Inszenierung des größten Fußball-Turniers aller Zeiten, die Fußball so nahbar, unterhaltsam und mitreißend wie nie zuvor präsentierte. In den beiden Vorjahren konnte MagentaTV ebenfalls den Deutschen Fernsehpreis als beste Sportsendung für die Berichterstattung zur Basketball WM sowie für die Begleitung der Deutschen Eishockey Liga gewinnen.

Arnim Butzen, TV-Chef der Deutschen Telekom: „Dreimal in Folge den Deutschen Fernsehpreis als beste Sportsendung zu holen, ist einfach außergewöhnlich. Wir haben mit MagentaTV gezeigt, was großes Fernsehen und moderne Sportberichterstattung ausmacht und mit innovativen Formaten, einer Berichterstattung fast rund um die Uhr, einem herausragenden Team vor und hinter der Kamera und einer fundierten wie unterhaltsamen Inszenierung Millionen Menschen begeistert. Dieser Preis gehört allen, die so leidenschaftlich an diesem Projekt mitgearbeitet haben und mit denen wir auch die Zukunft der Sportberichterstattung gestalten möchten.“

Die Auszeichnung ging gleichzeitig auch an den verantwortlichen Senderbetreiber thinXpool GmbH aus München, der auch die Produktionen von MagentaSport redaktionell verantwortet und bereits seit der UEFA Euro 2020 bei Großturnieren mit MagentaTV zusammenarbeitet. Tabea Kemme, Anna Kraft, Laura Wontorra, Johannes B. Kerner, Wolff Fuss, Mats Hummels, Christian Straßburger, Alexander Dechant und Dorothea Jacob nahmen den Preis stellvertretend für das gesamte MagentaTV-Team entgegen, dem unter anderem auch der neue Bundestrainer Jürgen Klopp sowie die Weltmeister Thomas Müller angehörten.

Insgesamt erreichte MagentaTV mit den 104 Spielen der Weltmeisterschaft mehr als 200 Millionen Zuschauer*innen und konnte damit die durchschnittliche Reichweite im Vergleich zur EURO 2024 verdreifachen. Bei den exklusiven Spielen der K.O.-Runde konnte MagentaTV neue Bestmarken aufstellen. So erreichte die Viertelfinal-Partie England vs. Norwegen rund acht Millionen Zuschauer, das Achtelfinale Norwegen vs. Brasilien kam zuvor auf 6,9 Millionen Zuschauer*innen. In den sozialen Medien sorgte die WM ebenfalls für Rekordwerte. Die Contents rund um die WM erzielten mehr als zwei Milliarden Impressionen und mehr als 900 Millionen Videoaufrufe

Über MagentaTV

MagentaTV bündelt klassisches Fernsehen und Streamingdienste auf einer Plattform. Immer kostenlos dabei ist MagentaTV+. Dabei stehen bis zu 180 TV-Sender und mehr als 150 HD-Kanäle zur Auswahl. Zudem bieten Funktionen wie Timeshift, Restart und sieben Tage Replay einen einmaligen Komfort. MagentaTV ist unabhängig vom Internetanschluss buchbar, auch im EU-Ausland nutzbar und kann zuhause und unterwegs über Endgeräte der Telekom sowie über Smart TVs, Streamingsticks, Smartphones und Tablets genutzt werden. Weitere Informationen unter www.magentatv.de.

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