Deutsche Telekom: Maximale digitale Souveränität für Ihr Firmennetz

Die Deutsche Telekom baut ihr Angebot für souveräne Unternehmensnetze aus. Gemeinsam mit Rohde & Schwarz Networks and Cybersecurity bietet sie einen Full Managed Service auf diesem Gebiet an. Das Produkt setzt auf Software-gesteuerte, in Deutschland entwickelte Netzwerktechnik. Und kombiniert diese mit nationalem Cloud-Betrieb sowie umfassenden Betriebsleistungen der Telekom. Im Prinzip sind damit die Grenzen der maximal möglichen digitalen Souveränität erreicht. Es sei denn, eines Tages kommen auch die Chips, Transistoren und Widerstände in den Geräten vollständig aus deutschen Landen.

“Engineered, managed and hosted in Germany”

Damit richtet sie sich das Produkt insbesondere an national tätige Unternehmen und Organisationen, die hohe Anforderungen an Sicherheit, Datenschutz und Kontrolle ihrer digitalen Infrastruktur stellen. Dazu gehören besonders streng regulierte Branchen wie das Gesundheitswesen und Behörden, aber auch mittelständische Unternehmen und Großunternehmen. Die Telekom stellt die Kundeninfrastruktur bereit und übernimmt Management, Monitoring und Service dieser Technik. Der Service umfasst LAN sowie WLAN und basiert auf der R&S®LANCOM Management Cloud. Damit müssen Unternehmen den laufenden operativen Netzwerkbetrieb nicht vollständig mit eigenen IT-Ressourcen abdecken.Gerade für Organisationen, die aufgrund regulatorischer Vorgaben oder eigener Sicherheitsanforderungen ein Höchstmaß an digitaler Souveränität benötigen, bietet das Modell einen entscheidenden Vorteil: Verantwortlichkeiten im Betrieb sind transparent geregelt und die Infrastruktur wird über deutsche Cloud-Rechenzentren betrieben.

IT entlasten, Netzwerkbetrieb planbar machen

Mit dem Full-Managed-Ansatz entlasten Unternehmen ihre eigenen IT-Teams. Sie erhalten einen planbaren Netzwerkbetrieb mit definierten Service- und Reaktionszeiten. Die Telekom kümmert sich um den operativen Betrieb und stellt dafür ihre Netzwerk- und Servicekompetenz bereit. Über ein Beobachter-Dashboard in der R&S®LANCOM Management Cloud bleibt der Betrieb für die Kunden transparent. Diese können zu jeder Zeit den Zustand ihrer Netzwerkinfrastruktur nachvollziehen.

Der Full Managed Service basiert auf Netzwerktechnik von Rohde & Schwarz Networks and Cybersecurity (vormals LANCOM Systems) und der Infrastruktur der Deutschen Telekom. Kunden erhalten damit Technik und Betrieb aus einem abgestimmten Angebot.

Produktstart ist noch in diesem Jahr. Weitere Informationen erhalten sie aktuell bei der Messe it-sa in Nürnberg. Noch bis zum 29. Oktober in Halle 7a, Stand 230.

Über Rohde & Schwarz Networks and Cybersecurity

Die Rohde & Schwarz Networks and Cybersecurity GmbH ist führender europäischer Hersteller von Netzwerk- und Security-Lösungen für Wirtschaft und Verwaltung sowie hoheitliche und privatwirtschaftliche Kunden mit besonderen Sicherheits- und Zulassungsanforderungen. Das Unternehmen ist im Sommer 2026 aus der Fusion der beiden Rohde & Schwarz Töchter LANCOM Systems und Rohde & Schwarz Cybersecurity hervorgegangen.

Das Portfolio umfasst Hardware (WAN, LAN, WLAN, Firewalls), virtuelle Netzwerkkomponenten und Cloud-basiertes Software-defined Networking (SDN) sowie Lösungen für Remote und Mobile Access, Hochgeschwindigkeits-Netzwerkverschlüsselung und Zero-Trust-basierte Endpoint-Sicherheit. Viele Produkte sind vom BSI für die Absicherung VS-NfD-klassifizierter Daten zugelassen.

Besonderes Augenmerk gilt der Vertrauenswürdigkeit und Sicherheit. Rohde & Schwarz Networks and Cybersecurity ist Träger des vom Bundeswirtschaftsministerium initiierten Vertrauenszeichens „IT-Security Made in Germany". Die Netzwerk- und Cybersicherheitslösungen des Unternehmens unterstützen Organisationen auf dem Weg in eine sichere digitalisierte Welt und leisten einen wesentlichen Beitrag zur digitalen Souveränität.

Über die Deutsche Telekom: Deutsche Telekom Konzernprofil

