MagentaTV: Krimispannung, Action und Weihnachtszauber

In der zweiten Staffel von „The Rainmaker“ wird Nachwuchsanwalt Rudy Baylor nicht nur mit neuen Fällen, sondern auch mit seiner Vergangenheit konfrontiert. Etwas besinnlicher, aber nicht weniger spannend wird es mit neuen Folgen der Cosy-Crime-Reihe „Mistletoe Murders“. Und auch in der französischen Actionserie „The Brigade“ geht es wieder zur Sache: Diesmal bringt unter anderem eine brutale Gangsterbande die junge Eliteeinheit an ihre Grenzen.

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„The Rainmaker”: Neue Fälle für Rudy Baylor

Die Anwaltsserie „The Rainmaker“ geht in die nächste Runde. Nach seinem Erfolg gegen die mächtige Kanzlei von Leo Drummond steht Nachwuchsanwalt Rudy Baylor (Milo Callaghan) vor neuen Herausforderungen. Als der zwölfjährige Victor Suffredes einen verschlüsselten Brief aus einer Jugendhaftanstalt schmuggelt, stößt das Team der Kanzlei J. Lyman Stone auf eine weitreichende Verschwörung. Gemeinsam mit Bruiser (Lana Parrilla) und Deck (P. J. Byrne) beginnt Rudy zu ermitteln. Doch ihre Nachforschungen bringen sie ins Visier skrupelloser Gegner, die vor nichts zurückschrecken.

Unterdessen versucht Sarah Plankmore (Madison Iseman), ihre Karriere wieder in Schwung zu bringen. Dafür sucht sie Unterstützung bei der renommierten Anwältin Amanda Vonn (Merle Dandridge). Als sich ihre Wege erneut mit denen von Rudy kreuzen, steht Sarah vor einer schwierigen Entscheidung. Auch Bruiser muss sich ihrer Vergangenheit stellen. Ihr Ex-Mann Tom verwickelt sie erneut in kriminelle Machenschaften und stellt ihr Vertrauen auf die Probe. Dabei gerät nicht nur ihre berufliche Zukunft in Gefahr.

„The Rainmaker“ ist eine Produktion von Lionsgate Television und Blumhouse Television. Entwickelt wurde die Adaption von Michael Seitzman und Jason Richman. Neben Staffel eins können MagentaTV-Kund*innen ab dem 1. Dezember 2026 auch die neuen Episoden exklusiv und kostenlos bei MagentaTV+ streamen. Für alle Interessierten ist die erste Folge der ersten Staffel auch ohne Login kostenlos auf www.magenta.tv und in der MagentaTV App verfügbar.

„Mistletoe Murders”: Die Cosy-Crimes Story mit neuen Folgen

Als Detective Sam Wilner (Peter Mooney) Emily Lane (Sarah Drew) zu ihrer geheimnisvollen Vergangenheit befragt, gerät ihr neues Leben in Fletcher’s Grove ins Wanken. Doch die Besitzerin des Weihnachtsladens „Under the Mistletoe“ will ihr Zuhause nicht aufgeben. Als Violets Lieblingslehrer spurlos verschwindet, ist Emilys Ermittlerinstinkt sofort geweckt. Der Fall bringt sie und Sam dazu, sich mit ihren unausgesprochenen Gefühlen auseinanderzusetzen. Trotz aller Spannungen gelingt es Emily, den Mörder zu entlarven und Violet zu retten. Auch das Verhältnis zu Sam bessert sich. Doch das Geheimnis um „CH1M3RA“ steht weiterhin zwischen ihnen. Sams Suche nach der Wahrheit könnte schließlich ganz Fletcher’s Grove in Gefahr bringen.

Die zweite Staffel von „Mistletoe Murders“ steht für MagentaTV-Kund*innen ab dem 1. Dezember 2026 exklusiv und kostenlos bei MagentaTV+ zum Streaming bereit. Kund*innen können neben den neuen Episoden auch die erste Staffel streamen – alles wie immer ohne Zusatzkosten. Für all diejenigen, die die Serie erst einmal kennenlernen wollen, ist die gesamte erste Staffel sogar ohne Abo auf www.magenta.tv und in der MagentaTV App frei verfügbar.

„The Brigade”: Staffel zwei der französischen Actionserie.

Kaum hat die junge Eliteeinheit B.R.I. um Ex-Special-Forces-Soldat Saïd den Tod ihres ehemaligen Anführers verarbeitet, gerät sie durch eine tödliche Auseinandersetzung zwischen Drogenhändlern und Polizei in eine gefährliche Ermittlung. Während das Team versucht, einen der größten Dealer Europas dingfest zu machen, taucht plötzlich eine rätselhafte und äußerst brutale Gangsterbande auf. Die bewaffneten Verbrecher bringen die jungen Beamten an ihre beruflichen und persönlichen Grenzen. Geplagt von eigenen Ängsten und Zweifeln stehen sie einem Gegner gegenüber, der besser ausgebildet und deutlich erfahrener ist als sie selbst und der sie alle in einen Konflikt hineinzieht, aus dem niemand von ihnen unbeschadet hervorgehen wird.

Die zweite Staffel von „The Brigade“ steht für MagentaTV-Kund*innen ab dem 1. Dezember 2026 exklusiv und ohne Zusatzkosten bei MagentaTV+ zum Streaming bereit. Kund*innen können neben den neuen Episoden auch die erste Staffel streamen. Und für alle Interessierte, die noch kein MagentaTV-Abo haben, gibt’s die erste Folge der zweiten Staffel sogar kostenlos zum Reinschnuppernauf www.magenta.tv und in der MagentaTV App.

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