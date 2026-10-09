Telekom erwirbt die exklusiven Live-Rechte an der 3.Liga bis 2031

Die 3. Liga bleibt langfristig bei MagentaSport! Die Telekom hat erneut die exklusiven Medienrechte vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) erworben und zeigt den Wettbewerb bis einschließlich der Saison 2030/31. Die Vereinbarung umfasst alle 380 Spiele pro Saison sowie die Relegationsspiele zur 3. Liga, die weiterhin komplett live bei MagentaSport zu sehen sind. Hinzu kommen umfangreiche Nachverwertungsrechte für Highlights und Near-Live-Clips auf den Plattformen von MagentaTV und MagentaSport.

Arnim Butzen, TV-Chef der Telekom: „Die Verlängerung mit dem DFB ist ein starkes Signal in den Markt,die 3. Liga bleibt ein zentraler Bestandteil unserer gesamten Fußballstrategie. Künftig wollen wir dieses attraktive Fußballmarke noch stärker übergreifend nutzen: Mit ausgewählten Spielen, die wir via MagentaTV oder Freemium kostenfrei für alle zeigen, schaffen wir zusätzliche Reichweite. Davon profitieren die Liga, die Vereine und vor allem die Fans.“

Dorothea Jacob, Vice President Proposition & Content bei der Telekom ergänzt: „Die 3. Liga ist ein echtes Zugpferd und hat sich bei MagentaSport herausragend entwickelt. Sie steht für große Klubs, Tradition, Leidenschaft und eine einzigartige Fankultur. Außerdem ist sie eine immer wichtigere Bühne für die Nationalspieler von morgen. Mit der langfristigen Verlängerung setzen wir auf Kontinuität und bekommen gleichzeitig noch mehr Möglichkeiten, diesen besonderen Wettbewerb innovativ zu inszenieren und die Fans über alle Plattformen hinweg zu erreichen.“

Dr. Holger Blask, DFB-Generalsekretär und Vorsitzender der Geschäftsführung der DFB GmbH & Co. KG, sagt: „Wir freuen uns besonders, den Weg mit unserem langjährigem Live Partner MagentaSport, der eine herausgehobene Rolle bei der medialen Entwicklung der Liga spielt, weiterzugehen. MagentaSport steht für eine erstklassige Berichterstattung, hohe Innovationskraft und eine große Nähe zu den Klubs und Fans. Diese Kontinuität und Qualität haben dazu beigetragen, die Wahrnehmung und Attraktivität der Liga nachhaltig zu stärken.“

Mit dem neuen Rechtepaket erweitert die Telekom insbesondere ihre Möglichkeiten auf digitalen und Social-Media-Kanälen. Highlights und einzelne Spielszenen können künftig noch schneller und umfangreicher verbreitet werden und so noch mehr Sichtbarkeit und einen einfacheren Zugang zur 3. Liga ermöglichen. Die Verlängerung fällt mit einem Jubiläum zusammen: Zum Start der neuen Rechteperiode in der Saison 2027/28 ist die „beste 3. Liga der Welt“ seit zehn Jahren fester Bestandteil des Programm-Portfolios von MagentaSport. Neben der Pay-Verwertung aller 380 Saisonspiele umfasst das erworbene Medienpaket auch die Free-TV-Rechte an 38 Partien pro Saison. Diese kann die Telekom über MagentaTV selbst oder gemeinsam mit einem Kooperationspartner nutzen.

Alle 380 Spiele live – nur bei MagentaSport

Auch künftig gibt es nur bei MagentaSport alle 380 Saisonspiele live. Das bewährte Programm-Schema bleibt bestehen: Am Freitag startet das Top-Spiel um 18.30 Uhr. Samstags beginnt die Konferenz um 13.30 Uhr, die fünf Einzelspiele sind ab 13.45 Uhr zu sehen, eine weitere Partie folgt um 16.15 Uhr. Am Sonntag startet der Spieltag um 13.15 Uhr, weitere Begegnungen folgen um 16.15 Uhr und 19.15 Uhr. Auch an Wochenspieltagen bietet MagentaSport zusätzlich eine Konferenz.

MagentaSport steht in der 3. Liga für eine ebenso nahbare wie hochwertige Berichterstattung und ist bei jeder Partie live im Stadion. Fundierte Analysen liefern ausgewiesene Liga-Experten wie Fabian Klos, Markus Schwabl und Steven Ruprecht. Dazu kommen immer wieder innovative Produktionsformen. Schiri-Cams oder verkabelte Trainer feierten bei MagentaSport ihre Premiere und bringen die Fans noch näher an das Geschehen.

Das Angebot geht weit über die Live-Spiele hinaus. Im wöchentlichen Podcast „4:3“ ordnen unter anderem die MagentaSport-Gesichter Thomas Wagner und Christian Straßburger gemeinsam mit Gästen aus der 3. Liga montags das Geschehen des Spieltags ein. Die Doku-Serie „Groundhopper“ erzählt regelmäßig Geschichten rund um Klubs, Spielstätten und die besondere Fankultur der Liga. Insgesamt produziert MagentaSport pro Saison mehr als 800 Live-Stunden Fußball aus der 3. Liga.

Mehr Inhalte, schneller bei den Fans

Mit der neuen Rechtevereinbarung kann MagentaSport seine Inhalte künftig noch schneller und umfangreicher digital verbreiten. Highlights, Spielszenen und einzelne Clips erreichen die Fans damit noch unmittelbarer über die digitalen Plattformen und Social-Media-Kanäle von MagentaSport und MagentaTV.

Auch die beiden Relegationsspiele zur 3. Liga bleiben Bestandteil des Medienpakets. MagentaTV-Kunden ohne MagentaSport-Abo können ausgewählte Partien zudem regelmäßig über den MagentaSport-Kanal verfolgen. Welche Bedeutung die Partnerschaft für die Entwicklung der 3. Liga hat, zeigt ein Blick auf die vergangenen Jahre: Seit MagentaSport zur Saison 2017/18 mit den Übertragungen begonnen hat, haben sich die TV-Reichweiten der Liga versiebenfacht. Gleichzeitig sind sowohl die Präsenz in den sozialen Medien als auch die digitale Verbreitung der Inhalte deutlich gewachsen. Mit der neuen Vereinbarung setzen DFB und Telekom diese Entwicklung langfristig fort.

Über MagentaSport

MagentaSport bietet ein sehr breites Live-Angebot aus Fußball, Eishockey, Basketball, Golf und vielem mehr. Alle Spiele der 3. Liga, der PENNY DEL, der Google Pixel Frauen-Bundesliga und der EuroLeague. Dazu der BKT EuroCup und Live-Golf mit der PGA Tour, der DP World Tour und dem Ryder Cup. Außerdem die Basketball-Welt- und Europameisterschaften der Herren, Frauen sowie die U19 und U17-Weltmeisterschaften, weitere Topspiele der deutschen Nationalmannschaften sowie die 3x3 Welt- und Europameisterschaften und weitere 3x3 Top-Events der FIBA World Tour.

Dazu die Eishockey-Weltmeisterschaften der Herren, Frauen und Junioren, alle Spiele des Deutschland Cups und weitere Topspiele der deutschen Eishockey-Nationalmannschaften. Zusätzlich Topspiele aus der Champions Hockey League und Highlights aller DEL2-Spiele. Außerdem die Hockey Welt- und Europameisterschaften sowie die FIH Pro League. Dazu internationaler Spitzenfußball und weiterer hochkarätiger Live-Sport bei Sportdigital FUSSBALL & Sportdigital1+. Insgesamt mehr als 3.000 Live-Events pro Jahr.

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