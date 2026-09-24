Telekom stärkt persönliche Beratung vor Ort mit flexiblen Shop-Formaten

Während andere Anbieter ihre Präsenz in der Fläche reduzieren, baut die Deutsche Telekom ihr stationäres Vertriebsnetz aus. Dafür setzt sie verstärkt, neben bestehenden Shops, auf kleinere, flexible und kosteneffiziente Formate. Bereits 2027 sollen bundesweit 50 solcher Formate entstehen. Sie erschließen zusätzliche Marktpotenziale und optimieren bestehende Standorte.

Im Mittelpunkt der neuen Formatstrategie stehen persönliche Beratung, konvergente Vermarktung und die intelligente Verzahnung von stationären und digitalen Angeboten.

„Wir halten unsere Vor-Ort-Präsenz stabil und bauen sie dort gezielt aus, wo zusätzliches Marktpotenzial besteht. Damit schaffen wir eine sichere Grundlage für unsere Präsenz vor Ort und bleiben für unsere Kundinnen und Kunden regional erreichbar“, sagt Steffen Schlaberg, Geschäftsführer Sales & Service.

Die Telekom will dabei auch bislang weniger gut versorgte Stadtgebiete und Regionen erreichen und dort einen persönlichen Service und eine kompetente Beratung ermöglichen.



Persönliche Beratung im Shop-Shop-System in Coesfeld. @ Deutsche Telekom AG

Neue Formate für eigene und Partnerkanäle

Die neuen Formate werden kanalübergreifend eingesetzt: im eigenen Telekom Vertrieb, in Partneragenturen und bei Telekom Partnern. „Unsere Partner sind ein wichtiger Teil unserer stationären Präsenz. Mit der neuen Strategie können wir noch flexibler auf die Bedingungen vor Ort reagieren und Telekom Beratung dort anbieten, wo Kundinnen und Kunden sie brauchen“, sagt Manuel Wolf, Leiter Telekom Partner.

Die Telekom setzt bewusst auf einen Mix unterschiedlicher Formate, deren Flächengröße und Ausstattung sich in Abhängigkeit von Kundenfrequenz, Standortbedingungen und Marktpotenzial unterscheiden. Dabei bleibt in den neuen Shopformaten die vertraute Telekom Atmosphäre erhalten – ergänzt um digitale Erlebniswelten. Kundinnen und Kunden können neue Anwendungen direkt ausprobieren und erhalten dabei die gewohnte persönliche Unterstützung.

Premiere für eine Pop-up Eröffnung war Ende August in einem Expert-Shop in Coesfeld. Das dort installierte Shop-in-Shop System schafft mehr Ruhe und Privatsphäre im Kundengespräch. Die Bewertungen sind positiv, auch die Abschlussquote und Kundenzufriedenheit entwickeln sich nach bisheriger Einschätzung sehr gut. Die Erfahrungen aus Coesfeld fließen in die weitere Entwicklung des Formats ein.

Digitalisierung im Shop direkt erleben

„Die Telekom Shops sind das Gesicht der Telekom vor Ort und die erste Anlaufstelle für Kundinnen und Kunden. Wir verbinden dort persönliche Beratung gezielt mit digitalen Lösungen. Digitalisierung wird im Shop erlebbar und entlastet gleichzeitig Verkäuferinnen und Verkäufer von standardisierbaren Aufgaben. So bleibt mehr Zeit für komplexe Kundenanliegen und den persönlichen Austausch“, sagt Bijan Esfahani, Leiter Telekom Shops.

Die Telekom verzahnt ihre Mein Magenta App, digitale Services und Self-Service-Angebote noch stärker mit dem stationären Vertrieb. Auch KI-gestützte Assistenzlösungen und KI-Avatare werden erprobt. So kommt der Welcome-Avatar MIA ab 2027 in Flagship Stores zum Einsatz. Dort übernimmt er das digitale Wartezeitenmanagement für Kundinnen und Kunden.

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