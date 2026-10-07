Telekom, SWM und M-net treiben FTTH-Ausbau erfolgreich voran

Vor einem Jahr haben M-net und Deutsche Telekom gemeinsam mit den Stadtwerken München (SWM) eine wegweisende Kooperation für den flächendeckenden Glasfaserausbau in der bayerischen Landeshauptstadt gestartet. Seitdem wurden wichtige Fortschritte erzielt: Mehrere zehntausend Wohn- und Geschäftseinheiten wurden in den letzten Monaten mit Glasfaseranschlüssen direkt bis in die Wohnung beziehungsweise Geschäftseinheit (FTTH – Fiber-to-the-Home) erschlossen. Damit unterstreichen die Partner ihren Anspruch, München Schritt für Schritt zu einer führenden Glasfaser-Metropole in Deutschland weiterzuentwickeln. Die Kooperation verbindet den Ausbau einer zukunftssicheren Infrastruktur mit einer offenen Netzstrategie und bietet Bürgerinnen, Bürgern sowie Unternehmen langfristig mehr Auswahl bei Telekommunikationsdiensten.

Die Kooperation zwischen den SWM, M-net und der Deutschen Telekom gilt als eines der ambitioniertesten Glasfaserprojekte Deutschlands. Ziel ist es, die bereits vorhandene Glasfaser-Infrastruktur konsequent bis in die einzelnen Wohnungen und Geschäftseinheiten weiterzuführen und den Menschen in München den Zugang zu Highspeed-Internetanschlüssen mit Übertragungsgeschwindigkeiten von derzeit bis zu 5 Gigabit pro Sekunde zu ermöglichen.

Ein Jahr nach dem Start der Kooperation ziehen die Partner eine erste positive Bilanz. „Mit dem Ausbau moderner Glasfaseranschlüsse bis in die Wohnungen und Geschäftseinheiten entsteht eine leistungsfähige Infrastruktur, die den steigenden Anforderungen von Privatpersonen, Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen auch in Zukunft gerecht wird“, sagt Dr. Florian Bieberbach, Vorsitzender der Geschäftsführung der Stadtwerke München. „Die erfolgreiche Zusammenarbeit von SWM, M-net und Telekom zeigt, wie durch kooperative Modelle der Glasfaserausbau beschleunigt, Ressourcen effizient genutzt und gleichzeitig eine hohe Wahlfreiheit für Kundinnen und Kunden geschaffen werden kann.“ Mit den nächsten Ausbaugebieten und weiteren geplanten Erschließungen wird dieser Weg konsequent fortgesetzt. Davon profitieren Eigentümerinnen und Eigentümer, Mieterinnen und Mieter sowie Unternehmen.“

Dominik Krause, Oberbürgermeister der Landeshauptstadt München: „München ist Hightech-Standort und Spitzenreiter beim Glasfaserausbau. Mit der Zusammenarbeit von SWM, M-net und der Telekom stärken wir diese Position weiter. Den Nutzen haben große Unternehmen, Handel und Start-Ups sowie die Münchnerinnen und Münchner gleichermaßen. Mit der wachsenden Zahl von FTTH-Anschlüssen an Münchens leistungsstarkes Glasfasernetz machen wir unsere Stadt fit für die digitale Zukunft.“

„Ein Jahr Glasfaser-Kooperation zeigt: Wenn starke Partner ihre Kräfte bündeln, kommt der Ausbau in München sichtbar voran. Die Kooperation von SWM, M-net und Telekom belegt, wie durch partnerschaftliche Zusammenarbeit und klare Aufgabenteilung vorhandene Infrastruktur effizient genutzt und der Ausbau für die Menschen in München beschleunigt werden kann“, sagt Rodrigo Diehl, verantwortlich für das Deutschland-Geschäft der Telekom.

Weitere Ausbaugebiete folgen im Januar 2027

Nach dem offiziellen Start der Kooperation im September 2025 wurden die ersten beiden FTTH-Cluster in weiten Teilen von Maxvorstadt und Schwabing zum Jahreswechsel zur Vermarktung an die Deutsche Telekom übergeben. Seitdem schreitet der auftragsbezogene FTTH-Ausbau kontinuierlich voran. Zum 1. Januar 2027 folgen die nächsten fünf FTTH-Cluster in weiteren Teilen Schwabings, Teilen von Ramersdorf, in Moosach und im Hasenbergl. Damit können künftig noch mehr Münchner Haushalte und Unternehmen die Dienste beider Telekommunikationsanbieter und ihrer jeweiligen Partner über die von den SWM errichtete Glasfaserinfrastruktur nutzen.

Die gemeinsame Erschließung weiterer Stadtteile wird in den kommenden Monaten und Jahren sukzessive fortgesetzt. So wächst das verfügbare FTTH-Netz Schritt für Schritt und erreicht immer mehr Gebäude in der Landeshauptstadt. Insgesamt umfasst die Kooperation den FTTH-Ausbau von perspektivisch rund 550.000 Wohnungen und Geschäftseinheiten, die die SWM seit 2007 kontinuierlich mit Glasfaser bis in die Gebäudekeller (FTTB - Fiber-to-the-Building) erschlossen haben.

„Der Glasfaserausbau ist eine Investition in die Zukunft Münchens. Unser gemeinsames Ziel ist es, immer mehr Menschen Zugang zu leistungsstarken digitalen Diensten auf Basis von FTTH zu ermöglichen und die Stadt nachhaltig zu stärken. Als regionaler Anbieter liegt uns diese Aufgabe besonders am Herzen, denn digitale Daseinsvorsorge ist für uns weit mehr als Infrastruktur: Sie schafft Teilhabe, Wettbewerbsfähigkeit und Lebensqualität. Mit der in dieser Form einzigartigen Partnerschaft von SWM, M-net und Telekom ermöglichen wir den Glasfaser-Vollausbau Münchens und schaffen damit ein Modell, das bundesweit Maßstäbe setzt“, sagt Soeren Wendler, Sprecher der Geschäftsführung von M-net.

SWM, M-net und Telekom: Gemeinsam für München

Die Kooperation zwischen SWM, M-net und der Telekom ermöglicht die komplette Er-schließung der gesamten Stadt München mit Glasfaser-Infrastruktur. Die Telekom hat 2021 begonnen, für weitere 300.000 Haushalte in der Landeshauptstadt die Glasfaser auszubauen. Im Zuge der Partnerschaft erhalten M-net und die Telekom Deutschland gegenseitig Zugang zu den jeweiligen Glasfaserinfrastrukturen.

Eigentümerveranstaltung informiert über Möglichkeiten des FTTH-Ausbaus

Eine entscheidende Voraussetzung für den weiteren zügigen und konsequenten Ausbau ist die Gestattungserklärung durch die Immobilieneigentümerinnen und -eigentümer. Deshalb planen die Projektpartner eine gemeinsame Informationsveranstaltung am 23. Februar 2027 in der Gaszählerwerkstatt in München. Dort erhalten interessierte Immobilienbesitzer und Bewohner einen Überblick über den aktuellen Ausbaustand, die nächsten Ausbaugebiete sowie die Vorteile einer FTTH-Erschließung für ihre Gebäude. „Wir freuen uns auf möglichst viele Interessierte, die diese einmalige Gelegenheit nutzen, ihr Gebäude kostenlos anschließen zu lassen. Auf diese Weise sichern sie langfristig den Wert ihrer Immobilien und erhalten die notwendige Infrastruktur, um modernes Wohnen und Arbeiten zu ermöglichen“, so Dr. Florian Bieberbach. Weitere Informationen zur Veranstaltung werden rechtzeitig bekanntgegeben.

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