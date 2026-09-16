Oktoberfest: Telekom macht Festgelände fit für Rekord-Wiesn

An diesem Wochenende startet das Oktoberfest in München. Erste Stimmen rechnen schon mit einer Rekord-Wiesn. Die Telekom hat sich darauf mit einem umfassenden Ausbau ihrer Infrastruktur vorbereitet. Neben zusätzlichen Mobilfunkkapazitäten treibt das Unternehmen auch die Umstellung von der über Jahrzehnte gewachsenen Kupferinfrastruktur auf Glasfaser weiter voran. Im Mittelpunkt des diesjährigen Ausbaus steht die Wirtsbudenstraße.

Mehr Kapazität für viele gleichzeitige Nutzer

Für das Oktoberfest 2026 erweitert die Telekom ihre Mobilfunkversorgung auf dem Festgelände um vierzehn zusätzlichen temporäre Mobilfunkstandorte. Vier davon befinden sich in Festzelten, zehn weitere auf dem Festgelände.

In den Festzelten kommt LTE auf den Frequenzen 1800, 2100 und 2600 MHz sowie 5G auf 2100 und 3600 MHz zum Einsatz. Auf den zehn Masten auf dem Festgelände kommen außerdem LTE 900 und erstmals in diesem Jahr LTE 1500 zum Einsatz. Diese zusätzliche Frequenz wird vor allem für Downloads genutzt. So können an den stark ausgelasteten Standorten höhere Datenraten und mehr Kapazität für viele gleichzeitig aktive Nutzerinnen und Nutzer bereitgestellt werden. Gerade bei einer Großveranstaltung wie dem Oktoberfest ist das wichtig, wenn viele Menschen gleichzeitig telefonieren, Nachrichten verschicken oder Daten abrufen. Die Standorte sind mit zwei 10-Gbit/s-Leitungen ans Netz angebunden. Damit steht während des Oktoberfests eine leistungsfähige Transportanbindung für die erwarteten hohen Datenmengen zur Verfügung.

Im vergangenen Jahr wurden über das Mobilfunknetz der Telekom knapp 300.000 Gigabyte an Daten übertragen. Mit dieser Datenmenge könnte man knapp 240 Jahre Blasmusik in bester Qualität (320 kbit/s) streamen. In diesem Jahr erwartet die Telekom einen neuen Datenrekord.

Glasfaser bringt mehr Leistung auf die Wiesn

Auch beim Festnetz geht der Ausbau weiter. Die Telekom ersetzt auf der Theresienwiese schrittweise die bestehende Kupferinfrastruktur durch ein modernes Glasfasernetz. Bereits im vergangenen Jahr hatte es einen erfolgreichen Testlauf gegeben: Drei Zelte wurden mit stabilen Anschlüssen von bis zu einem Gigabit pro Sekunde versorgt.

In diesem Jahr werden 76 Anschlusspunkte an das Glasfasernetz realisiert. Das entspricht rechnerisch der Versorgung von rund 2500 Haushalten und damit bereits der Größenordnung eines eigenen Stadtteils. Neben den großen Festzelten müssen auch zahlreiche kleinere Stände und Fahrgeschäfte mit Datenverbindungen versorgt werden. In den kommenden Jahren sollen die Schaustellerstraße und die Fläche des Zentralen Landwirtschaftsfests folgen.

Infrastruktur für die Wiesn und andere Großveranstaltungen

Im Endausbau soll das Festgelände einmal über 148 Glasfaseranschlüsse verfügen. Schließlich soll die neue Infrastruktur nicht nur während des Oktoberfests zum Einsatz kommen. Die Theresienwiese ist regelmäßig Veranstaltungsort für Events unterschiedlicher Art und Größe. Das Glasfasernetz schafft deshalb eine Grundlage, um auch künftig flexibel auf wechselnde Anforderungen reagieren zu können.

Telekom an allen Wiesn-Tagen vor Ort

Während des Oktoberfests ist die Telekom mit einem eigenen Team an allen 16 Wiesn-Tagen vor Ort. In einem Container rechts vom Haupteingang stehen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bereit, um im Falle von Störungen schnell zu reagieren und diese zu beheben. Denn auf der Wiesn sind stabile Verbindungen für Kassenautomaten, Logistik und viele weitere digitale Anwendungen unverzichtbar.

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