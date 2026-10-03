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Bei Passwörtern schlägt Schalke04 selbst Liverpool

2 Minute Lesezeit
  • Klopps Ex-Vereine in Ewiger Tabelle der geklauten Passwörter nicht top
  • „fcbayern1“ zur Abwechslung am Tabellenende
  • „hannover96“ und „fortuna95“ häufigste Zweitligisten
Torhüter kann Tore nicht verhindern, weil zu viele Bälle auf sein Tor zufliegen.
Fußball-Begeisterung generiert keine guten Passwörter. © KI-generiert von der Deutschen Telekom

Die Defensivtaktik „Hinten zu null und vorne hilft der liebe Gott“ mag im Fußball des vergangenen Jahrhunderts aufgegangen sein. Ein Abwehrbollwerk der Computersicherheit errichtet man mit Begriffen von Deutschlands liebstem Ballsport aber schon lange nicht mehr. Eigentlich noch nie. Trotzdem sind gerade Fußball-Vereinsnamen zum Schutz sensibler Daten viel beliebter, als etwa Musikbands oder Filmklassiker.

Wer das weltweite Netz bis in die entlegensten Winkel nach geklauten Passwörtern abgrast und eine Liste nach Häufigkeit erstellt, findet dabei „schalke04“ vor „liverpool1“. Die Deutsche Telekom hat eine Ewige Tabelle solcher Funde aufgestellt. Fußball-Nationaltrainer Jürgen Klopp sieht seine Ex-Vereine normalerweise gerne an der Spitze. Im Fall einer Ewigen Tabelle der geklauten Passwörter wird daraus nichts. Nach Klassikern wie „abc123“ dominieren Fans des Bundesliga-Aufsteigers aus Gelsenkirchen sowohl weltweit als auch national das Fußballgeschehen aus Vereinsperspektive. Nicht nur kleingeschrieben macht „schalke04“ das Rennen - global mehr als 600.000-mal - auch großgeschrieben findet man es mehr als 200.000-mal allein in Deutschland.

BVB ist geradeso in Sichtweite

Der hartnäckigste Verfolger im eigenen Land kommt aus der zweiten Liga. An „hannover96“ führt - in beiden Schreibweisen - tatsächlich kein Weg vorbei. Das müssen die Fans von „dortmund09“ neidlos anerkennen, die hierzulande etwa 30.000-mal weniger ihr Passwort an Dritte verloren haben.

In Zahlen liest sich das so in Deutschland:

01.schalke04 539.093 Funde
02.Schalke04202.887
03.hannover9689.654
04.Hannover9656.177
05.dortmund0954.181
06.hamburg152.600
07.Dortmund0938.440
08.borussia0937.618
09.Hamburg135.254
10.Borussia0931.625
11. werder12328.495
12.Schalke04!28.011
13.fcschalke0425.688
14.fortuna9522.567
15.dortmund122.481
16.fcbayern1 21.257

Und insgesamt? Warum P@ssw@rd kein tolles Passwort ist, zeigt sich an der Häufigkeit der Funde. Sämtliche in irgendeiner Weise naheliegenden Variationen dieses Wortes – ob mit Zahlen oder Sonderzeichen – sollten tabu sein. Sie sind extrem unsicher.

Steiler Pass auf den Passkey

Aber nicht nur diese, sagt Telekom Sicherheitschef Thomas Tschersich: „Das Passwort als solches ist ein Auslaufmodell. Dennoch hütet es heute immer noch sensible Informationen. Wenn zusätzliche Sicherheitsfaktoren verfügbar sind, sollte man nicht darauf verzichten. Kann man das Passwort ganz durch einen Passkey ersetzen, ist das noch besser.“

Über die Deutsche Telekom: Deutsche Telekom Konzernprofil

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