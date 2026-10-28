Telekom nimmt 72 neue Mobilfunkstandorte in Betrieb

Die Telekom hat im September ihr Mobilfunknetz weiter ausgebaut. 72 neue Mobilfunkstandorte hat das Unternehmen in Betrieb genommen. An 503 bestehenden Standorten hat die Telekom die Kapazität erhöht. Alle diese Maßnahmen zahlen auf das Ultra-Kapazitätsnetz der Telekom ein. Die meisten neuen Standorte hat die Telekom in Bayern (23) in Betrieb genommen, gefolgt von Nordrhein-Westfalen mit 15 Standorten und Baden-Württemberg mit 12 Standorten. Aktuell können bundesweit rund 99 Prozent der Haushalte auf das 5G-Netz der Telekom zugreifen. Die Haushaltsabdeckung bei 4G liegt praktisch bei 100 Prozent.

Kommunen mit neuen Standorten im September

Achterwehr, Altenburg, Arzberg, Bad Sooden-Allendorf, Bad Vilbel, Baden-Baden, Berlin, Biberbach, Blankenheim, Bonn, Darmstadt, Dortmund, Durbach, Everswinkel, Frankfurt am Main, Freudenberg, Geiersthal, Gilserberg, Gleichen, Hamminkeln, Haselbach, Höheinöd, Hohenfels, Kamp-Lintfort, Krefeld, Küssaberg, Landau in der Pfalz, Langquaid, Leipzig, Lenggries, Mallersdorf-Pfaffenberg, Marktleugast, Meppen, Merseburg, Mettingen, München, Neuhausen ob Eck, Neusitz, Nüdlingen, Nürnberg, Oberharz am Brocken, Oberhausen, Offenbach an der Queich, Olpe, Ötigheim, Pentling, Radebeul, Rastatt, Rehlingen-Siersburg, Renningen, Reutlingen, Rhede, Rosenheim, Sachsenwald, Sankt Englmar, Schwarzenbach am Wald, Schwarzenfeld, Selm, Troisdorf, Unterthingau, Waischenfeld, Waldmünchen, Wallersheim, Warstein, Wartmannsroth, Wegscheid, Weilheim, Winterberg, Wolpertswende und Zaberfeld.

Informationen für Kunden

Wer wissen möchte, ob er vom Ausbau profitiert hat, kann auf www.telekom.de/netzausbau seine Mobilfunk-Versorgung prüfen. Auch die Beraterinnen und Berater in den Telekom Shops und Fachmärkten sowie an der kostenfreien Hotline (0800 330 1000) informieren darüber.

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