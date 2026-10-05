Oktoberfest: Daten-Boom im Telekomnetz

Die Telekom hatte sich auf eine Rekord-Wiesn vorbereitet – zu Recht: Auf dem Münchner Oktoberfest wurden 2026 insgesamt 449 TByte Daten im Mobilfunknetz der Telekom übertragen. Im Vorjahr waren es knapp 300 TByte. Das entspricht einem Anstieg von rund 50 Prozent. Mehr als die Hälfte des Datenvolumens wurde über 5G übertragen. Bei den Social-Apps lag Instagram deutlich vor WhatsApp. Dahinter folgten Snapchat, Facebook und X. Die meisten Gäste kamen aus Italien. Danach folgten Österreich, die Schweiz, die Niederlande und die USA.

Das Oktoberfest-Netz

Für das Oktoberfest 2026 hatte die Telekom ihre Mobilfunkversorgung auf dem Festgelände um 14 zusätzliche temporäre Mobilfunkstandorte erweitert. Vier davon befanden sich in Festzelten, zehn weitere auf dem Gelände. Die temporären Mobilfunkstandorte werden jetzt wieder abgebaut. Ihre vorkonfektionierte Technik wird bis zum Oktoberfest 2027 in einem Lager nahe München eingelagert und kommt dann erneut auf dem Festgelände zum Einsatz.

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