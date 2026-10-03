Bei Passwörtern schlägt Schalke04 selbst Liverpool

Die Defensivtaktik „Hinten zu null und vorne hilft der liebe Gott“ mag im Fußball des vergangenen Jahrhunderts aufgegangen sein. Ein Abwehrbollwerk der Computersicherheit errichtet man mit Begriffen von Deutschlands liebstem Ballsport aber schon lange nicht mehr. Eigentlich noch nie. Trotzdem sind gerade Fußball-Vereinsnamen zum Schutz sensibler Daten viel beliebter, als etwa Musikbands oder Filmklassiker.

Wer das weltweite Netz bis in die entlegensten Winkel nach geklauten Passwörtern abgrast und eine Liste nach Häufigkeit erstellt, findet dabei „schalke04“ vor „liverpool1“. Die Deutsche Telekom hat eine Ewige Tabelle solcher Funde aufgestellt. Fußball-Nationaltrainer Jürgen Klopp sieht seine Ex-Vereine normalerweise gerne an der Spitze. Im Fall einer Ewigen Tabelle der geklauten Passwörter wird daraus nichts. Nach Klassikern wie „abc123“ dominieren Fans des Bundesliga-Aufsteigers aus Gelsenkirchen sowohl weltweit als auch national das Fußballgeschehen aus Vereinsperspektive. Nicht nur kleingeschrieben macht „schalke04“ das Rennen - global mehr als 600.000-mal - auch großgeschrieben findet man es mehr als 200.000-mal allein in Deutschland.

BVB ist geradeso in Sichtweite

Der hartnäckigste Verfolger im eigenen Land kommt aus der zweiten Liga. An „hannover96“ führt - in beiden Schreibweisen - tatsächlich kein Weg vorbei. Das müssen die Fans von „dortmund09“ neidlos anerkennen, die hierzulande etwa 30.000-mal weniger ihr Passwort an Dritte verloren haben.

In Zahlen liest sich das so in Deutschland:

01. schalke04 539.093 Funde 02. Schalke04 202.887 03. hannover96 89.654 04. Hannover96 56.177 05. dortmund09 54.181 06. hamburg1 52.600 07. Dortmund09 38.440 08. borussia09 37.618 09. Hamburg1 35.254 10. Borussia09 31.625 11. werder123 28.495 12. Schalke04! 28.011 13. fcschalke04 25.688 14. fortuna95 22.567 15. dortmund1 22.481 16. fcbayern1 21.257

Und insgesamt? Warum P@ssw@rd kein tolles Passwort ist, zeigt sich an der Häufigkeit der Funde. Sämtliche in irgendeiner Weise naheliegenden Variationen dieses Wortes – ob mit Zahlen oder Sonderzeichen – sollten tabu sein. Sie sind extrem unsicher.

Steiler Pass auf den Passkey

Aber nicht nur diese, sagt Telekom Sicherheitschef Thomas Tschersich: „Das Passwort als solches ist ein Auslaufmodell. Dennoch hütet es heute immer noch sensible Informationen. Wenn zusätzliche Sicherheitsfaktoren verfügbar sind, sollte man nicht darauf verzichten. Kann man das Passwort ganz durch einen Passkey ersetzen, ist das noch besser.“

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