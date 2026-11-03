Big Air, Beats und Gänsehaut-Garantie: AIRDRENALINE live bei MagentaTV

Sportliche Höchstleistungen, spektakuläre Sprünge, pumpende Beats und energetische Stimmung mitten im malerischen Innsbruck: AIRDRENALINE verbindet einen offiziellen FIS Freeski- und Snowboard-Weltcup mit einem Hip-Hop-Festival und begeistert so die jüngere Zielgruppe. So wird am 27. und 28. November 2026 das legendäre Bergisel-Stadion zur Bühne für internationale Top-Athlet*innen und Musik-Acts wie K.I.Z, Bonez MC & RAF Camora, SSIO und Badmómzjay. Wer zum ausverkauften Saisonstart nicht vor Ort ist, kann das Event im kostenlosen Livestream bei MagentaTV ohne Login jeweils ab 16 Uhr verfolgen. Streams via TikTok und Instagram bei @MagentaMusik ergänzen das Angebot der Telekom.

„Festivals für die jüngere Zielgruppe haben bei MagentaTV ganzjährig Saison“, sagt Arnim Butzen, TV-Chef der Telekom. „Mit unserem Livestream machen wir diese einzigartige Mischung aus Wintersport- und Musik-Event erlebbar. AIRDRENALINE bietet der Community sportliche Wettkämpfe auf Top-Niveau und hochklassige Gigs vor einer ganz besonderen Live-Kulisse – eine faszinierende Atmosphäre. Mit MagentaTV bringen wir diese unvergesslichen Momente kostenlos zu den Fans nach Hause. So ermöglichen wir ihnen Teilhabe an einem unvergesslichen Event.“

Lars-Oliver Vogt, Geschäftsführer von Live Nation (Brand Partnership & Media) und AIRDRENALINE-Gründer, ergänzt: „Wir freuen uns sehr, dass MagentaTV uns beim AIRDRENALINE ab der ersten Ausgabe begleiten wird und wir unsere außerordentlich erfolgreiche Festival-Kooperation damit in den Winter verlängern und auf Österreich ausweiten. Ein Event wie AIRDRENALINE musste einfach ins Bergisel-Stadion zurückkehren, den Ort, an dem die olympische Disziplin Big Air erfunden wurde.“

Rund 160 internationale Athletinnen und Athleten werden bei AIRDRENALINE zum Auftakt des FIS-Weltcups der Saison 2026/27 erwartet. Am ersten Veranstaltungstag finden am Bergisel erstmals Freeski-Wettbewerbe statt. Der Folgetag steht dann ganz im Zeichen der Snowboard-Elite. In beiden Disziplinen gibt es jeweils einen Damen- und einen Herren-Contest. Im Mittelpunkt steht die Disziplin Big Air. Die Athletinnen und Athleten springen über eine riesige Schanze und zeigen in der Luft spektakuläre Tricks. An beiden Tagen werden Konzerte bekannter Musik-Acts das sportliche Programm um musikalische Highlights ergänzen. Insgesamt werden 10.000 Menschen pro Tag das ausverkaufte Event besuchen und ihre Stars feiern.

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