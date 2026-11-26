Die Deutsche Telekom macht diesen 26. November 2026 zu einem Tag der Sicherheit. Zeit, auf das aktuelle digitale Weltgeschehen zu schauen, eine erste Bilanz zu ziehen und einen Ausblick auf ein wahrscheinlich turbulentes Jahr 2027 zu werfen.

Wer hätte gedacht, dass der so genannte Call Check bereits nach elf Monaten 130 Millionen Mal Kundinnen und Kunden vor potenziell unerwünschten Telefonanrufen warnen würde? Dieses Zwischenfazit des Ende 2025 für den Mobilfunk gestarteten Dienstes demonstriert seine Relevanz als Schutzfunktion. Betrüger arbeiten vor allem werktags, lässt sich aus den Zahlen ableiten. Aktuell tun sie das sogar besonders emsig, denn von Montag bis Freitag liegt der Schnitt bei rund einer Million täglicher Anrufwarnungen.

Warnen und schützen – millionenfach

Die Wahrscheinlichkeit sich beispielsweise mit einer Schadsoftware zu infizieren, scheint im Verhältnis dazu geringer zu sein – aber nicht minder gefährlich. Von Januar bis November hat das Telekom Sicherheitsteam auch rund eine Million Mal ihre Kunden vor solchen Infektionen und anderen Sicherheitsproblemen persönlich gewarnt. Grund dafür können etwa bereits verseuchte Hardware wie Smartphones, Streaming-Boxen oder vernetzte Lautsprecher sein, die im Heimnetz auf weitere Opfer-Geräte lauern. Auch unseriöse Webseiten können Schadsoftware als verdeckte „Beigabe“ liefern. Oder der berühmte Klick mit der Maus auf das falsche Objekt oder den falschen Link in einer Mail.

Mehr als 2,3 Millionen Mal hat dieser fatale Fehlklick für Kundinnen und Kunden der Telekom sein Ziel verfehlt. Hatten diese einfach Glück? Nein, einen Schutzengel in Magenta. Sehen unsere Expertinnen und Experten Webadressen, die zu Phishing-Seiten führen oder die den Kontakt zu gefährlichen so genannten Botnetzen herstellen, so landen diese auf einer stetig aktualisierten Liste. Diese sorgt dafür, dass der Klick mit der Maus nicht mit Schrecken, sondern maximal auf einer leeren Internetseite endet. Aber diese wertvollen Listen voller Sicherheits-Erkenntnisse können noch viel mehr. Auch die Schutzfunktion Security OnNet greift auf das geballte Wissen zurück und hat mit dieser Hilfe 48 Millionen Mal das beste Netz zu einem sicheren Netz gemacht.

Wir scannen damit ihr sicher bleibt

Dass die Sicherheitsexperten Gefahren sehen können, ist vielleicht nicht präzise ausgedrückt. „Scannen“ wäre wohl der richtige Begriff. Im Rahmen der Schwachstellen-Früherkennung scannt die Telekom beispielsweise zukünftig das öffentliche Internet nach Systemen und Diensten ab. Zumindest diejenigen, die für jedermann erreichbar sind und den Kundinnen und Kunden gehören. Diese Form der Analysen ist ein legaler Service und vollkommen transparent. Auf security-scanning.telekom.de erklärt die Telekom ihre Vorgehensweise und den Rahmen. Warum diese Suche nach möglichen Schwachstellen so wichtig ist, auch das lässt sich mit Zahlen belegen.

Weltweit werden Schwachstellen mit einer so genannten CVE-Nummer registriert. In den ersten neun Monaten 2026 sind schon mehr als doppelt so viele Schwachstellen in Systemen registriert worden, wie im gesamten Jahr 2025. Die Frequenz dieser Funde nimmt nicht nur einfach zu. Der Anteil der höchstgefährlichen Schwachstellen an dieser Gesamtbilanz auch.

2027? Schnallt euch an!

Das macht den Ausblick auf 2027 für Telekom Sicherheitschef Thomas Tschersich, CEO der Telekom Security GmbH, einfach. Leider. „Wir müssen uns wohl oder übel an dieses enorme Tempo gewöhnen, das wesentlich durch KI-Automatisierung getrieben wird.

Diese Technik stellt traditionelle Strategien in Frage, ist aber auch gleichzeitig eine Antwort. Nur wer diese Geschwindigkeit mitgehen kann und nicht nur reagiert, sondern mögliche Herausforderungen antizipiert und beseitigt, bevor sie aufkommen, bleibt

handlungsfähig. Mit KI.“

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