Die Telekom Deutschland treibt die elektronische Rechnungsstellung für ihre Geschäftskunden voran. Bis Ende des Jahres stellt das Unternehmen schrittweise auf die E-Rechnung um. Damit erfüllt die Telekom die gesetzlichen Anforderungen und erleichtert ihren Geschäftskunden gleichzeitig die digitale Verarbeitung und Verwaltung ihrer Rechnungen. Geschäftskunden können zwischen den beiden standardisierten Rechnungsformaten ZUGFeRD und XRechnung wählen. So lässt sich die Rechnungsstellung an die jeweiligen Prozesse und IT-Systeme des Unternehmens anpassen.

ZUGFeRD verbindet eine für Menschen lesbare PDF-Rechnung mit eingebetteten, maschinenlesbaren Rechnungsdaten. Rechnungen können dadurch sowohl manuell als auch automatisiert verarbeitet werden. Die XRechnung basiert auf einem strukturierten XML-Datensatz und ist auf die automatisierte Verarbeitung ausgerichtet. Beide Formate erfüllen die gesetzlichen Anforderungen an eine elektronische Rechnung.

Mehr Self-Service für Geschäftskunden

Mit der Umstellung baut die Telekom zugleich ihre digitalen Self-Services aus. Geschäftskunden können künftig ihr gewünschtes Rechnungsformat selbst auswählen und ändern. Auch rechnungsrelevante Informationen können sie eigenständig verwalten.

Die Telekom hat ihre Geschäftskunden per Brief oder E-Mail über die Umstellung informiert. Dabei können sie unter anderem ihre bevorzugte E-Mail-Adresse für den Rechnungsversand und das gewünschte Rechnungsformat angeben.

Weniger manuelle Arbeit, mehr digitale Prozesse

Die Einführung der E-Rechnung ist bereits weit fortgeschritten. Mit digital verarbeitbaren Rechnungsdaten lassen sich manuelle Arbeitsschritte reduzieren und Rechnungsprozesse stärker automatisieren. Unternehmen können Rechnungen schneller in ihre Finanz- und Verwaltungssysteme übernehmen und weiterverarbeiten.

Gleichzeitig unterstützt die Telekom ihre Geschäftskunden dabei, papierbasierte Abläufe weiter zu reduzieren und ihre Finanz- und Verwaltungsprozesse zu digitalisieren.

Die Vorteile auf einen Blick