„Bestbesetzung“ mit Angela Merkel exklusiv bei MagentaTV

Im Berliner Bode-Museum trifft Moderator Johannes B. Kerner die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel für eine neue Folge seiner MagentaTV-Reihe „Bestbesetzung“. Zu Beginn sprechen sie über Merkels Gesichtsausdruck auf dem offiziellen Kanzlerinnen-Porträt von Maler Jérémie Queyras. Es ist derzeit im Bode-Museum ausgestellt. „Ich sehe da keine Verzweiflung, keinen Zynismus, aber ich sehe die Spuren der Macht“, sagt die Altkanzlerin. Zugleich erkenne sie Fröhlichkeit und Gutmütigkeit in ihrem Gesicht.

Nur zum Teil das Leben einer Rentnerin

Angela Merkel trat 2021 nach 16 Jahren im Kanzleramt nicht erneut zur Bundestagswahl an. Auch nach dem Rückzug aus der Politik wird sie auf der Straße weiterhin erkannt. Die Menschen reagierten „fast immer freundlich, erstaunlicherweise“, berichtet sie im Gespräch mit Johannes B. Kerner. Ganz im Ruhestand ist Merkel nicht. Sie hat ein Büro, übernimmt Verpflichtungen und geht auf Lesereisen. „Es ist jetzt nicht das ganz normale Leben einer Rentnerin, aber es ist zum Teil das Leben einer Rentnerin“, so Merkel. Den größten Unterschied zu früher beschreibt sie so: „Ich kann weitestgehend selbst bestimmen, was ich mache und wann ich es mache.“ Über die aktuelle Nachrichtenlage informiert sich Merkel vor allem im öffentlich-rechtlichen Fernsehen und gelegentlich bei Instagram. Sie ist bekannt dafür, auch sehr für fußballinteressiert zu sein. Über den Trainer des FC Bayern München sagt sie: „Ich schätze die Arbeit von Vincent Kompany unglaublich, auch seine klare Haltung, was Diskriminierung und vieles anbelangt.“ Derzeit muss Kompany eine gesundheitlich bedingte Pause einlegen. Merkel wünscht ihm schnelle Genesung und Zeit zur Erholung. Dabei erinnert sie an eigene Erfahrungen. Im Sommer 2019 zitterte sie mehrfach bei offiziellen Empfängen. Rückblickend vermutet die Altkanzlerin, dass innere Anspannung eine Rolle spielte. Möglicherweise belasteten sie der Tod ihrer Mutter und der bevorstehende Abschied aus dem Amt. Heute erkennt sie darin ein körperliches Warnsignal: „Jetzt mach’ mal Stopp“ – dann müsse man darauf hören.

Schwarz-Rot-Gold gehört allen Menschen in Deutschland

Merkel und Kerner sprechen auch über den neuen Bundestrainer Jürgen Klopp. Bei seiner ersten Pressekonferenz plädierte er für positiven Patriotismus. Seine Aussage „Ich würde uns gerne die Fahne zurückholen“ löste viele Diskussionen aus. „Ich fand ihn tendenziell gut“, sagt Merkel über den Satz. Die schwarz-rot-goldene Fahne gehöre allen Menschen in Deutschland. Keine Partei dürfe sie für sich beanspruchen. Merkel erinnert an das WM-„Sommermärchen“ 2006. „Damals habe ich zum ersten Mal fröhliche Menschen mit schwarz-rot-goldener Bemalung und Accessoires gesehen und das war toll. So stelle ich mir das vor.“

„Bestbesetzung“ mit Johannes B. Kerner

Im MagentaTV Original „Bestbesetzung“ trifft Johannes B. Kerner regelmäßig prominente Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik, Sport, Entertainment, Lifestyle und Gesellschaft. Die Gäste des erfolgreichen Talkmasters zeichnen sich einerseits durch große Bekanntheit und aktuelle Relevanz aus, treten aber andererseits normalerweise nicht oder nur sehr selten in deutschen Talkshows auf. In der jeweils 60-minütigen Sendung spricht Johannes B. Kerner mit seinen hochkarätigen Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern über deren persönlichen Werdegang und ihr Verhältnis zum aktuellen Zeitgeschehen. Dabei bietet das Format vor allem Raum für tiefer gehende Fragen und Antworten.

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